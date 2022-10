BrainChip spricht mit Luca Verre im aktuellen ,This is our Mission‘-Podcast über moderne Visionssysteme

Laguna Hills, Kalifornien – 03. Oktober 2022 – BrainChip Holdings Ltd (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY), der weltweit erste kommerzielle Hersteller von neuromorpher KI-Hardware, hat heute bekannt gegeben, dass Herr Luca Verre, CEO und Mitbegründer von PROPHESEE, in der 20. Episode des Podcasts This is our Mission als Gastredner anwesend sein wird. Gemeinsam mit Rob Telson, seines Zeichens Vice President of Ecosystem and Partnerships bei BrainChip, wird er darüber sprechen, wie über die Verbesserung von Geschwindigkeit, Leistung, Effizienz und Sicherheit durch neuromorphes Engineering Einschränkungen bei Computer Vision überwunden werden können. Sie können den Podcast am Dienstag, den 4. Oktober 2022 um 15 Uhr (PDT) auf der Webseite von BrainChip und auch auf den beliebten Podcast-Plattformen mitverfolgen.

PROPHESEE hat einen bahnbrechenden eventbasierten Ansatz in Bezug auf die Maschinenvision entwickelt. Diese neue Kategorie der Bildverarbeitung ermöglicht eine deutliche Verringerung des Stromverbrauchs, der Latenzzeiten und der Datenverarbeitungsanforderungen, um Dinge darzustellen, die für herkömmliche bildbasierte Sensoren bis dato nicht sichtbar waren. Die patentierten Metavision®-Sensoren und Algorithmen von PROPHESEE ahmen die Funktionsweise des menschlichen Auges und Gehirns nach und führen damit zu einer ganz wesentlichen Effizienzsteigerung bei autonomen Fahrzeugen, industrieller Automation, IoT, Mobilfunk, AR/VR und vielem mehr.

Das erfolgreiche Wachstum und die zukünftige Entwicklung der von PROPHESEE konzipierten Bildverarbeitungstechnologie wird die Art und Weise, wie wir künstliche Intelligenz zur Optimierung von Anwendungen in der Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronik einbinden, grundlegend verändern, und das wird unmittelbare Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben, so Telson. Ich kann es kaum erwarten, den Zuhörern zu vermitteln, wie wir durch das Kombinieren der neuromorphen Plattformen von PROPHESEE und BrainChip einen einzigartigen vertikalen Stack erzeugen, der der kommerziellen Implementierung von künstlicher Intelligenz mit einer bemerkenswerten Inferenzleistung und einem extrem niedrigen Stromverbrauch eine völlig neue Dimension verleiht.

Im Podcast This is Our Mission erhalten die Zuhörer, zu denen Anwender, Entwickler, Analysten, Vertreter der Fach- und Finanzpresse sowie Anleger zählen, Einblicke in die KI-Branche. Frühere Episoden können Sie unter brainchipinc.com/brainchip-podcasts herunterladen.

Über BrainChip Holdings Ltd. (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY)

BrainChip ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Verarbeitung und des Lernens am Chip im Edge-KI-Bereich. AkidaTM, der erste neuromorphe Prozessor des Unternehmens auf dem Markt, ahmt das menschliche Gehirn nach, um nur die wesentlichen Sensor-Inputs zum Zeitpunkt der Erfassung zu analysieren und Daten mit beispielloser Effizienz, Präzision und Energieeinsparung zu verarbeiten. Dadurch, dass das maschinelle Lernen lokal auf dem Chip und nicht in der Cloud stattfindet, werden die Latenzzeiten erheblich reduziert und gleichzeitig der Datenschutz und die Datensicherheit optimiert. BrainChip ermöglicht den universellen Einsatz von effizientem Edge Computing in realen Anwendungen wie vernetzten Autos, Unterhaltungselektronik und industriellem IoT und beweist damit, dass KI auf dem Chip, nahe am Sensor, die Zukunft ist, sowohl für die Produkte seiner Kunden als auch für den Planeten. Entdecken Sie die Vorteile der essentiellen KI auf www.brainchip.com.

