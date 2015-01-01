BonSplit startet: KI-App teilt gemeinsame Kosten fair auf – bis auf den einzelnen Artikel im Kassenbon

Neue KI-Web-App aus Bayern: Kassenbon fotografieren, Produkte erkennen, Ausgaben fair aufteilen – für Paare, WGs, Patchwork-Familien oder Gruppenreisen. Ohne Abo, kostenlos nutzbar.

Die neue Web-App aus Bayern erkennt jeden Posten auf dem Beleg und verteilt gemeinsame Ausgaben gerecht – im Haushalt von Paaren, WGs und Patchwork-Familien ebenso wie auf der nächsten Gruppenreise. Ohne App-Download und ohne Abo.

Wer zahlt eigentlich was? In Paarbeziehungen, Wohngemeinschaften und Patchwork-Familien bleibt diese Frage am Monatsende oft unbeantwortet – und nach einer Gruppenreise erst recht. Genau hier setzt BonSplit an, das ab heute unter bonsplit.de verfügbar ist: Nutzer fotografieren ihren Beleg, eine KI erkennt jeden einzelnen Artikel mitsamt Preis und Kategorie – und die Kosten lassen sich fair und auf Produktebene zwischen allen Beteiligten aufteilen.

Im Gegensatz zu klassischen Split-Apps, die nur Gesamtbeträge verrechnen, versteht BonSplit den Beleg selbst. Auf einem gemeinsamen Einkauf lassen sich so die Kinderartikel einer Person, die Drogerieprodukte einer anderen und die Lebensmittel dem ganzen Haushalt zuordnen – pro Position, pauschal oder anteilig.

„Aus Bauchgefühl werden klare Zahlen“

Die Idee entstand aus einem ganz alltäglichen Problem des Gründers. „Ich lebe in einer Patchwork-Familie – ich habe zwei Kinder, meine Partnerin nicht. Beim Wocheneinkauf war nie klar, wer eigentlich was für wen trägt. Den Gesamtbetrag stur 50/50 zu teilen, war nie fair, und es von Hand aufzudröseln hat keine zwei Wochen durchgehalten“, sagt Martin Prell, Gründer von BonSplit. „Als Entwickler dachte ich irgendwann: Die KI ist inzwischen gut genug – warum fotografiere ich den Bon nicht einfach und lasse ihn automatisch sortieren? Genau das habe ich dann gebaut.“

So funktioniert BonSplit

In drei Schritten zur fairen Abrechnung: Haushalt oder Reisegruppe per Link teilen (ganz ohne Installation), Ausgaben laufend per Foto erfassen und Artikel den Personen zuordnen. Ein gemeinsames Dashboard zeigt jederzeit, wer wem noch wie viel schuldet – oder dass alles ausgeglichen ist. BonSplit erkennt zudem automatisch, welche Karte beim Bezahlen genutzt wurde, sortiert Ausgaben in über 28 präzise Kategorien und erfasst wiederkehrende Kosten wie Miete oder Abos. Ein CSV- und PDF-Export steht für Steuer, Versicherung oder Buchhaltung bereit.

Vom Wocheneinkauf bis zur Gruppenreise

Besonders auf Reisen mit Freunden oder Familie spielt BonSplit seine Stärke aus: Flüge, Hotel, Mietwagen, Restaurants, Ausflüge, der Supermarkteinkauf – über mehrere Tage und drei verschiedene Karten verliert in der Gruppe schnell jeder den Überblick, und am Ende bleibt die Abrechnung an einer Person hängen. Bei BonSplit legt nur eine Person die Reisegruppe an; alle anderen treten per einfachem E-Mail-Link bei – ohne eigenen Account, ohne App-Installation und ohne selbst etwas zu bezahlen. Am Reiseende steht glasklar fest, wer wem was schuldet, fair auf den Cent.

Datenschutz „Made in Germany“

Für die Belegerkennung setzt BonSplit auf Claude von Anthropic und erreicht auf typischen deutschen Kassenbons eine Erkennungsrate von rund 98 Prozent – auch bei krummen Handyfotos, ausgebleichten Thermo-Bons oder PDF-Bestellungen aus Online-Shops. Die Daten werden DSGVO-konform auf deutschen Servern gespeichert; Belege werden zur Erkennung übermittelt, dort aber nicht für Trainingszwecke verwendet. BonSplit verzichtet vollständig auf Werbung und Tracking und verkauft keine Nutzerdaten.

Fair bezahlen – nur was man nutzt

BonSplit ist kostenlos nutzbar: Der FREE-Plan umfasst bis zu zehn Personen pro Account, fünf Belegscans zum Start und unbegrenztes manuelles Eintragen. Statt eines Abos gibt es einmalig kaufbare Belegscan-Pakete – das Guthaben verfällt nie, es gibt keine automatische Verlängerung. Eingeladene Mitglieder einer Gruppe zahlen nichts.

BonSplit läuft als Web-App im Browser auf jedem Smartphone, Tablet oder Desktop – ohne App-Store. Unter app.bonsplit.de/demo lässt sich die Belegerkennung sofort und ohne Konto ausprobieren.

Pressekontakt Martin Prell · Gründer Decode GmbH Bachstraße 20 · 85414 Kirchdorf a. d. Amper Tel.: +49 160 7252676 E-Mail: ich.bin@martin-prell.de Web: bonsplit.de · HRB 241015, AG München

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Herr Martin Prell

Bachstr. 20

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Deutschland

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email : ich.bin@martin-prell.de

BonSplit ist eine Web-App für faire Kostenaufteilung in Paaren, WGs, Patchwork-Familien und Reisegruppen. Beleg hochladen, Artikel zuordnen, Saldo im Blick – ohne App-Download, ohne Abo, DSGVO-konform und „Made in Germany“. BonSplit ist ein Produkt der Decode GmbH und wird von Gründer Martin Prell eigenständig entwickelt und betrieben.

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