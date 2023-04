BoConcept Hannover – Kollektionswechsel erfordert Totalräumung

Noch bis zum 26.5.2023 vollzieht BoConcept Franchisenehmer Ole Valsgaard seinen persönlichen Hannover-Abschied mit der Totalräumung seines Möbelgeschäfts wegen Kollektionswechsel.

Zum Abschied gewährt der Unternehmer 15% auf alle neu bestellten Designmöbel sowie bis zu 50% auf Designs aus der Ausstellung.

Nach 10 Jahren BoConcept in Hannover, trennt sich der Franchisenehmer Ole Valsgaard von der BoConcept-Möbelkollektion und nimmt als Unternehmer Abschied von der schönen Zeit in Hannover.

Der BoConcept Store – von insgesamt über 300 Stores weltweit – wurde von Valsgaard im Spätsommer 2013 in Hannover eröffnet. Schöne dänische Designmöbel und Wohnaccessoires waren für den Hamburger 10 Jahre lang auch in Hannover seine große Leidenschaft. Nun trennt er sich von der BoConcept-Kollektion, denn der veränderte Franchise-Vertrag beinhaltet neue Rahmenbedingungen, die der Unternehmer Valsgaard nicht akzeptieren möchte.

„Für mich ist es an der Zeit, von Hannover Abschied zu nehmen. Die Marke BoConcept wird es in Hannover weiterhin geben, aber nicht mehr unter meiner Führung. Die Valsgaard Möbeldesign Hannover GmbH und der Franchisegeber BoConcept hatten viele gute und partnerschaftliche Jahre miteinander. Nun hat die unternehmerische Partnerschaft für mich keine Zukunft mehr, der Franchisevertrag in Hannover läuft aus. Wenn man als Unternehmer an diesem Punkt angekommen ist, muss man die Konsequenzen ziehen“, so Valsgaard.

Der Abverkauf aller Warenbestände im Möbelgeschäft in der Osterstraße 26 muss von Valsgaard bis Ende Mai 2023 in dieser Totalräumung wegen Kollektionswechsel vollzogen sein, damit der neue BoConcept Franchisenehmer in die Räumlichkeiten einziehen kann.

Neben der Bereinigung des kompletten Warenbestands – mit Reduzierungen bis zu 50%, gewährt Ole Valsgaard zu seinem persönlichen Abschied 15% auf alle Neubestellungen aus der BoConcept Kollektion – sozusagen als Dankeschön an alle Designbegeisterten für 10 schöne Jahre in Hannover.

Die ordnungsgemäße Abwicklung aller Aufträge ist durch Valsgaards Hamburger BoConcept Store am Fischmarkt (hier ist der Franchisevertrag noch nicht beendet), garantiert und abgesichert.

Link: https://www.boconcept-experience.de/hannover/totalraeumung-wegen-kollektionswechsel/

Kontakt:

Valsgaard Möbeldesign Hannover GmbH

Osterstraße 26

30159 Hannover

Tel. 0511 54 35 84 10

https://www.boconcept-experience.de/hannover/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Pressekontakt:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

fon ..: 0511471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Noch besser mit Android 13: Update für BHT-M-Serie von DENSO