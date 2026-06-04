Potsdam: Auktionspunkt versteigert komplette Ausstattung eines modernen CoWorking Space

Am 04. Juni 2026 startet bei Auktionspunkt die Versteigerung für jedermann der vollständigen Ausstattung eines modernen CoWorking Space in Potsdam.

Am 04. Juni 2026 startet bei Auktionspunkt die Versteigerung für jedermann der vollständigen Ausstattung eines modernen CoWorking Space in Potsdam. Die Auktion umfasst eine außergewöhnlich vielseitige Mischung aus Büro-, Meeting-, Lounge-, Gastro- und Präsentationsausstattung moderner Arbeitswelten.

Neben klassischen Büroeinrichtungen gelangen zahlreiche besondere Positionen zum Aufruf – darunter elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Design-Bürostühle, Akustikkabinen, Touchscreen-Präsentationsflächen, Signage-Display-Wände, Sonos-Soundsysteme sowie professionelle Präsentations- und Medientechnik.

Auch Gemeinschafts- und Eventbereiche des CoWorking Space werden aufgelöst. Interessenten finden unter anderem einen hochwertigen Traeger-Smoker mit App-Steuerung, einen Napoleon Rouge Gasgrill, Gastro- und Getränkekühlschränke, mobile Küchenelemente sowie Catering- und Veranstaltungsausstattung.

Zusätzlich umfasst die Auktion kreative und freizeitorientierte Ausstattungen wie einen Profi-Tischkicker mit Sensor- und App-Funktion, Stand-Up-Paddling-Boards, aufblasbare Boote sowie zahlreiche Lounge- und Ruhebereiche.

Die Versteigerung richtet sich nicht nur an Unternehmen, Startups, Agenturen, Gastronomen, Eventveranstalter, Homeoffice-Nutzer, Büroeinrichter und Interessenten hochwertiger Gebraucht- und Betriebsausstattung. Die Auktion ist offen für jedermann.

Eine Besichtigung der Positionen ist für den 3. Juni 2026 in Potsdam geplant. Der vollständige Auktionskatalog mit Bildern, Beschreibungen und allen Details wird in Kürze veröffentlicht.

Über Auktionspunkt

Auktionspunkt steht seit rund 30 Jahren für professionelle Auktionen und Verwertungen in Potsdam und darüber hinaus. Inhaber Frank Ehlert ist seit drei Jahrzehnten als Auktionator zugelassen und verbindet klassische Auktionsexpertise mit modernen digitalen Vermarktungs- und Auktionsformaten.

Das Auktionshaus organisiert Präsenz-, Online- und WebCast-Auktionen in den Bereichen Betriebsauflösungen, Nachlässe, Insolvenzverwertungen, Immobilien, Fahrzeuge, Kunst sowie hochwertige Einzelobjekte. Dabei begleitet Auktionspunkt Unternehmen, Institutionen und Privatkunden persönlich, transparent und mit langjähriger Erfahrung durch den gesamten Verwertungsprozess.

Die Verbindung aus traditioneller Auktionstätigkeit, persönlicher Betreuung und moderner digitaler Reichweite bildet bis heute die Grundlage der Arbeit von Auktionspunkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Auktionshaus Auktionspunkt.de

Herr Frank Ehlert

David-Gilly-Str. 1

14469 Potsdam

Deutschland

fon ..: 03317045331

web ..: https://www.auktionspunkt.de

email : info@auktionspunkt.de

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