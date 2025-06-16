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BONUS.DIRECT startet kostenloses WM-Tippspiel mit 5.555 Euro Preisgeld
Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wächst auch das Interesse an digitalen Community-Aktionen. Ein neues Projekt richtet sich an Fußballfans im gesamten deutschsprachigen Raum
Wels, 3. Juni 2026 – Zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 startet BONUS.DIRECT ein kostenloses Tippspiel für Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 5.555 Euro vergeben.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals mit 48 Nationalteams ausgetragen und zählt bereits jetzt zu den meistbeachteten Sportereignissen des Jahres. Millionen Fans werden die Spiele in den kommenden Wochen verfolgen. Tippspiele erfreuen sich rund um große Fußballturniere traditionell großer Beliebtheit und gehören für viele Fans zum Turniererlebnis dazu.
Vor diesem Hintergrund hat BONUS.DIRECT ein WM-Tippspiel ins Leben gerufen, bei dem Teilnehmer ihre Prognosen zu den einzelnen Spielen abgeben können. Die Teilnahme ist kostenlos. Für richtige Tipps werden Punkte vergeben, die während des gesamten Turniers gesammelt werden.
Der Gesamtpreispool beträgt 5.555 Euro. Neben Preisen für die Gesamtwertung sind auch zusätzliche Wertungen während des Turniers vorgesehen. Ein Einstieg ist auch nach Turnierbeginn möglich.
„Die Fußball-Weltmeisterschaft bringt Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Mit dem Tippspiel möchten wir Fußballfans die Möglichkeit bieten, sich in einem freundschaftlichen Wettbewerb zu messen und die Spiele gemeinsam zu verfolgen“, sagt Thomas Müller von BONUS.DIRECT.
Das WM-Tippspiel richtet sich an Fußballinteressierte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Die Teilnahme erfolgt online über die Plattform von BONUS.DIRECT.
Unterstützung erhält das Projekt unter anderem aus dem österreichischen Fußballumfeld. Dazu zählt auch der österreichische Fußballtrainer Oliver Glasner.
Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen sind hier zu finden – Tippspiel-Infos
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
BONUS.DIRECT GmbH
Herr Thomas Müller
Durisolstrasse 2
4600 Wels
Österreich
fon ..: 067763027469
web ..: https://bonus.direct
email : pr@bonus.direct
Über BONUS.DIRECT
BONUS.DIRECT ist eine digitale Plattform mit Sitz in Österreich. Das Unternehmen betreibt verschiedene Community- und Informationsangebote für Nutzer im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 organisiert BONUS.DIRECT ein kostenloses WM-Tippspiel sowie weitere Community-Aktionen rund um das Turnier.
Pressekontakt:
BONUS.DIRECT GmbH
Herr Thomas Müller
Durisolstrasse 2
Wels 4600
fon ..: 067763027469
email : pr@bonus.directDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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