PWT-PreisWertTagen.de: Hotelkooperation mit preiswerten Konferenz-, Seminarhotels und Tagungshotels

Die passenden Tagungshotels in Deutschland finden.

Immer wieder wird Ihr Unternehmen im Geschäftsbetrieb, Konferenze, Seminare und andere Tagungen, häufig auch mit Kooperationspartnern, abhalten müssen. In vielen Fällen wird Ihr Unternehmen dabei an seine räumlichen Kapazitätsgrenzen stoßen. Folglich müssen größere Räumlichkeiten angemietet werden. Dies verursacht natürlich enorme Kosten.

PWT-Preiswerttagen.de als Alternative

PWT-Preiswerttagen.de möchte Ihnen nun eine Möglichkeit bieten ebendiese Kosten drastisch zu senken. Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss von circa 60 professionellen Tagungs- und Seminarhotels in Privatbesitz. Die Hotels sind über das gesamte bundesdeutsche Gebiet verteilt, sodass sich ein passende Tagungsmöglichkeit für Ihre Firma finden wird, unabhängig davon, welchen Standort ihr Unternehmen hat. Der Zusammenschluss der Hotels vermarket das Tagungsgeschäft über eine Zentrale direkt. Portale oder Vermittler entfallen somit, wodurch sich günstige Sonderkonditionen realisieren lassen.

Ihre Vorteile im Überblick

Bereits im Vorfeld Ihrer Tagung wird kompetent beraten, denn wir legen besonderen Wert auf die persönliche Betreuung unserer Gäste und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch ebendiese persönliche Betreuung und die von uns angebotenen günstigen Tagungspauschalen, möchten wir Ihnen ermöglichen, sich ganz und gar auf Ihre Arbeit zu konzentrieren. Das organisatorische ganz unbesorgt uns überlassen! Egal ob an der Küste, in Großstadtnähe oder mitten in Bayern, durch unser großes bundesweites Netz an Hotels, findet man die passende Tagungsstätte für das eigene Unternehmen.

Für wen sich unser Angebot eignet

Ihr Unternehmen legt sowohl auf Kosteneffizienz aber auch auf einen hohen Standard und absolute Professionalität großen Wert? Dann sollte man sich mit uns in Verbindung setzen und sich von unserem Angebot überzeugen lassen. Unsere etablierte Hotelkooperation hält seit nun bereits 10 Jahren geschmackvolle aber preiswerte Tagungshotels bereit. Die Hotels sind in Privatbesitz und keines ist wie das andere. Selbstverständlich garantieren wir jedoch, dass alle Hotels über den gleichen gehobenen Standard verfügen.

