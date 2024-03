BLR Akademie- Erste Hilfe Kurs München Hauptbahnhof in Bildungs und Betreuungseinrichtungen für Kinder

BLR Akademie erweitert Angebot: Erste-Hilfe-Kurse in Bildungs und Betreuungseinrichtungen für Kinder jetzt auch öffentlich am Münchner Hauptbahnhof verfügbar.

München, 21.03.2024 – Die BLR Akademie freut sich, ihr Angebot um öffentliche Erste-Hilfe-Kurse für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder zu erweitern. Bisher waren diese Kurse nur als Inhouse-Veranstaltungen verfügbar. Jetzt haben auch Einzelpersonen die Möglichkeit, an diesen wichtigen Schulungen teilzunehmen. Der Kurs richtet sich an alle, die Kinder betreuen und unterrichten und wird am Standort München Hauptbahnhof angeboten.

Die Teilnahme an diesem Kurs ist besonders für Personen relevant, die in Kindertagesstätten, Schulen oder anderen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen tätig sind. Hier lernen die Teilnehmer, wie sie in Notfallsituationen richtig handeln können, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder zu gewährleisten.

Der Kurs umfasst praxisnahe Übungen und Fallbeispiele, die es den Teilnehmern ermöglichen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in einem realistischen Umfeld anzuwenden. Dabei wird besonders auf die Entwicklung eines sicheren und einfühlsamen Umgangs mit den Kindern geachtet.

Die Kosten für diesen Erste-Hilfe-Kurs werden von der KUVB übernommen, was den Zugang für eine breite Zielgruppe erleichtert.

„Unser Ziel bei der BLR Akademie ist es, die ganzheitliche Handlungskompetenz der Ersthelfenden in Notfallsituationen zu fördern. Mit diesem speziellen Kurs möchten wir Menschen unterstützen, die in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder arbeiten, damit sie in der Lage sind, angemessen auf jede Situation zu reagieren“, sagte Pavel Kutzmann, Akademieleiter bei der BLR Akademie.

Für Fragen und weitere Informationen zu den Erste-Hilfe-Kursen in Bildungs und Betreuungseinrichtungen für Kinder stehen die Mitarbeiter der BLR Akademie gerne zur Verfügung. Interessierte können sich jederzeit telefonisch oder per E-Mail an das Team wenden oder sich auf der Website der Akademie über die aktuellen Kursangebote informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BLR Akademie- Erste Hilfe Kurs München Hauptbahnhof

Herr Sebastian Brotscher

Dachauer Str. 11

80335 München

Deutschland

fon ..: 08995493246

web ..: https://blr-akademie.de/erste-hilfe-in-bildungs-und-betreuungseinrichtungen-fuer-kinder-in-muenchen/

email : presse@blr-akademie.de

Die BLR Akademie ist ein Schulungszentrum, das sich auf die Vermittlung von Erste-Hilfe-Kenntnissen spezialisiert hat. Mit erfahrenen Ausbildern und maßgeschneiderten Kursen bietet die Akademie praxisnahe Schulungen für verschiedene Zielgruppen an.

Pressekontakt:

BLR Akademie- Erste Hilfe Kurs München Hauptbahnhof

Herr Sebastian Brotscher

Dachauer Str. 11

80335 München

fon ..: 08995493246

web ..: https://blr-akademie.de/

email : presse@blr-akademie.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Preiswerte Kurzurlaube mit Urlaubsbox-Gutscheinen verschenken Glücksblatt: Erfolgreicher Marktstart der neuen Hygienepapier-Marke