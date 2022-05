Brady i7100: Zuverlässiger Industrie HighSpeed-Etikettendrucker

Der Brady i7100 ist ein sehr zuverlässiger Industrie HighSpeed Etikettendrucker mit präzisem Druck. Anspruchsvolle Kennzeichnungsanforderungen in der Industrie oder im Labor werden garantiert erfüllt.

MAKRO IDENT stellt vor: Der Brady Etikettendrucker i7100 ist für industrielle Kennzeichnungen entwickelt worden. Der Thermotransferdrucker überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit und seinen präzisen Druck. Auch bei der Bedruckung von sehr kleinen Etiketten für die Leiterplatten- und Bauteilkennzeichnung oder von kleinen Laboretiketten überzeugt der i7100 durch seine hervorragende Druckqualität.

Den Brady i7100 gibt es als Modell mit einem 300 und 600 dpi Druckkopf. Er findet seinen Platz überall dort, wo besonders anspruchsvolle Kennzeichnungen gewünscht sind, wie zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt, in der Verteidigung, im Nah- und Fernverkehr, in der Elektronik, Automobilindustrie, Logistik und Gesundheit und vielen anderen Branchen. Er ist schnell und äußerst präzise, was für die einwandfreie Bedruckung von Etiketten für Leiterplatten, Bauteilen, Baustoffen, Kabel, Röhrchen, Objektträgern und vielen anderen Kennzeichnungsbereichen unbedingt notwendig ist.

Der Thermotransferdrucker ist ausgelegt für den leistungsstarken Etikettendruck von bis zu 7.000 Etiketten pro Tag. Die Druckgeschwindigkeit beträgt 300 mm pro Sekunde. Mit hoher Druckgeschwindigkeit werden gestochen scharfe Drucke erzeugt. Austauschbare Walzen optimieren außerdem die Lebensdauer des Druckkopfes.

Der Brady i7100 bietet vielfältige Verbindungsoptionen, um Arbeitsabläufe und Anforderungen an die Datenübertragung zu unterstützen. Er ist mit zahlreichen Anschlüssen und einer optionalen E/A-Verbindung ausgestattet, sodass der Druck über den programmierbaren Controller, ein Fußpedal, einen Sensor oder ein anderes einfaches Gerät ausgelöst werden kann.

Für den Etikettendrucker sind verschiedene Add-On-Lösungen und Zubehörteile erhältlich, die noch mehr Vielseitigkeit und Automatisierungsmöglichkeiten bieten. Dazu zählen verschiedene Etiketten-Schneidsysteme, Aufwickler, Verbindungen sowie Technologien wie „Peel & Present“ zum automatischen Ablösen des Etiketts vom Trägermaterial.

Der Etikettendrucker Brady i7100 ist mit einem hochwertigen, präzisionsgefertigten beschichteten Druckkopf ausgestattet. Dieser eignet sich auch ideal zum Drucken von kleinen Grafiken und Schriftarten auf Typenschildern, hitzebeständigen Polyimid-Materialien und anderen hochleistungsfähigen Spezialmaterialien. Die Druckköpfe werden automatisch von der CPU erkannt und kalibriert. Wichtige Daten werden direkt im Druckkopf gespeichert, beispielsweise die Betriebsleistung, maximale Betriebstemperatur und Wärmeleistung. Die Daten können direkt vor Ort ausgelesen werden.

Für den Etikettendrucker Brady i7100 gibt es mehr als 100 Etikettenmaterialien, 3.000 Standardetiketten, mehr als 40 Spezialfarbbänder und kundenspezifische Materialien. Er kann praktisch jedes Etikettenmaterial bedrucken – von einfachen Etiketten bis hin zu Spezialmaterialien für die Luft- und Raumfahrt.

Der Drucker, das Zubehör und alle Etiketten und Farbbänder sind erhältlich beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT. Verfügbar sind verschiedenste Materialien für Inventar- und Bauteiletiketten, Typenschilder und vorgedruckte Etiketten, Leitungs- und Kabeletiketten (Fahnen, Anhänger, Wickeletiketten usw.), Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Etiketten für Klemmblöcke, hitzebeständige Etiketten (bis 300°C), Etiketten für die Sicherheitskennzeichnung, Laboretiketten für Röhrchen, Ampullen, Objektträger für Tiefkühltemperaturen (in Stickstoff) bis minus 196°C, und vieles mehr.

Alle Materialien, die es für den Brady i7100 Etikettendrucker gibt, wurden strengen Tests unterzogen. Alle erhältlichen Farbbänder sind genau auf die jeweiligen Materialien abgestimmt, so dass nur das beste Druckergebnis erzeugt wird.

Im Lieferumfang gibt es die bekannte BradyWorkstation Etiketten-Software. Entweder als Software-Suite, als Einzelkomponente (SoftwareApp) oder als BASIS-Version, um schnell und einfach Etiketten, Anhänger, Sicherheitsschilder etc. schnell und einfach erstellen zu können. Die Suiten beinhalten Funktionen wie Serialisierung, EXCEL-Import, Verknüpfung von Daten, eine Vielzahl von Text- und Grafikfunktionen, integrierte Symbole und Grafiken, und vieles mehr.

Weitere Informationen und verschiedenes Zubehör sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-drucker/brady-i7100.html

