  • BONUS.DIRECT startet kostenloses WM-Tippspiel mit 5.555 Euro Preisgeld

    Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wächst auch das Interesse an digitalen Community-Aktionen. Ein neues Projekt richtet sich an Fußballfans im gesamten deutschsprachigen Raum

    BildWels, 3. Juni 2026 – Zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 startet BONUS.DIRECT ein kostenloses Tippspiel für Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 5.555 Euro vergeben.

    Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals mit 48 Nationalteams ausgetragen und zählt bereits jetzt zu den meistbeachteten Sportereignissen des Jahres. Millionen Fans werden die Spiele in den kommenden Wochen verfolgen. Tippspiele erfreuen sich rund um große Fußballturniere traditionell großer Beliebtheit und gehören für viele Fans zum Turniererlebnis dazu.

    Vor diesem Hintergrund hat BONUS.DIRECT ein WM-Tippspiel ins Leben gerufen, bei dem Teilnehmer ihre Prognosen zu den einzelnen Spielen abgeben können. Die Teilnahme ist kostenlos. Für richtige Tipps werden Punkte vergeben, die während des gesamten Turniers gesammelt werden.

    Der Gesamtpreispool beträgt 5.555 Euro. Neben Preisen für die Gesamtwertung sind auch zusätzliche Wertungen während des Turniers vorgesehen. Ein Einstieg ist auch nach Turnierbeginn möglich.

    „Die Fußball-Weltmeisterschaft bringt Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Mit dem Tippspiel möchten wir Fußballfans die Möglichkeit bieten, sich in einem freundschaftlichen Wettbewerb zu messen und die Spiele gemeinsam zu verfolgen“, sagt Thomas Müller von BONUS.DIRECT.

    Das WM-Tippspiel richtet sich an Fußballinteressierte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Die Teilnahme erfolgt online über die Plattform von BONUS.DIRECT.

    Unterstützung erhält das Projekt unter anderem aus dem österreichischen Fußballumfeld. Dazu zählt auch der österreichische Fußballtrainer Oliver Glasner.

    Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen sind hier zu finden – Tippspiel-Infos

    https://bonus.direct

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BONUS.DIRECT GmbH
    Herr Thomas Müller
    Durisolstrasse 2
    4600 Wels
    Österreich

    fon ..: 067763027469
    web ..: https://bonus.direct
    email : pr@bonus.direct

    Über BONUS.DIRECT

    BONUS.DIRECT ist eine digitale Plattform mit Sitz in Österreich. Das Unternehmen betreibt verschiedene Community- und Informationsangebote für Nutzer im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 organisiert BONUS.DIRECT ein kostenloses WM-Tippspiel sowie weitere Community-Aktionen rund um das Turnier.

    Pressekontakt:

    BONUS.DIRECT GmbH
    Herr Thomas Müller
    Durisolstrasse 2
    Wels 4600

    fon ..: 067763027469
    email : pr@bonus.direct


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Die Housekeeping Akademie fördert den Nachwuchs in der Hotellerie: „Next Generation Bonus“ startet im November
      Gründerin Mareike Reis ermöglicht somit den Betrieben, im Rahmen des Online-Programms zusätzlich kostenfrei ein heranwachsendes Talent in verschiedene Weiterbildungsangebote mit einzubeziehen....

    2. Bis zu 3,5 Mio. EURO steuerliche Forschungszulage für Ihr Unternehmen – kostenloses Webinar
      Kostenloses Webinar am 16.06.2025 Beginn: 12:00 Uhr - Ende: 13:00 Uhr...

    3. EV Technology Groups strategischer Partner MOKE International startet neue Direct-to-Consumer-Webplattform
      Toronto, Ontario, Kanada (29. Juli 2022) – EV Technology Group Ltd. (das Unternehmen oder EV Technology Group) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96A) gibt heute bekannt, dass sein strategischer Partner...

    4. Hackathon in Berlin vergibt 100.000EUR Preisgeld für die besten Blockchain-Programmierer
      Keyrock, Finanzdienstleister im Web3 rief einen Hackathon in Berlin aus, der mit 100.000EUR Preisgeld honoriert wurde. Platz 3 ging an Team aus Deutschland, welches das Projekt jetzt weiterentwickelt....

    5. Pilates für Anfänger – einfaches Training für Zuhause inklusive Bonus
      Einfaches, effektives Pilates-Training für Frauen, die fit, glücklich und voller Energie sein wollen. Bonus - kostenloser Online Kurs für deine erste Woche mit Pilates!...

    6. Individualisierte Produkte und umfassender Service: E-M-C-direct setzt 2022 den Erfolgskurs fort
      Die E-M-C-direct GmbH & Co. KG (Dorsten, Nordrhein-Westfalen) hat im Jahr 2022 ihren Erfolgskurs fortgesetzt und zahlreiche Neukunden, insbesondere in der Solar-Branche, gewonnen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.