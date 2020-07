LIMO-KING |Stretchlimousinen und Partybus Service in Frankfurt am Main

Sie wollen eine Stretchlimousinen oder einen Partybus für Ihre nächste Veranstaltung mieten? Dann sind Sie bei Limo-King genau richtig. Wir bieten Ihnen ein tolle Auswahl an Limousinen an.

Wir sind ein zertifizierter Limousinenservice mit höchsten Ansprüchen. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit sowie freundlicher Service werden bei uns großgeschrieben. Unsere erstklassigen und sicheren Fahrzeuge werden nur von professionell ausgebildeten und mehrsprachigen Fahrern geführt. Denn Sie sollen sich bei uns an Bord nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen. Bei Limo-King können Sie unter diversen Fahrzeugen wählen. Von Stretchlimousinen und Stretch-Hummer, bis hin zu US Partybussen und Oldtimern – unser exklusiver Fuhrpark lässt keine Wünsche offen.

Mit unserem Standort in Frankfurt am Main begleiten wir Sie in ganz Hessen und über dessen Grenzen hinaus. Egal, zu welchem Anlass und mit welchem Fahrzeug, der Weg ist das Ziel!

Ob Hochzeit, Junggesellen abschied, Partytour oder Ihr ganz individuelles Event, eine Fahrt mit uns ist immer ein besonderes Erlebnis. Limo-King begleitet Sie in Frankfurt am Main, Bad Homburg, Oberursel, Kelsterbach, Bad Vilbel, Hanau, Schöneck, Offenbach, Langen, Dietzenbach, Heusenstamm, Aschaffenburg, Neu Anspach, Frankfurt Flughafen, Friedberg, Rosbach, Gießen, Limburg und noch weit über die Grenzen von Hessen hinaus auf Ihrem ganz besonderen Weg und bringt Sie in top ausgestatteten Fahrzeugen entspannt und sicher an Ihr Ziel.

Auf unserer Webseite www.limo-king.de erhalten Sie viele wissenswerte Informationen rund um unseren Limousinenservice mit Chauffeur. Wir freuen uns, Sie stilvoll, sicher und zuverlässig mit einer Stretchlimousine an den Ort ihrer Wünsche und zurück zu bringen. Rufen Sie uns an!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LIMO KING

Herr Ivan Kolobaric

An der Sandelmühle 35

60439 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 0152-53648651

web ..: http://www.limo-king.de

email : info@limo-king.de

IMPRESSUM:

https://www.limo-king.de/index.php/buchungsanfrage/kontakt

