Bling Card und Treezor machen Jugendliche in Deutschland geldklug

Die Bling Card wird im Winter 2021 lanciert.

Das Start-up Bling Card entwickelt mit dem renommierten europäischen Fintech Treezor eine sichere Prepaid-Taschengeldkarte, kombiniert mit einer lehrreichen App für Kinder und Jugendliche. Bling ist damit der erste Partner von Treezor in Deutschland.

Mit der Bling Card können Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland und im Internet selbständig und sicher bezahlen. Mit der dazugehörigen App lernen die jungen Nutzer:innen den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld. Für die edukativen Funktionen und Inhalte arbeitet Bling mit unabhängigen Pädagog:innen und Expert:innen zusammen.

Eltern begleiten die Nutzung der Bling Card per App und haben die Möglichkeit, Limits einzustellen, sofort Geld zu senden sowie ihre Kinder für Aufgaben zu belohnen. Da es sich bei der Bling Card um eine Prepaid Karte handelt, sind keine Schulden möglich.

Für die Umsetzung der Zahlungs- und Banking-Funktionen kooperiert Bling mit dem europäischen Marktführer Treezor aus Paris, der seit 2019 zu der Société Générale-Gruppe gehört. „Wir haben einen Banking as a Service (BaaS) Partner gesucht, der langjährige Erfahrung mitbringt, keine Kompromisse bei Sicherheit und Compliance macht und dennoch mit unserem Rekordtempo mithalten kann“, sagt Nils Feigenwinter, der 21-jährige Gründer und Geschäftsführer der Bling Card. So habe sich das Start-up aus Berlin schnell für Treezor entschieden.

Die Partnerschaft ist aber auch gleichzeitig eine Premiere. Denn mit Bling stellt Treezor seine Services erstmals in Deutschland zur Verfügung. „Wir freuen uns, dass wir mit Bling nicht nur unseren ersten deutschen Partner, sondern auch das erste edukative Finanztool für Familien auf den Markt bringen“, erzählt Florian Ertelt, Head of Germany bei Treezor. Damit die Bling Card überall funktioniert, setzen Treezor und Bling auf eine Partnerschaft mit Mastercard. So kann mit der Bling Card überall sicher bezahlt werden, wo Mastercard akzeptiert wird.

Die Bling Card wird im Winter 2021 lanciert. Interessierte Familien können sich schon jetzt auf die Warteliste unter https://blingcard.de setzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bling Services GmbH

Herr Jörg Ihle

Böblinger Straße 77

71101 Schönaich

Deutschland

fon ..: +49 7031 304 2953

web ..: https://blingcard.de

email : joerg.ihle@blingcard.de

Über Bling:

Den Umgang mit Geld lernen Jugendliche nicht in der Schule – dafür mit der Bling Card! Mit der innovativen Prepaid Mastercard® können Teenager in ganz Deutschland und im Internet sicher bezahlen und verantwortungsvoll Gelderfahrungen sammeln. Die dazugehörige App zeigt Einnahmen und Ausgaben in Echtzeit, lässt Sparziele schneller erreichen und macht mit Finanzwissen geldklug.

Über Treezor:

Treezor, 2016 von zwei französischen Unternehmern, Éric Lassus und Xavier Labouret, gegründet, ist in 25 Ländern als E-Geld- und Zahlungsinstitut reguliert und außerdem Principal Member des Mastercard-Netzwerks. Treezor wurde 2019 von der Société Genérale Gruppe übernommen und ist der europäische Marktführer im Bereich Banking-as-a-Service, der sich auf White-Label-Dienstleistungen spezialisiert hat, die die gesamte Zahlungskette vom Acquiring bis zum Issuing, über seine Treezor-API (Karten, Xpay, SEPA, P2P, KYC…) abdeckt. Erfahren Sie mehr über Treezor unter https://www.treezor.com/de

