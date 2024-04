Intraoralscanner deutschlandweit – Präzision und Effizienz in der Zahnmedizin

Fortschritt im Bereich Zahnbehandlungen hat viel mit dem passenden Equipment zu tun. Die ic med GmbH ist der perfekte Ansprechpartner, wenn es um Medizintechnik wie den Intraoralscanner geht.

Die ic med GmbH, ein etabliertes Systemhaus im Bereich medizinischer EDV-Lösungen, bietet mit dem Intraoralscanner, wie z. B. dem AS 200E oder dem AS 260, eine fortschrittliche Technologie für Zahnarztpraxen und Kliniken. Dieses Instrument ist ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Produktangebots des Unternehmens, das darauf abzielt, die Präzision diagnostischer Verfahren zu erhöhen und den Behandlungsprozess zu optimieren.

Präzise Visualisierung für bessere Zahnbehandlungen

Der Intraoralscanner steht an der Schnittstelle von technologischer Innovation und praktischer Anwendung in der Zahnmedizin. Dieses fortschrittliche Gerät bietet eine außergewöhnlich detaillierte und hochauflösende Visualisierung des Zahn- und Kieferbereichs. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die Erstellung präziser Diagnosen und die Entwicklung effektiver Behandlungspläne. Durch die Verwendung des Scanners können Zahnärztinnen und Zahnärzte komplexe zahnmedizinische Probleme besser verstehen und individuell angepasste Lösungen für ihre Patientinnen und Patienten entwickeln.

Die ergonomische Gestaltung des Intraoralscanners ist speziell darauf ausgerichtet, die Untersuchung schwer zugänglicher Bereiche im Mundraum zu erleichtern. Dies erhöht den Komfort für Patientinnen und Patienten während der Untersuchung und reduziert gleichzeitig die körperliche Belastung für das medizinische Personal. Darüber hinaus ermöglicht die schnelle Datenübertragung des Scanners an Laborsysteme eine effizientere Gestaltung des Arbeitsablaufs in der Praxis. Dies führt zu einer Verkürzung der Behandlungszeit und einer Steigerung der Gesamteffizienz in der Patientenversorgung.

Kundenservice und Qualität: die Säulen der ic med GmbH

Die ic med GmbH verpflichtet sich zur Zusammenarbeit mit führenden Herstellern, um die hohe Qualität ihrer Produkte, einschließlich des Intraoralscanners, zu gewährleisten. Diese Partnerschaften ermöglichen es dem Unternehmen, stets auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben und Produkte anzubieten, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Zahnmedizin gerecht werden.

Der umfassende Kundenservice der ic med GmbH, der durch eine hauseigene Technik- und Software-Hotline und die ic med Akademie ergänzt wird, spiegelt das tiefe Engagement des Unternehmens für Qualität und Kundenzufriedenheit wider. Die Hotline bietet schnelle und effiziente Lösungen bei technischen Fragen oder Problemen, während die ic med Akademie Schulungen und Weiterbildungen anbietet, um sicherzustellen, dass die Anwenderinnen und Anwender das volle Potenzial der Produkte ausschöpfen können. Diese umfassende Betreuung und Unterstützung unterstreicht das Bestreben der Firma, langfristige Beziehungen zu ihren Kundinnen und Kunden aufzubauen und zu pflegen.

Technologische Innovationen

Neben dem Intraoralscanner bietet die ic med GmbH eine breite Palette an digitalen medizinischen Lösungen bzw. Produkten an. Das Produktportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Praxisverwaltung, Information, Dokumentation, Abrechnung sowie digitale Medizintechnik und bildgebende Verfahren.

Die Praxisverwaltungssoftware erleichtert z. B. die Organisation und Abrechnung, während CAD/CAM-Systeme und digitales Röntgen eine präzise Planung und Umsetzung zahnmedizinischer Behandlungen ermöglichen. Zudem ersetzt die digitale Abformung konventionelle Methoden durch effizientere sowie angenehmere Verfahren für Patienten und Patientinnen und zuverlässige 3D-Drucktechnologien revolutionieren die Herstellung individueller Zahnprothesen. Die Integration einer Telematikinfrastruktur unterstützt die sichere und effiziente Kommunikation zwischen Praxen, Laboren sowie Kostenträgern und fördert die Digitalisierung von Patientendaten.

Nationales Netzwerk, individuelle Lösungen

Die ic med GmbH hat ihren Hauptsitz in der Walther-Rathenau-Straße 04 in 06116 Halle/Saale sowie weitere Niederlassungen in ganz Deutschland. Von dort aus bedient sie seit über drei Jahrzehnten erfolgreich den medizinischen Markt. Mit einem Team von über 70 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen maßgeschneiderte EDV-Lösungen für mehr als 4.500 medizinische Einrichtungen, darunter Arzt- und Zahnarztpraxen, Krankenhäuser, Kliniken und Ambulanzen. Neben dem Intraoralscanner umfasst das Produktportfolio Lösungen in den Bereichen Praxisverwaltung, Information, Dokumentation, Abrechnung sowie digitale Medizintechnik und bildgebende Verfahren.

Für eine persönliche Beratung erreichen Sie das Team während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr, oder über die Programm-Hotline (0345) 2984190 von Montag bis Freitag, 07:00 bis 19:00 Uhr. Weitere Kontaktmöglichkeiten bestehen über das Kontaktformular auf der Website oder per E-Mail an info@ic-med.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ic med EDV-Systemlösungen für die Medizin GmbH

Frau Susann Derst

Walther-Rathenau-Straße 04

06116 Halle/Saale

Deutschland

fon ..: 03 45 / 29 84 19 0

fax ..: 03 45 / 29 84 19 60

web ..: https://www.ic-med.de/

email : info@ic-med.de

Die ic med GmbH hat sich seit ihrer Gründung im Februar 1992 in Halle a. d. Saale zu einem Systemhaus mit überregionalem Ruf entwickelt und betreut heute über 4.500 Arzt- und Zahnarztpraxen, Krankenhäuser, Kliniken und Ambulanzen. Der Fokus auf EDV-Lösungen im Bereich der Medizin gewährleistet dem Kunden erstklassige Expertise und einen zuverlässigen Service. Die Hauptaufgabe des Unternehmens sind EDV-Lösungen für die Verwaltung von Praxen, Dokumentation und Abrechnung sowie ausgewählte Systeme für die digitale Medizintechnik und bildgebende Technologien.

