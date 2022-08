Bitcoin Millionär – 50 Millionen Vermögen mit nur 23 Jahren

Wie Kiarash Hossainpour einen meteoritenhaften Aufstieg in der Krypto-Szene schaffte

Dubai. Vom Tellerwäscher zum Millionär – das war lange Zeit der amerikanische Traum. Kiarash Hossainpour wurde vom Webseiten-Programmierer zum Krypto-Millionär, mit 23 Jahren.

Mit einem Net Worth von rund 50 Millionen Dollar kann man „Hoss“, wie er sich in Abkürzung seines Namens nennt, durchaus als reich bezeichnen. Doch das Besondere daran ist, wie der heute 23-Jährige zu seinem Reichtum gekommen ist: Begonnen hat er als 16-Jähriger, WordPress-Webseiten zu programmieren und hat dafür als Bezahlung auch Kryptowährungen akzeptiert. Das sprach sich schnell herum und so hatte Hoss ein Startkapital in Bitcoin, das ihn durch geschicktes Investieren und gute Anlagen schnell zu dem machte, wo er heute steht: Zum Firmenboss eines Unternehmens mit einem Vermögen von etwa 50 Millionen Dollar.

Ist der Bitcoin die Zukunft?

Zurücklehnen ist jedoch nicht die Sache des Self-Made-Millionärs Kiarash Hossainpour. Er ist in den Medien sehr präsent, wenn es um Themen wie Bitcoin und Kryptowährungen, ja, auch um die Technik dahinter geht. So hat er in seinem Interview mit dem Handelsblatt (1) im Februar 2022 gezeigt, dass die Währung Bitcoin durch ihre dezentrale Plattform sicher ist und noch nie erfolgreich kompromittiert wurde. Wenn, dann wurden die Wallets, also die elektronischen Geldbeutel beraubt, aber nicht der Bitcoin und die Blockchain an sich. Er setzt sich darüber hinaus für eine Welt ein, in der der Bitcoin eine große Rolle spielen wird.

Auf seinem eigenen Krypto-Influencer Kanal (2) gibt Hossainpour kostenfrei sein Kryptowissen weiter. Er geht aber noch einen ganzen Schritt weiter und beschäftigt sich mit der Finanzwelt an sich, wie es dort weitergehen könnte und komplexen Themen wie Makroökonomie.

Auf Twitter mit über 20 k Followern (3) – auf Instagram sogar mit 107 k Followern (4)

Die Botschaft von Kiarash Hossainpour ist denkbar einfach: Wenn vorhandene Systeme versagen – Banken gehen in die Insolvenz und Menschen stehen vor dem Nichts, die explosionsartig steigende Inflation unsere Ersparnisse auffrisst, das Leben sich immer mehr um Sorgen dreht, ist es Zeit, einen anderen, einen neuen Weg zu gehen.

Die Zeit für Veränderung ist jetzt

Dezentrales, sicheres Kryptogeld wie der Bitcoin wird sich behaupten, denn die Zeit für Veränderungen ist angebrochen. Es wird immer Menschen geben, die nur an alten Dingen festhalten wollen. Kiarash Hossainpour ist ein Vordenker und ein Visionär, der sich das auch finanziell mit einem reinen Vermögen von etwa 50 Millionen Dollar leisten kann. Er bräuchte in seinem jungen Leben keinen Tag mehr zu arbeiten, doch mit seiner Vision von einer besseren Welt will er Menschen zeigen, dass es auch ohne die bestehenden Systeme geht, vielleicht sogar ein wenig besser. Umdenken beginnt beim Einzelnen: Der Kryptowährungs-Experte und Bitcoin Millionär lässt jeden gerne an seinen persönlichen Gedanken und Emotionen teilhaben und zeigt Wege auf, wie jeder die ersten Schritte wagen kann.

Quellen:

(1) https://www.handelsblatt.com/audio/today/handelsblatt-today-streitgespraech-mit-bitcoin-millionaer-kriminell-dreckig-nutzlos-oder-doch-die-zukunft/28030736.html

(2) https://www.youtube.com/channel/UCS7AtSRBdDDDnEnhITOCPDQ

(3) https://twitter.com/hoss_crypto

(4) https://www.instagram.com/kylehoss/

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Verantwortlich für diese Meldung im Sinne des Presserechtes ist:

Unit Office 612

Level 6

Index Tower

Dubai International Financial Centre

Dubai, United Arab Emirates

Ersteller und Verbreiter der Meldung nach Freigabe:

Marketing Nastasi GbR

Julia und Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

https://www.Marketing-Nastasi.de

Marketing Nastasi steht in keiner direkten, unmittelbaren Verbindung zu Kiarash Hossainpour. Anfragen bitte direkt an die genannten Quellen. Wir sind eine Text- und Marketing Agentur.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kiarash Hossainpour

Herr Kiarash Hossainpour

Unit Office 612

0 Dubai, United Arab Emirates

Vereinigte Arabische Emirate

fon ..: 0000

web ..: https://www.Hoss.vc

email : info@Marketing-Nastasi.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

—

Verantwortlich für diese Meldung im Sinne des Presserechtes ist:

Unit Office 612

Level 6

Index Tower

Dubai International Financial Centre

Dubai, United Arab Emirates

Ersteller und Verbreiter der Meldung nach Freigabe:

Marketing Nastasi GbR

Julia und Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

https://www.Marketing-Nastasi.de

Marketing Nastasi steht in keiner direkten, unmittelbaren Verbindung zu Kiarash Hossainpour. Anfragen bitte direkt an die genannten Quellen. Wir sind eine Text- und Marketing Agentur.

Pressekontakt:

Kiarash Hossainpour

Herr Kiarash Hossainpour

Unit Office 612

fon ..: 0000

web ..: https://www.Hoss.vc

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Boris Rommel, 2-Sterne-Koch im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe: „Kulinarisch bin ich ein echter Klassiker“