blueShepherd bietet Multi-DSP Setups für Programmatic Advertising

Es lohnt sich mehrere DSPs einzusetzen. Bereits die DSP-Auswahl muss auf die Marketing-Ziele einzahlen. Unterschiedliche DSPs haben unterschiedliche Stärken.

Jeder Kunde ist anders und jeder User auch!

blueShepherd arbeitet jeweils mit den effektivsten Systemen die am Markt verfügbar sind, wodurch eine maximale Kampagnenleistung und ein umfassender Marktüberblick garantiert sind. Seit Anfang des Jahres haben die blueShepherd Kunden auch die Möglichkeit, Programmatic Advertising Kampagnen über AdForm sowie ab sofort auch über The Trade Desk zu liefern. Es lohnt sich mehrere DSPs einzusetzen. Bereits die DSP-Auswahl muss auf die Marketing-Ziele einzahlen. Unterschiedliche DSPs haben unterschiedliche Stärken.

„Wir gestalten die Programmatic Strategien & Kampagnenprozesse verständlich, einfach, nachvollziehbar und ganz individuell für unseren Kunden“, so Mandar Ambekar, Gründer und Geschäftsführer von blueShepherd GmbH.

Der Programmatic Advertising Ansatz von blueShepherd basiert im Kern auf einer kundenindividuellen Programmatic Beratung, Prozesstransparenz und Qualität. Hierbei zieht blueShepherd die Gesamt-Mediastrategie, Cross-Media Aspekte, Mediennutzung, Vernetzung, Daten, Datenschutz und die große Breite der technologischen Möglichkeiten in Betracht.

blueShepherd Kunden bekommen Zugang zu Programmatic Kampagnen, sodass Sie jederzeit die Entwicklung und Umsetzung erfassen und prüfen können. Somit haben die Kunden auch 100% Transparenz über die Kampagnenlieferung.

Das blueShepherd Programmatic Advertising Angebot beinhaltet folgendes.

Programmatic Advertising Management Leistungen

* Programmatic Strategie und Beratung

* Programmatic Planung

* Programmatic Set-Up

* Programmatic Optimierungen

* Programmatic Reporting und Learnings

Programmatic Advertising Multichannel Lösung

* Programmatic Advertising – Display

* Programmatic Advertising – Mobile

* Programmatic Advertising – Video

* Programmatic Advertising – TV (Smart TV)

* Programmatic Out of Home

* Programmatic Nativ Advertising

One-Stop-Shop Programmatic Advertising Multichannel Lösung inkl.

* Datenbasierter Ansatz (DMP, Contextual etc.)

* Targeting Ansatz (Geo, Hyperlocal, Retargeting etc.)

* Device Ansatz (Smartphone, Tablet, Smart TV etc.)

* Transparente Arbeit

* Programmatic International

* Programmatic Audit

blueShepherd bietet aktive Unterstützung in allen Fragen rund um Digital-Media Technologie, Programmatic Advertising, KPI-Tracking, Search, Sprachassistenten, deren Funktionsweise und die Kampagnenerstellung. Kunden von blueShepherd sind aus Agenturumfeld, Energie-Bereich, FMCG Bereich, B2B, KMUs, Versicherung sowie international agierenden Kunden.

Im November veröffentlichte blueShepherd wichtige Informationen über den Umgang mit Programmatic Advertising.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

blueShepherd GmbH

Herr Mandar Ambekar

Maxstr. 23

22089 Hamburg

Deutschland

fon ..: 017627114673

web ..: https://blueshepherd.de/

email : mandar.ambekar@blueshepherd.de

Die blueShepherd GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Spezialist für Search, Digital Media-Tech und Voice Marketing Lösungen. Mit innovativen Lösungen für (New) Digital Media & Marketing helfen Sie Werbetreibenden sowie Agenturen, Vermarktern, Medienhäusern und Pitch Beratern. Der Inhaber Mandar Ambekar ist langjähriger und leidenschaftlicher Digital Media Experte mit Fokus auf „New Digital“.

Pressekontakt:

blueShepherd GmbH

Herr Mandar Ambekar

Maxstr. 23

22089 Hamburg

fon ..: 017627114673

email : mandar.ambekar@blueshepherd.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Von Fans für Fans: MovieCon Sonderband: TANZ DER TEUF Kanada-Special: Online-Infotage zum Auslandsjahr 2022/23 mit 13 kanadischen Schulbezirken