Zahnmedizin und Kinderheilkunde unter einem Dach – Ein einzigartiges Konzept von Fair Doctors

In Zeiten von Ärztemangel, langen Wartezeiten und Unterversorgung stemmt sich ein Anbieter gegen diesen Trend: Fair Doctors betreibt in NRW kombinierte Praxen für Kinderheilkunde und Zahnmedizin

Köln, 26.09.2024 – Medizinische Grundversorgung für alle in kombinierten Praxen

Fair Doctors setzt mit seinem innovativen Konzept neue Maßstäbe in der Gesundheitsversorgung: An mittlerweile acht Standorten in NRW vereint das Unternehmen erfolgreich Zahnmedizin und Kinderheilkunde in einer Praxis. Das Konzept richtet sich speziell an Familien und bietet eine effiziente, zeitsparende und ganzheitliche Versorgung, die den Bedürfnissen von Eltern und Kindern gleichermaßen gerecht wird.

Zwei Fachrichtungen in einer Praxis – Für die ganze Familie

Durch die Kombination von zahnärztlichen und kinderärztlichen Leistungen an einem Standort reduziert Fair Doctors den organisatorischen Aufwand für Familien deutlich. An allen acht Standorten können Patienten zahnmedizinische Untersuchungen und kinderärztliche Check-ups zusammenführen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht eine nahtlose Abstimmung der Behandlungen durch beide Fachrichtungen, was eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung gewährleistet.

Optimale Versorgung und präventive Gesundheitsvorsorge

Besonders hervorzuheben ist der Fokus auf Prävention. Die enge Zusammenarbeit von Zahnmedizinern und Kinderärzten ermöglicht es, frühzeitig auf gesundheitliche Risiken zu reagieren und individuell angepasste Präventionspläne zu entwickeln. Sowohl zahnmedizinische als auch kinderärztliche Untersuchungen lassen sich bei Fair Doctors optimal kombinieren, um die Gesundheit der Kinder von Beginn an zu fördern und zu schützen.

Kindgerechte Umgebung für angstfreie Arztbesuche

An allen Standorten legt Fair Doctors großen Wert auf eine kindgerechte Gestaltung der Praxen. Diese fördert eine angstfreie Atmosphäre, die den Arzt- oder Zahnarztbesuch für Kinder deutlich erleichtert. Speziell geschulte Mitarbeiter und ansprechend gestaltete Praxisräume tragen dazu bei, dass sich auch die kleinsten Patienten wohlfühlen.

Zentrale Lage und flexible Angebote

Die acht Fair Doctors-Praxen befinden sich in gut erreichbaren, zentralen Lagen und bieten flexible Öffnungszeiten, die auf die Bedürfnisse moderner Familien zugeschnitten sind. Online-Terminbuchungen ermöglichen eine unkomplizierte Planung und sorgen dafür, dass sich Arztbesuche problemlos in den Alltag integrieren lassen. https://fair-doctors.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fair Doctors – FD Zentrale GmbH

Herr Thomas Spiecker

Im Mediapark 8a

50670 Köln

Deutschland

fon ..: +49 (0)221-9501440

web ..: http://www.fair-doctors.de

email : info@fair-doctors.de

Fair-Doctors bietet Qualitäts-Medizin für jeden Geldbeutel. Die Patienten erhalten in den bislang 27 Standorten medizinische Grundversorgung aus den Bereichen, Allgemeinmedizin, Kinderheilkunde und Zahnmedizin. Dabei spielt das „Fair“ im Namen eine essentielle Rolle, ganz nach dem Leitbild des innovativen Unternehmens: Gute Zähne und der Zugang zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung dürfen keine Frage des Einkommens sein.

