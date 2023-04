Brady M710: Mobiler Etikettendrucker für eine vielseitige Nutzung

Der neue mobile Etikettendrucker Brady M710 ersetzt den Brady BMP71. Dieser kann nun auch über Tastatur, am PC über USB-Schnittstelle oder mittels Mobilgerät über Bluetooth oder WLAN genutzt werden.

Der Brady BMP71 Etikettendrucker erhielt vor Kurzem ein Upgrade. Der Neue verarbeitet, wie die überarbeiteten Modelle M610 und M611, nur noch die neuen „Brady-Authentic“ Materialien. Um Verwechslungen auszuschließen, wurde die neue Bezeichnung M710 von Brady für diesen Drucker gewählt.

Neu beim Brady M710 ist, dass man nicht nur über die Tastatur und einem PC oder Notebook Etiketten erstellen kann, sondern nun auch mittels Bluetooth oder WLAN über ein Mobilgerät (Handy und Tablet). Zum Erstellen der Etiketten gibt es die MobileApp „Express Labels“ kostenlos als Download in den jeweiligen Playstores.

Der BMP710 verfügt über eine höhere Druckgeschwindigkeit von 76,2 mm pro Sekunde. Somit werden Etiketten wesentlich schneller gedruckt. Ein leistungsstarker Li-Ion-Akku mit 2.700 mAh sorgt – in voll aufgeladenen Zustand – für ein Durchhaltevermögen für bis zu 4.500 Etiketten. Der Brady-Drucker M710 kann außerdem in Temperaturbereichen von Null bis plus 46°C Grad eingesetzt werden.

Da der Brady M710 überwiegend in Industrie- und Laborumgebungen eingesetzt wird, erfüllt er den Militärstandard MIL-STD-810G für Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Fallbeständig ist der M710 aus einer Höhe von 1,21 Metern und bestäntig gegen Flugsand und Flugstaub.

Zu den einfach konfigurierbaren Einstellungen des Brady M710 zählen z.B. Spracheinstellungen, Barcodetypen, Datum / Uhrzeit, Schriftart, Grafiken, Pause / Schneiden, Maßeinheit und Bluetooth. Es können verschiedene Symbole, Grafiken und Text, wie auch Barcodes, Datum/Uhrzeit auf ein Etikett aufgebracht werden. Es befinden sich außerdem 9 Barcode-Symbologien – standardmäßig – im Drucker: das sind die Barcodetypen UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 2 von 5, Data Matrix und QR-Code. Alle weiteren gängigen Barcodes können über die Etiketten-Software BradyWorkstation am PC erstellt werden.

Der Etikettendrucker Brady M710 verfügt über verschiedene Tastaturlayouts wie QWERTZ, QWERTY, AZERTY und Kyrillisch. Zu den erweiterten Funktionen im M710 zählen das Importieren von Daten (Listen), das Zusammenführen von Dateien, das Speichern, Ändern und Löschen von Etiketten und das Erstellen von Serienetiketten.

Assistenten für die Etikettengestaltung befinden sich ebenfalls im Brady M710. Dieser umfasst sogar erweiterte Assistenten zum Erstellen von verschiedenen Etiketten wie auch 66er-Blöcke, 110er-Blöcke, Klemmblöcke, Stromkästen, DesiStrip, Blenden, Fahnen, Patch-Panels und Etiketten für die Kennzeichnung von Leitungen, Kabeln, Röhrchen, Ampullen, Objektträger und vieles mehr.

Wenn eine der BradyWorkstation Etiketten-Suiten am PC genutzt wird, kann man den Brady-Drucker M710 mittels USB-Kabel über die integrierte USB-Schnittstelle an einen PC oder Notebook anschließen. Die integrierte Bluetooth- bzw. WLAN-Funktionalität des M710 ist dazu vorgesehen, eine Verbindung mit einem mobilen Endgerät herzustellen, auf dem die kostenlos erhältliche Etiketten-Software „Express-Labels“ vorher aufgespielt wurde. Diese ist für iPhones, SmartPhones und Tablets erhältlich.

Mit dem neuen Brady M710 Etikettendrucker können Etiketten für verschiedene Zwecke erstellt werden. Darunter auch Lichtbogen-Etiketten, Anhänger für die Inventarkennzeichnung, allgemeine Etiketten, Lean/5S Etiketten, Patch-Panels, Rohrmarkierer, Sicherheitskennzeichnungen, Klemmblöcke, reine Textetiketten oder auch Etiketten für Labor-Kennzeichnung.

Das neue Druckermodell ist seit 6. April 2023 verfügbar, wie auch die neuen „Brady-Authentic“ Materialien. Zudem hat Brady alle Bestellnummern, wie auch die Artikelnummern für die genannten Drucker komplett abgeändert. Alle Etiketten, Schrumpfschläuche, Typenschilder usw. wie auch alle Farbbänder wurden umgestellt auf die neuen „Brady-Authentic“-Bezeichnungen. Diese erkennt man auf den Materialien am „Brady Authentic“ Logo. Diese beginnen, für den Brady M710, mit dem Präfix M6, M7, M6C, M7C, BM, BMC, BM7 oder BM7C.

Die neuen „Brady-Authentic“ Etikettenrollen unterstützen eine bidirektionale Kommunikation, mit der die korrekten Drucker- und Software-Einstellungen automatisch festgelegt werden. Somit können optimale und sehr hochwertige Etiketten gedruckt werden. Der Drucker stellt sich vollkommen selbständig auf jedes einzelne Material und Farbband ein. Anwender müssen nichts mehr am M710 einstellen oder kalibrieren.

Brady M710 Etikettendrucker

