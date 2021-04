Genussvolles Aschau – Kurzweilige Kurzgeschichten-Anthologie

Eine Vielfalt an Autoren teilt in „Genussvolles Aschau“ unterhaltsame Geschichten rund um Aschau im Chiemgau.

Was mit „Bankerl G’schichten“ im Jahre 2016 begann, wurde mit der „Anthologie Kampenwand“ (2017) fortgeführt – und nun findet diese Trilogie mit dem neusten Band ihren Abschluss. Was passiert, wenn man während eines Besuches auf Schloss Hohenaschau in die Zeitfalte rutscht? Vielleicht trifft man dann einen Klabauter an der Prien oder gelangt auf Umwegen zum Glück. Mag sein, dass man blaues Gold entdeckt oder sich beim Schlemmen von Winklers Praline wiederfindet. Doch man könnte auch in einen Hinterhalt geraten und die Stille flüstern hören. Die Antworten auf diese Frage und mehr finden die Leser in dieser neuen, abwechslungsreichen Anthologie voller Kurzgeschichten mit Lokalbezug. Auf rund 250 Seiten finden die Leser 24 Kurzgeschichten, in denen es an Spaß und Spannung nicht mangelt.

Die Anthologie „Genussvolles Aschau“ beinhaltet Geschichten von Rosemai M. Schmidt, Gabi Schmid, Marion Bischoff, Marion Bischoff, Heike Stadelmann, Sandra Jungen, Ulrike Schmied, Tanja Tanja Kreilein, Dörte Schmidt, Helga Sonntag, Elisabeth Niedermaier, Waltraud Grampp, Barbara Danner-Schmidt, Erika Köcher, Tanja Petit, Annette Annette Bahr, Monja Luz und Maria Sanders. Das kurzweilige Buch steckt voller lustiger, krimineller, abenteuerlicher und emotionaler Geschichten rund um Aschau im Chiemgau, die nicht nur für lokale Leser, sondern auch für ein breiteres Publikum bestens geeignet sind, um für eine Weile abzutauchen.

„Genussvolles Aschau" von Rosemai M. Schmidt, Gabi Schmid, Marion Bischoff, Marion Bischoff, Heike Stadelmann, Sandra Jungen, Ulrike Schmied, Tanja Tanja Kreilein, Dörte Schmidt, Helga Sonntag, Elisabeth Niedermaier, Waltraud Grampp, Barbara Danner-Schmidt, Erika Köcher, Tanja Petit, Annette Annette Bahr, Monja Luz, Maria Sanders ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-5608-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

