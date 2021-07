BradyPrinter i7100: Zuverlässiger HighSpeed-Etikettendrucker

Der BradyPrinter i7100 ist bekannt für seinen zuverlässigen und schnellen Druck mit hoher Präzision. Überall dort, wo viel gedruckt werden muss, ist dieser Etikettendrucker zuhause.

MAKRO IDENT stellt vor: Der Etikettendrucker BradyPrinter i7100 ist für bis zu 7000 Etiketten pro Tag entwickelt worden. Er findet hauptsächlich Anwendung in der Industrie, im Labor und vielen anderen Branchen, wo auf einem äußerst präzisen Druck ein sehr hoher Wert gelegt wird.

Man kann den Etikettendrucker für die verschiedensten Kennzeichnungen einsetzen, da es für den Drucker ein überaus großes Materialsortiment bei MAKRO IDENT gibt. Das fängt an vom kleinen runden Deckeletikett für das Labor oder oder kleine eckige Etiketten für die Leiterplatten-Kennzeichnung, bis hin zum großen Versandetikett.

Der Drucker ist sehr robust gebaut und deshalb auch für rauere Umgebungen geeignet. Das intuitive Farb-Touchdisplay verfügt über sehr übersichtliche Symbole. Auch kann eine Bedienungsanleitung per Video abgespielt werden, so dass man nicht erst ins Handbuch schauen muss.

Der BradyPrinter i7100 bietet vielfältige Verbindungsoptionen, um Arbeitsabläufe und Anforderungen an die Datenübertragung zu unterstützen. Er ist mit zahlreichen Anschlüssen und einer optionalen E/A-Verbindung ausgestattet, so dass der Druck auch über den programmierbaren Controller, ein Fußpedal, einen Sensor oder ein anderes einfaches Gerät ausgelöst werden kann. Diese Möglichkeiten bieten besonders in der Fertigung große Vorteile.

Elektrostatische Entladungen können für Bauelemente sehr schädlich sein. Aus diesem Grund gibt es den BradyPrinter i7100 auch im ESD-Gehäuse. Dieses ESD-Gehäuse ist anthrazitfarben und bei Nachfrage ebenso erhältlich, wie der Standarddrucker im blauen Gehäuse.

Eingebaut wurden im i7100 ausschließlich hochwertige Druckköpfe und Materialien, so dass der Etikettendrucker auch lange Jahre noch erhalten bleibt. Unterschiedliche Druckgeschwindigkeiten von 300 und 600 dpi ermöglichen einen sehr kontrastreichen Ausdruck. Dies ist besonders bei kleinen Etiketten für Leiterplatten und Bauteilen sehr wichtig, wie auch bei kleinen Röhrchen-Etiketten, Deckel-Etiketten oder auch Objektträger-Etiketten im Labor von Vorteil.

Für den BradyPrinter i7100 gibt es über 100 verschiedene Materialien, 3.000 Standardetikettengrößen, mehr als 40 Spezialfarbbänder und natürlich auch kundenspezifische Materialen. Der i7100 Etikettendrucker kann praktisch jedes Etikettenmaterial bedrucken: vom einfachen Papieretikett bis hin zum Spezialmaterial für die Luft- und Raumfahrt.

Erhältlich sind beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT neben den Standard-Etiketten auch Inventar-Etiketten, Typenschilder, Leiterplatten- und Bauteiletiketten, Etiketten für die Kabelkennzeichnung wie z.B. Fähnchen- und Wickeletiketten. Schrumpfschläuche und selbstlaminierende Etiketten bedruckt der i7100 ebenso wie auch Etiketten für Klemmblöcke, hitzebeständige und tiefkühlbeständige Etiketten, Sicherheitsetiketten, dicke Kabelanhänger und vieles mehr.

Alle Produkte, die von MAKRO IDENT in den Verkauf kommen, wurden vorher strengsten Tests unterzogen. Dies deshalb, um sicherzustellen, dass die Materialien auch den gewünschten hohen Qualitätsstandards erfüllen.

Im Lieferumfang ist die Brady-Workstation Software-Plattform mit entsprechenden SoftwareApps mit dabei. Die PWID-Suite für die Kabel- und Produktkennzeichnung, die LAB-Suite für die Labor-Kennzeichnung, oder auch nur die BASIC-Variante werden mitgeliefert. Weitere SoftwareApps für Erweiterung können immer dazugekauft werden.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-drucker/bradyprinter-i7100.html

