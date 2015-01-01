Österreichisches Startup startet kostenloses Handy-Game zur WM 2026 mit 2.222 EUR Preisgeld

Zur Fußball-WM 2026 startet winwyz.games ein Bubble-Shooter-Turnier mit 2.222 Euro Preisgeld – ohne Einsatz und ohne Einzahlung

Wels, Juni 2026 – Während rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zahlreiche Anbieter um Sportwetten-Kunden werben, verfolgt ein österreichisches Startup einen anderen Ansatz: Statt auf Einzahlungen oder klassische Glücksspielangebote setzt winwyz.games auf kostenlose Online-Turniere, bei denen Geschicklichkeit und Leistung über den Erfolg entscheiden.

Pünktlich zur WM 2026 hat die Plattform ein großes Bubble-Shooter-Turnier gestartet, bei dem Teilnehmer kostenlos um insgesamt 2.222 Euro Preisgeld spielen können. Der Sieger erhält 777 Euro, insgesamt werden die besten 80 Spielerinnen und Spieler mit Echtgeldpreisen ausgezeichnet.

Die Teilnahme erfolgt kostenlos und ohne Kaufverpflichtung.

„Wir wollten eine Plattform schaffen, bei der Menschen aus Spaß gegeneinander antreten können und trotzdem die Chance auf attraktive Gewinne haben. Nicht der Einsatz soll entscheiden, sondern die Leistung“, erklärt das Team hinter winwyz.games.

Neue Form der Online-Unterhaltung

Mit dem Wachstum von Mobile Games, E-Sports und digitalen Communities entstehen weltweit neue Formen der Unterhaltung. Immer mehr Nutzer suchen nach Angeboten, die Wettbewerb, Community und Gewinnmöglichkeiten miteinander verbinden, ohne auf klassische Glücksspielmechanismen angewiesen zu sein.

Genau hier setzt winwyz.games an.

Die Plattform veranstaltet regelmäßig kostenlose Wettbewerbe in Geschicklichkeits- und Casual-Games. Teilnehmer messen sich in Highscore-Rankings und können Echtgeldpreise gewinnen. Das Unternehmen finanziert die Preisgelder selbst beziehungsweise über Sponsoren und Partner.

Damit positioniert sich das Startup in einem Marktsegment, das international stark wächst und insbesondere bei jüngeren Zielgruppen auf zunehmendes Interesse stößt.

WM 2026 als Startschuss für die nächste Wachstumsphase

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gilt als eines der größten globalen Sportereignisse der kommenden Jahre. Für winwyz.games soll das aktuelle WM-Turnier den Auftakt für weitere internationale Wettbewerbe bilden.

Das gewählte Bubble-Shooter-Spiel ist bewusst einfach gehalten und erfordert weder besondere Vorkenntnisse noch Gaming-Erfahrung. Dadurch können Gelegenheitsspieler ebenso teilnehmen wie ambitionierte Highscore-Jäger.

Nach Angaben des Unternehmens sind bereits weitere Echtgeldturniere und Community-Aktionen für die kommenden Monate geplant.

Oberösterreichisches Startup mit internationalen Ambitionen

winwyz.games wurde in Oberösterreich entwickelt und richtet sich an Nutzer im deutschsprachigen Raum. Langfristig plant das Unternehmen den Ausbau seiner Community sowie die Einführung weiterer kostenloser Wettbewerbsformate.

Unterstützung erhält das Projekt zudem aus dem österreichischen Sport-, Wirtschafts- und Bankenumfeld. Zu den Unterstützern zählen bekannte Persönlichkeiten aus dem Spitzensport sowie erfahrene Unternehmer und Investoren, die die Entwicklung von winwyz.games seit der frühen Aufbauphase begleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BONUS.DIRECT GmbH

Herr Thomas Müller

Durisolstrasse 2

4600 Wels

Österreich

fon ..: 067763027469

web ..: https://winwyz.games/

email : thomas@bonus.direct

Über winwyz.games

winwyz.games ist eine österreichische Plattform für kostenlose Online-Turniere. Nutzer können in Geschicklichkeits- und Casual-Games gegeneinander antreten und Echtgeldpreise gewinnen. Ziel des Unternehmens ist es, Wettbewerb, Community und digitale Unterhaltung in einem kostenlosen Format zu verbinden.

Pressekontakt:

winwyz.games

Herr Thomas Müller

Durisolstrasse 2

4600 Wels

fon ..: 067763027469

email : pr@bonus.direct

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