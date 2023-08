BLOOM Outdoor Möbel – Entdecken Sie unseren Ampelschirm ANTARES – stilvoll und funktional

Entdecken Sie unseren ANTARES Ampelschirm, farblich abgestimmt auf Ihre Lounge, stilvoll und funktional für den perfekten Sonnenschutz!

Wenn es um hochwertige und stilvolle Outdoor-Möbel geht, sind Sie bei BLOOM Outdoor Möbel richtig. Auch mit unserem Antares Ampelschirm setzen wir erneut Maßstäbe für Komfort, Design und Funktionalität im Außenbereich.

Denn dieser ist nicht nur ein einfacher Sonnenschutz, sondern ein vielseitiger Begleiter für Ihre Terrasse, den Garten oder den Poolbereich. Er bietet nicht nur Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung, sondern fügt auch eine ästhetische Note hinzu, die Ihre Außenbereiche in eine Oase der Entspannung verwandelt.

Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit

Ein herausragendes Merkmal des Antares Ampelschirms ist sein benutzerfreundliches Design. Dank des intelligenten Kurbelsystems können Sie den Schirm mühelos öffnen und schließen. Zudem ermöglicht Ihnen der Ampelschirm maximale Flexibilität, da Sie ihn je nach Sonnenstand individuell ausrichten können. Die Möglichkeit, den Schirm um 360 Grad zu drehen, bietet Ihnen stets den perfekten Schattenplatz, ohne dass Sie den Schirmfuß verschieben müssen. Der Neigungswinkel des Schirms kann ganz einfach angepasst werden und es besteht die Möglichkeit, neben einem Kreuzfuß mit Steinplatten auch einen rollbaren Schirmständer zu erwerben. Dieser ermöglicht es Ihnen, den Schirm nach Belieben auf der Terrasse zu verschieben oder ganz neu zu platzieren.

Höchste Qualität für dauerhafte Freude

Unser Antares Ampelschirm wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt, die ihn langlebig und wetterbeständig machen. Das robuste Aluminiumgestell gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit, während der Schirm aus hochwertigem Stoff gefertigt ist, das vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Mit dem Antares Ampelschirm können Sie die Sonne bedenkenlos genießen und den Schirmbezug sogar ganz einfach an die Polsterfarbe Ihrer Outdoormöbel anpassen. So passt Ihr Schirm farblich perfekt zur Lounge oder Ihrem Essbereich.

Entdecken Sie noch heute die vielseitigen Möglichkeiten dieses eleganten Ampelschirms und verleihen Sie Ihrem Außenbereich das gewisse Etwas.

BLOOM Outdoor Möbel GmbH, Industriestr. 112, 75417 Mühlacker

Öffnungszeiten: Di & Mi: 10:00 – 17:00Uhr sowie Do & Fr: 10:00 – 18:00Uhr. Von Februar bis Juli samstags von 10:00 – 16:00Uhr. Weitere Termine gerne auf Anfrage.

Tel. 07041 / 9869020

Weitere Showrooms in Hamburg, Solingen bei Düsseldorf sowie in Bietingen in der Nähe von Konstanz und der Schweizer Grenze.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLOOM Outdoor Möbel GmbH

Frau Sarah Hättich

Industriestr. 112

75417 Mühlacker

Deutschland

fon ..: +4970419869022

web ..: http://www.bloom-outdoor.com

email : sarah.haettich@bloom-outdoor.com

Hersteller hochwertiger Outdoor-Möbel mit einzigartigen Designs & Funktionalität. Ausstatter renommierter Hotels & Kreuzfahrtschiffe.

Pressekontakt:

BLOOM Outdoor Möbel GmbH

Frau Sarah Hättich

Industriestr. 112

75417 Mühlacker

fon ..: +4970419869022

email : sarah.haettich@bloom-outdoor.com

