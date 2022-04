Brady M211 Handy-Etikettendrucker für alle Arbeitsumgebungen

Der robuste Brady M211 ist einfach zu bedienen für alle Arbeitsumgebungen entwickelt worden, Einfach Etikett gestalten, Vorschau anzeigen und drucken mit einem Smartphone, iPhone oder Tablet.

Der Brady Handy-Etikettendrucker M211 ist so klein, dass er überall mit hingenommen werden kann. Einfach per Gürtelclip am Gürtel befestigen, oder in einer dafür erhältlichen Umhängetasche oder im schützenden Koffer unterbringen. Je nachdem, in welcher Umgebung der Drucker eingesetzt werden soll: es gibt immer dass passende Tool. Auch einen Magnethalter, um den Drucker an magnetischen Metalltüren oder Toren zu befestigen.

Der Handy-Etikettendrucker Brady M211 ist ein sehr robuster und kleiner Drucker. Er wird ausschließlich über ein Mobilgerät, wie Smartphone, iPhone oder Tablet bedient und wiegt nur 500 Gramm. Zum Gestalten und Drucker der verfügbaren Etiketten wurde eine entsprechende MobileApp (Etiketten-Software) entwickelt. Diese ist kostenlos erhältlich und in 25 Sprachen entwickelt worden, damit auch verschiedene ausländische Mitarbeiter in Ihrer Muttersprache Etiketten erstellen können.

Der Handy Mini-Etikettendrucker Brady M211 verfügt über ein sehr robustes, mit zusätzlichen Gummipuffern geschütztes Gehäuse. Der kleine Handydrucker übersteht 1,8 Meter auf Beton und auch Stöße und Quetschungen von bis zu 110 kg Gewicht.

Der kleine Handydrucker M211 ist für jeden Anwender, wie auch für jede Arbeitsumgebung geeignet. Ob in Innenräumen oder im Freien: der Drucker ist für alle vor-Ort-Kennzeichnungen und für jeden Handwerker, Techniker, Elektriker, Hausmeister, Installateur, Inspekteur, Prüfer, Ingenieur usw. igeeignet.

Der Brady M211 hat eine maximale Druckauslastung von bis zu 100 Etiketten pro Tag. Etikettenkassetten gibt es beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT, für die Etikettenbreiten von 6,35 bis 19,05 mm in 12 verschiedenen, industrietauglichen und sehr zuverlässigen Materialien. Verfügbar sind derzeit 95 Etikettenkassetten, die das jeweils passende Farbband bereits beinhalten. Der Customer Service von MAKRO IDENT hilft gerne bei der Etikettenauswahl.

Um eine schnelle Datenübertragung mit möglichst wenig Stromverbrauch zu gewährleisten, verfügt der kleine Handydrucker M211 über die BLE (Bluetooth 5 Low Energy Klasse II). Damit der Drucker auch in dreckigen und feuchten Umgebungen – geschützt – mitgenommen werden kann, gibt es einen praktischen Tragekoffer, der mit Schaumstoff ausgelegt ist. Darin kann er, mit dem Zubehör und Etikettenkassetten untergebracht werden. Auch gibt es eine Umhängetasche, in dem der Drucker und das gesamte Zubehör mitzunehmen ist.

Im jeweiligen Drucker-Set enthalten ist ein praktischer Tragekoffer mit Schaumstoff-Inlay. Um Freihand-Arbeiten zur realisieren gibt es auch einen Clip. So kann der M211 Handy-Etikettendrucker einfach am Gürtel befestigt werden. Es gibt Standard-Sets sowie ein Set für Elektriker und für die Daten- und Telekommunikation.

Vorlagen aller erhältlichen Etiketten für den M211 sind bereits in der „Express-Labels“ vollständig enthalten. So muss nur die gewünschte Vorlage aufgerufen werden und der Anwender kann sein gewünschtes Etikett sofort gestalten und schnell ausdrucken, speichern, ändern oder löschen.

Für die Etikettenerstellung stehen 1.400 Symbole aus 18 Kategorien zur Verfügung, verschiedenste Schrittypen und -größen, wie auch unterschiedliche Formatierungen (Fett, Italic, Unterstrichen usw.). Die Maßeinheiten sind in Zoll und Millimeter einzustellen. Wie oben bereits beschrieben, stehen alle Einstellungen in 25 Sprachen zur Verfügung. Natürlich stehen auch 22 gängige 1D-Barcodes und 2D-Codes zur Verfügung, um auch Barcode-Etiketten erstellen zu können.

Mit dem sehr robusten Handy Mini-Etikettendrucker M211 können verschiedenste Etiketten bedruckt werden. Beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT sind – neben den Druckermodellen – auch alle zuverlässigen Etiketten für den neuen M211 erhältlich.

Für die unterschiedlichen Kennzeichnungsbereiche gibt es Wickeletiketten (selbstlaminierende Etiketten), Schrumpfschläuche, Kabelfahnen, Etiketten für Stromkästen, Etiketten für Patch-Panels und Klemmblöcke, Etiketten für Objekträger, Röhrchen / Eppis / Tubes, Ampullen, Sicherheitsetiketten und sogar ein Material für Rohrmarkierer.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de/brady-drucker-mobil/bradyprinter-m211.html

