Brauglück mit den Brausets von Bier-Kwik® verschenken!

Geschenke, die das Herz von Bierliebhabern höher schlagen lassen.

Bierliebhaber mit einem Brauset von Bier-Kwik® als Geschenk zum großen Fest überraschen und Genießern damit eine große Freude machen!

Die Brausets von Bier-Kwik® helfen aktiv dabei, die ersten Schritte in Richtung eigenes Bier zu setzen und dabei Erfolg zu haben, das erste eigene Bier zu brauen. Arbeiten im vertrauten Umfeld, der eigenen Küche mit eigenen Küchenutensilien. Bier-Kwik® stellt einfache und unkomplizierte Sets zur Verfügung, mit moderner und intuitiver Anleitung, je nach Set auf manuelles Arbeiten oder auf All-In-One Küchenmaschinen bzw. einen Thermomix® ausgelegt. Einfache Mittel – großes Ergebnis und vor allem tolles Erlebnis! Die Video-Tutorials und kostenlosen Downloads auf der Bier-Kwik® Website helfen zudem bei der Umsetzung!

Zwischen verschiedenen Hausbrau-Arten wählen, vom Extraktbrauen bis zum Maischebrauen.

Brauset Einsteiger: Der schwierigste Teil beim Bierbrauen wird hiermit schon abgenommen: das Brauen der Bierwürze. Unsere Brauanleitung ist bebildert, kurz und bündig geschrieben, sodass schnell gute Ergebnisse erzielt werden.

Microbrauset: Für Thermomix®-Besitzer oder Benutzer ähnlicher All-in-one Küchenmaschinen (die heizen, rühren und zerkleinern können).

Minibrauset: Mit dem Minibrauset (5 Liter) wird die Küche zur Minibrauerei. Schritt für Schritt mit hochwertigen Zutaten das erste eigene Bier brauen – vom Sud bis zum fertigen Bier!

Traditionsbehaftet, beliebt, erfrischend und zudem noch gesund und lecker: Selbstgebrautes Bier ist ein Getränk ohne Grenzen in der Vielfalt! Erwarte Qualität und Frische sowie Vielfältigkeit im Geschmack und den Biersorten! Unser Motto: Einmal Selbstgebrautes – immer Selbstgebrautes! Brauglück mit den Brausets von Bier-Kwik® verschenken!

Mehr auf der offiziellen Bier-Kwik® Website www.bier-kwik.de/brauglueck erfahren. Jetzt reinklicken!

Besuche unseren YouTube Kanal, wo du die passenden Tutorials zu den Brausets findest oder schau dich direkt auf unserer Bier-Kwik®-Seite um für Details zu den Sets, Downloads und Video-Verlinkungen.

Hopfen und mehr hat seinen Standort in Neukirch am Bodensee. „Der kluge Mensch, so glaube mir, der braut und trinkt sein eigenes Bier“. Mit dieser Erkenntnis, diesem Slogan und besonderen Qualitätsansprüchen hat sich Christian Herkommer seit 2003 daran gemacht, diese Mission weiter zu tragen. Von den USA kam der Hausbrauer-Trend nach Deutschland. Und inzwischen sind regionale Biere angesagt, hausgebraute aber noch angesagter und der Trend reicht durch alle Altersklassen. Authentischer und individueller geht es nicht – und das bei beachtlicher Qualität. Mit Hilfe des Hobbybrauerversands kann jeder zuhause brauen. Alles, was man dazu braucht, gibt es im Onlineshop von ,Hopfen und mehr‘, von verschiedenen Hopfen- und Malzsorten über Hefen, viele praktische Hilfsmittel bis hin zu Brauanlagen. Mit seinem Hobbybrauerversand hat das Hopfen-und-mehr-Team inzwischen eine beachtliche Marktposition erreicht. Deswegen ist man auch 2016 von Tettnang nach Neukirch gezogen, konnte weiter expandieren und möchte seinen Online- und Versandhandel nun auch regional aufwerten. Seit 2019 betreibt Hopfen und mehr die Brauakademie Argental und führt dort Braukurse und Biertastings durch. Bei max. 2 – 3 Personen pro Braugerät kann jeder Teilnehmer selbst Hand anlegen und alle Schritte zum fertigen Bier selber ausführen (Schroten, Maischen, Läutern, Würzespindeln etc.). So wird im Kurs alles Wissenswerte über das Bierbrauen in Theorie und Praxis vermittelt. Weitere Infos unter: www.brauakademie-argental.de

