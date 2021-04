Blick in den Tod – Liebeskrimi aus Frankfurt am Main

Der neue Roman der Autorin Jacky Herrmann ist dem Genre Love & Crime zuzuordnen. In „Blick in den Tod“ wird eine junge Frau in einen Mordfall verwickelt und kommt dem Täter gefährlich nahe.

Für Valentina Adelsberger scheint der berufliche Neuanfang in einem Schweizer Pharmaunternehmen in Frankfurt am Main perfekt zu sein. Nicht nur mit ihrem Chef und ihren Kollegen kommt sie schnell in Kontakt, auch die Aufgaben fordern sie im positiven Sinne heraus. Und dann ist da noch Tommy Evans. Schnell fühlt sich Valentina von der Anziehungskraft des attraktiven jungen Mannes um den Verstand gebracht.

Doch das ist längst nicht alles. Denn Valentina fühlt sich auf eine seltsame Art und Weise von einer jungen Frau angezogen, die gegenüber ihres Büros wohnt. Regelmäßig präsentiert sie sich halbnackt in ihrer Wohnung und bekommt Besuch von verschiedenen Männern. Eines Tages wird die Unbekannte tot aufgefunden. Die Spur führt den ermittelnden Kommissar in Valentinas Firma. Ist die junge Frau dem Täter näher, als sie glaubt?

Die Autorin Jacky Herrmann lebt in Frankfurt am Main, wo sie im Personalwesen tätig ist. Zwar entdeckte sie ihr Faible fürs Schreiben schon früh, doch erst mit Mitte Zwanzig begann sie mit der Arbeit an ihrem ersten Roman. Es dauerte dann ganze zehn Jahre, bis sie mit ihrem ersten Liebeskrimi ihr Debüt gab. Auch in ihrem zweiten Buch ist sie diesem Genre treu geblieben.

„Blick in den Tod“ von Jacky Herrmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-3412-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

