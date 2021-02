Quadratisch, praktisch, clever: Die neuen Kunststoff-Leichtpaletten SF1100L, SF1140L und SF1200L

Die neuen Exportpaletten von Smart-Flow eignen durch ihr quadratisches Format ausgezeichnet für den Transport und das Container-Shipping.

Die neuen, nestbaren und platzsparenden Exportpaletten von Smart-Flow eignen sich durch ihr quadratisches Format ausgezeichnet für den Transport und das Container-Shipping. So lässt sich teurer (Fracht)raum bis in die letzte Ecke ausnutzen.

Die robusten Paletten sind aus hochwertigem HDPE-Kunststoff gespritzt und können wahlweise als Reinwarenprodukte oder aus recyceltem Kunststoff produziert werden. Gegenüber Holzpaletten nehmen sie keine Feuchtigkeit auf und Schädlinge können sich nicht in den Paletten einnisten. Die Palette SF1200L kann beispielsweise gut zum Export von empfindlichen Materialien in der Chemiebranche eingesetzt werden.

Die quadratischen Leichtpaletten sind in den Maßen 1100 x 1100, 1140 x 1140 und 1200 x 1200 mm erhältlich. Alle Varianten besitzen eine Höhe von 145 mm und sind jeweils mit 9 abgerundeten 7mm-Füßen ausgestattet. Mit einem Gewicht von 8,7 kg, 9,2 kg und 10,2 kg sind die Paletten ein besonderes Leichtgewicht.



Die Oberfläche ist nicht porös, absorbiert keine Flüssigkeiten und ist so resistent gegen Feuchtigkeit. Die offene Struktur des Decks lässt sich einfach und gründlich reinigen. Das hochwertige Kunststoffmaterial ist darüber hinaus besonders resistent gegen Wärme und Kälte. Die Palette kann aufgrund ihrer Robustheit und Qualität in vielen Umläufen dauerhaft eingesetzt werden und ist am Ende der Nutzungsdauer zu 100 Prozent recycelbar.

„Um unser Palettenangebot für den wichtigen Exportmarkt zu komplettieren, haben wir auch mal quer gedacht! Wir hatten uns sehr darauf gefreut, diese brandneuen Kunststoff-Leichtpaletten auf der Interpack und LogiMAT live zu präsentieren. Aber vielleicht klappt es ja auf der Fachpack im September.“, so Grégory Vandewiele, Plant Manager Smart-Flow.

Über Smart-Flow SA

Smart-Flow SA gehört gemeinsam mit Gamma-Wopla SA zu den Top-Herstellern von wiederverwendbaren Behältern und Paletten aus Kunststoff. Die Schwesterunternehmen sind seit 29 Jahren familiengefuhrt, innovativ und stark kundenorientiert. Die Behälter und Paletten gibt es in nest-, stapel- und faltbaren Ausführungen und sie lassen sich mit kompatibler Zusatzausstattung zu effizienten Verpackungslösungen kombinieren. Alle Produkte von Gamma-Wopla und Smart-Flow unterstützen die Nachhaltigkeit indem sie intelligent die Ressourcen schonen. Denn neben der Patz-, Gewichts- und Transportkostenersparnis sind sie dauerhaft wiederverwendbar und zu 100 Prozent recycelbar.

Mehr Informationen über Smart-Flow: www.smart-flow.com

