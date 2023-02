GS Möbel: Fachgeschäft für Bettsofas, Matratzen und Betten

Die richtigen Bettwaren sind wichtig für einen optimalen und erholsamen Schlaf.

In der Züricher Innenstadt findet sich in der Zähringer Strasse 32 das Bettenfachgeschäft „GS Möbel“, das für angenehmen Schlaf sorgt.

Das Unternehmen GS Möbel ist ein seit 1969 bestehender Familienbetrieb der Familie Gnehm.

GS Möbel konzentriert sich selbstverständlich nicht nur auf das Herzstück aller Schlafsysteme, die Matratzen, sondern auf alle Schlaf- und Bettsysteme. Besonderes Augenmerk wird hier auf individuelle, persönliche Beratungen für mehr Schlafkomfort in dem jeweiligen Bett gelegt. So kann hier jeder Kunde sein ‚perfektes‘ Bett nebst Matratze, Decken, Kissen und Zubehör finden.

Die Betten

Das Bettfachgeschäft bietet Ihnen eine große Auswahl an Schlafsystemen und Matratzen sowie diverses Betten- und Wohnzubehör.

Bei GS Möbel findet jeder sein Wunschbett passend zu seinen Wohnbegebenheiten und seinen Schlafgewohnheiten. Das große Sortiment des Bettenfachgeschäfts umfasst beispielsweise Bettsofas, Boxspringbetten, Doppel- und Einzelbetten. „Wir führen Betten unserer Marke GS Home sowie von Schweizer Qualitätsmarken wie Riposa und Superba. Die Betten werden handwerklich gefertigt und können in vielen Grössen geliefert werden.“, schildert ein Unternehmenssprecher.

Das Herzstück

Die Matratze bildet das Herzstück in jedem Bett, denn darauf schlafen wir alle und verbringen wohl 1/3 unserer Lebenszeit auf einer solchen. Die Mitarbeiter im Bettenfachgeschäft GS Möbel berät gern dabei, sich für eine Federkernmatratze, Kaltschaum-, Latex- oder Visko-Matratze zu entscheiden. Jede Matratze hat ihre Vor- und Nachteile und jeder Mensch hat ein individuelles Schlafverhalten.

Das Bettenzubehör

Gleich nach dem Herzstück des Bettes ist die richtige Bettdecke von großer Bedeutung. Es ist wichtig, dass man warm und wohlig liegt, ohne dass Ihr Körper beginnt zu schwitzen oder auszukühlen. GS Möbel bietet Ihnen auch hier eine große Auswahl. Zu den Bettdecken mit besonderen Eigenschaften gehören zum Beispiel:

– die wärmenden und altbekannten Duvets (Daunen- oder Federbettdecken),

– Bettdecken aus besonders edlen und wärmenden Materialien wie Kaschmirwolle und Eiderdaunen,

– Bettdecken der Marke OUTLAST(R), die Ihre Körpertemperatur regulieren und ein Produkt der Weltraumforschung sind.

Das Wohnzubehör

Schlafräume werden heute gern wieder etwas wohnlicher gestaltet. GS Möbel bietet deshalb auch viel Zubehör, mit dem das Schlafzimmer kuschelig und gemütlich gestaltet werden kann. So findet sich hier beispielsweise Spiegel, Vasen, Beleuchtung, Beistelltische und weitere Dekorationsgegenstände, die für Ihr Wohnzimmer oder Ihr Schlafzimmer nutzen können.

SERVICE schreibt GS Möbel groß

Kunden sollten auf jeden Fall das persönliche Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Bei den Mitarbeitern des Unternehmens handelt es sich um Fachpersonal, das auf Ihre individuellen Probleme und Wünsche eingehen kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GS Möbel

Herr Kurt Gnehm

Zähringerstrasse 32

8001 Zürich

Schweiz

fon ..: 0442511184

web ..: https://gsmoebel.ch/

email : social@gsmoebel.ch

Wir von GSmoebel sind ihr Spezialist in Zürich für Matratzen, Betten und Bettsofas. Der Schlaf ist nämlich unheimlich wichtig, fast ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen oder im Bett. Umso wichtiger ist es hier optimal ausgestattet zu sein. Ein richtiges Bett und die richtige Matratze ersparen ihnen unangenehme Rückenschmerzen, und lassen Sie Nachts besser schlafen. Schon seit über 49 Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema, und beraten ganz individuell vor Ort bei einem Probeliegen. Besuchen Sie uns einfach in unserem Ladengeschäft, oder kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen!



Pressekontakt:

GS Möbel

Herr Kurt Gnehm

Zähringerstrasse 32

8001 Zürich

fon ..: 0442511184

web ..: https://gsmoebel.ch/

email : social@gsmoebel.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unser Betrieb bieten Ihnen die überzeugende Rechner Entsorgung in Hildesheim und das gebührenfrei