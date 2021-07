„Gegen die Laufrichtung“ – Kurzweilige Fußballgeschichten

Ulf Engel nimmt die Leser in „Gegen die Laufrichtung“ auf eine Reise durch die Welt des Fußballs mit.

Der Autor erzählt in der zweiten Auflage Buch seines Buchs für Fußball-Fans abwechslungsreiche Geschichten rund um den Fußball, die ihm erzählenswert erscheinen und letztlich in der Begeisterung für das angeblich komplizierteste Spiel der Welt wurzeln. Er beantwortet in seinen Geschichten einige spannende Fragen, wie z.B.: Kann man Fan des SC Freiburg sein und sich gleichzeitig immer noch über den VfB ärgern? Welches war das Schlüsselspiel bei der WM 2014? Warum genau schied Deutschland 2018 so früh aus? Spielt der aktuell beste Fußballer der Welt womöglich weder in Barcelona noch in Paris oder Turin? Und wie nah war Dänemark eigentlich einmal am WM-Titel? Wer denkt, dass er die Jahrhundertspiele gut kennt, der wird in diesen Geschichten eventuell eines Besseren belehrt.

Das Buch „Gegen die Laufrichtung“ von Ulf Engel ist eine Reise um den Globus Fußball mit dem einen oder anderen überraschenden Einblick. Am Ende des Buchs erhalten die Leser als Bonus eine Liste von Büchern und Magazinen, die auf den Autor und sein Denken über Fußball den ein oder anderen Einfluss hatten und auch für andere Fans des Fußballs eine sehr interessante Lektüre sein könnten. Der im Jahr 1960 in Stuttgart geborene Autor ist selbst seit Jahrzehnten vom Fußball fasziniert. Er lebt und arbeitet heute in dem schönen Heidelberg.

„Gegen die Laufrichtung" von Ulf Engel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34627-7 zu bestellen.

