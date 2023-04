Brady BMP51 Labor-Etikettendrucker für den vielseitigen Einsatz

Der Brady BMP51 ist ein sehr beliebter Labor-Etikettendrucker. Er ist klein, handlich, schnell, einfach bedienbar, vielseitig einsetzbar und – wenn man bedenkt, was alles in ihm steckt, sehr günstig.

MAKRO IDENT informiert: Der Etikettendrucker Bray BMP 51 ist für Labormitarbeiter gedacht, die relativ wenig Etiketten (1 bis max. 100) pro Tag drucken müssen. Phasenweise kann er auch für den Druck von bis zu 500 sehr kleinen Etiketten genutzt werden.

Der Labordrucker ist für unterschiedliche Einsatzbereiche entwickelt worden. Der BMP51 Labor-Etikettendrucker bietet vier Möglichkeiten in einem Gerät: 1. die Nutzung über Tastatur, 2. über USB-Schnittstelle am PC, 3. mittels Bluetooth eine Handy- und Tablet-Nutzung und mit einer Netzerkkarte ist der BMP51 ein Netzwerkdrucker.

Hier genauer erklärt: Brady BMP51 ist zum einen als tragbarer Drucker über die integrierte Tastatur bedienbar. Das Display zeigt das gerade erstellte Etikett, die Menüfunktionen, Schrift und Barcodes an, wie auch die Akkuladung, wie viel Etiketten und Farbband in der Materialkassette noch enthalten ist, wie auch andere Informationen. Daten können somit über die Tastatur eingegeben werden, die am Display gut leserlich angezeigt werden. Und bis zu 25.000 verschiedene Etiketten können im Drucker gespeichert werden.

Zum anderen kann über die integrierte USB-Schnittstelle der Labordrucker auch als PC-Drucker genutzt werden oder am Notebook. Für diesen Einsatz gibt es ein Drucker-Set mit der BradyWorkstation LAB-Suite Etiketten-Software. Mit ihr können Etiketten in verschiedensten Schriftarten und -größen, allen gängigen Barcodes, mit Labor-üblichen Symbolen, Grafiken und Bilder erstellt werden. Die Serialisierung und der EXCEL-Import ist mit in der Software enthalten, wie auch Vorlagen aller – für den Drucker – erhältlichen Etikettenformate.

Die integrierte Bluetooth-Karte dient dazu, um sich mit einem Android-Handy oder -Tablet zu verbinden und Etiketten über Android-Mobilgerät zu erstellen. Hierfür gibt es die Etiketten-Software „Express-Labels“. Diese ist über den Playstore kostenlos herunter zu laden. Und dann kann man am Handy oder Tablett eigene Etiketten erstellen.

Um auch Netzwerk-Anwender zu begeistern, ist eine separat erhältliche Netzwerkkarte bei MAKRO IDENT zu bestellen. Diese ist in den dafür vorgesehenen Schlitz des Druckers seitlich einzustecken und schon ist der BMP51 auch ein Netzwerk-Drucker.

Zur großen Beliebtheit trugen die bereits genannten Standards bei, wie auch die einfache Bedienung und automatische Materialerkennung. Etiketten und passendes Farbband sind jeweils in einer Kassette untergebracht. Diese Drop-In-Kassetten wiederum verfügen über einen Chip mit den optimalen Druckeinstellungen. Anwender müssen nichts mehr am Drucker einstellen und erhalten zudem hervorragende, kontrastreiche Ausdrucke.

In wenigen Sekunden sind die Etikettekassetten eingelegt und auch wieder herausgenommen. Ein Verriegelungsmechanismus verhindert ein Herausfallen der Kassette. Eine spezielle Technik verhindert das sich Hineinziehen des Etikettenmaterials.

Im Lieferumfang enthalten ist der Drucker mit allen oben genannten Funktionen und vieles andere mehr. Ein Li-Ion-Akku, ein Netzteil zum Laden des Akkus, ein USB-Anschlusskabel (für PC oder Notebook) ist bereits enthalten. Alles zusammen wird in einem stabilen, ausgeschäumten Koffer mit einer bereits festgelegten Materialkassette (Endlosband) geliefert.

Der Customer Service von MAKRO IDENT berät Labormitarbeiter gerne bei der richtigen Auswahl der Etikettenmaterialien. Es können aus vielen verschiedenen Materialien einige Hundert Formate ausgewählt werden. Alle erhätlichen Laboretiketten wurden speziell für den Laboreinsatz entwickelt. Diese halten teils minus 196°C in Stickstoff bis 130°C für Autoklaven sehr gut aus. Egal ob für Röhrchen, Objektträger, Ampullen, Fläschchen, Petrischalen, Halme, Schränke, Regale, Kryotanks, Kühlschränke etc.: MAKRO IDENT hat sicher das passende Etikett für den gewünschten Einsatz im Sortiment.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden:

Brady BMP51 Labor-Etikettendrucker

