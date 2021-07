Labor-Etikettendrucker BMP51 – Mobil oder als PC-Drucker einzusetzen

Der BMP51 ist ein kleiner, leistungsfähiger und einfach bedienbarer Labor-Etikettendrucker. Er druckt Labor-Etiketten bis zu einer Breite von 38,10 mm und ist mobil und wie auch am PC einsetzbar.

MAKRO IDENT stellt vor: Der BMP51 ist ein kleiner, günstiger Labor-Etikettendrucker. Er wurde für verschiedene Einsatzmöglichkeiten konzipiert. Er kann entweder als Mobildrucker genutzt werden oder auch, dank integrierter USB-Schnittstelle – als PC-Drucker. Auch kann er über Handy oder Tablet mittels Bluetooth bedient werden oder mit der optional erhältlichen WLAN-Karte und Ethernet-Schnittstelle als Netzwerkdrucker.

Wird der BMP51 Labor-Etikettendrucker als mobiler Labordrucker verwendet, wird er über die Tastatur bedient. Das integrierte Display ist hintergrundbeleuchtet, so dass alle Menütasten-Einstellungen, der Akkustand, der Stand der Materialkassette, die Information darüber, welche Kassette sich gerade im Gerät befindet gut lesbar ist. Auf dem Display sind natürlich auch alle gerade getätigten Eingaben für ein Etikett sehr gut sichtbar.

Im Labor wird der BMP51 auch sehr häufig als PC-Drucker eingesetzt, da er über eine USB-Schnittstelle verfügt. Die Etiketten werden erstellt über die mitgelieferte Etiketten-Software Brady-Workstation LAB-Suite. In der Software sind Vorlagen aller erhältlichen Etiketten vorhanden, eine EXCEL-Import App, die Möglichkeit Serialisierungen zu realisieren und viele andere Funktionen, die sehr hilfreich für die Labor-Kennzeichnung sind. Ebenfalls sind alle gängigen Barcodes und viele Symbole in der Software integriert.

Wer den BMP51 al Handydrucker oder über einen Tablet nutzen möchte, für den gibt es die kostenlose Software-Applikation EXPRESS-Label. Dies ist eine abgespeckte Version der LAB-Suite. Diese ist einfach z.B. über Google Play herunter zu laden. Und schon kann man über Bluetooth dem Drucker über ein Handy oder Tablet den Druckbefehl geben.

Optional zu bestellen ist eine Ethernet-Schnittstelle und/oder eine WLAN-Karte, um den Drucker entweder im Netzwerk kabelgebunden oder kabellos zu nutzen. Der Etikettendrucker Brady BMP51 bietet viele Möglichkeiten, um die Wünsche der meisten Anwender zu erfüllen. Und das für einen günstigen Preis.

Für den mobilen Einsatz ist ein wiederaufladbarer Akku im Lieferumfang enthalten. Viele Labore nutzen den BMP51 einerseits als mobilen Drucker, um vor Ort Etiketten an Schränken, Regalen, Laborproben usw. auszudrucken, und andererseits auch direkt am PC-Arbeitsplatz, um täglich eingehende Laborproben an einem festen Ort vom PC aus zu kennzeichnen.

Der Brady BMP51 ist ein Thermotransferdrucker mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Damit können sehr kontrastreiche Laboretiketten erstellt werden, die noch lange lesbar bleiben. Auch gedruckte kleinere 1D-Barcodes und 2D-Codes sind mit dem Drucker gut und kontrastreich zu drucken.

Bedruckt werden können verschiedene Laboretiketten mit einer Breite von 6 bis 38,10 mm. Der Drucker erkennt automatisch alle – bei MAKRO IDENT – erhältlichen Etikettenkassetten, sobald diese eingelegt werden. Die Kalibrierung und Einstellung übernimmt der Drucker selbständig. Der Anwender muss den Drucker nur noch einschalten, den Deckel oben auf machen, Etikettenkassette einlegen, Deckel zu und loslegen mit dem Drucken.

Die Etiketten sind mit dem passenden Farbband in einer Kassette integriert. Das Einlegen ist sehr einfach. Gerade wenn mehrere Etikettengrößen oder -materialien bedruckt werden sollen, kann – ohne Zeitverlust – sofort mit dem Druck der nächsten gewünschten Etiketten begonnen werden.

Passende Laboretiketten, die mit dem BMP51 bedruckt werden können, gibt es für Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Halme, Mikrotiterplatten, Petrischalen und viele andere Laborgefäße. Verschiedene Etikettengrößen, wie auch runde Etiketten für Deckel von Eppendorf- und PCR-Röhrchen sind im Sortiment enthalten. Die meisten Laboretiketten sind Chemikalien- und Lösungsmittel-resistent und für einen Temperaturbereich von 130°C – für Autoklaven – bis hin zu minus 196°C – für den Stickstoffeinsatz – speziell entwickelt worden.

Technische Datenblätter, Materialeigenschaften, Temperatureignung, wie auch bedruckte Musteretiketten sind beim Customer Service von MAKRO IDENT zu erfragen. Eine fachgerechte Beratung ist sichergestellt.

Weitere Informationen, Videos, Handbücher usw. sind zu finden unter folgendem Link: www.makroident.de/labordrucker/brady-bmp51.html

