BrightHeart meldet Seed-Finanzierung in Höhe von EUR2 Millionen durch Sofinnova Partners, um die Erkennung fetaler Herzfehlbildungen zu verbessern

PARIS, FRANKREICH / ACCESSWIRE / 31. Mai 2023 / BrightHeart, ein in Paris ansässiges Medizintechnikunternehmen, das eine einzigartige Software für künstliche Intelligenz entwickelt, die auf die Verbesserung der Erkennung angeborener Herzfehler bei Föten ausgerichtet ist, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2 Millionen von Sofinnova Partners, einer führenden europäischen Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften mit Sitz in Paris, London und Mailand, erhalten hat. Die Mittel werden eingesetzt, um die Entwicklung der BrightHeart-Technologie zu unterstützen, Zulassungsanträge vorzubereiten und die Expansion des Unternehmens voranzutreiben.

In Verbindung mit dem einzigartigen Zugriff auf eine eigene Datenbank mit mehr als 20.000 fetalen Ultraschalluntersuchungen nutzt die innovative Technologie von BrightHeart KI und tiefgreifende Fachkenntnisse in der fetalen Ultraschallbildgebung des Herzens, um Pflegekräften zu helfen, komplexe fetale Herzfehler bei einer Ultraschalluntersuchung in utero besser zu erkennen, damit diese entweder mittels eines frühen Eingriffs korrigiert oder die Überlebenschancen eines Kindes erheblich verbessert werden. Dies ist die vierte Investition des Medtech Acceleration Fund von Sofinnova, Sofinnova MD Start III.

Cécile Dupont, Chief Executive Officer von BrightHeart und Gesellschafterin bei Sofinnova Partners, erklärte: Während der Schwangerschaft wird allgemein ein fetales Ultraschallscreening des Herzens empfohlen. Die pränatale Diagnose von fetalen Herzfehlern kann die Ergebnisse von Neugeborenen deutlich verbessern, aber in der Praxis werden nur 30 % erkannt. Der einzigartige, KI-gestützte Ansatz von BrightHeart hat das Potenzial, das Screening auf angeborene Herzfehler zu revolutionieren, indem das Klinikteam bei einer der komplexesten Untersuchungen in der Ultraschallpraxis durch eine Interpretation auf Expertenebene in Echtzeit unterstützt wird.

BrightHeart hat bereits ein erfahrenes Team aus den Fachgebieten fetale Kardiologie, KI und Softwareentwicklung zusammengestellt. Diese einzigartige Gruppe wird von Chief Technology Officer Christophe Gardella, einem erfahrenen Datenwissenschaftler und Marktführer mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung von KI-basierten Medtech-Lösungen, der die Algorithmusaktivitäten bei Cardiologs leitete, angeführt.

Inspiriert von der Philosophie des Unternehmens hat das multidisziplinäre Team bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Nur wenige Monate nach der Gründung des Unternehmens ist es bereits dabei, eine erste Version seiner Software fertigzustellen, mehrere Patentanmeldungen in Europa und den USA einzureichen, mit Aufsichtsbehörden zu kommunizieren und aktiv an der Vorbereitung von Zulassungsanträgen für sein erstes Produkt in wichtigen Regionen zu arbeiten.

BrightHeart basiert auf einer Idee von Dr. Marilyne Levy und Dr. Bertand Stos, beide Mitbegründer von BrightHeart, fetale Kardiologen und führende Experten in diesem Bereich. Sie bringen ihre erstklassigen Fachkenntnisse in das Projekt ein und verfügen über eine große, qualifizierte Datenbank mit Ultraschalluntersuchungen des fetalen Herzens.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten Dr. Levy und Dr. Stos: Der innovative Ansatz von BrightHeart zielt auf einen wichtigen Bedarf ab. Wir freuen uns sehr, dass wir uns bei dieser wichtigen Unternehmung, dem beschleunigten Einsatz unserer Technologie in der Klinik zur Verbesserung der Gesundheit von Mutter und Kind, auf die operative, strategische und finanzielle Unterstützung von Sofinnova MD Start III verlassen können.

Über BrightHeart

BrightHeart SAS ist ein in Paris ansässiges, privates Unternehmen für vorklinische Medizinprodukte und Teil von Sofinnova MD Start, dem Medizintechnik-Accelerator der Risikokapitalgesellschaft. Die Software des Unternehmens nutzt die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz zur Analyse von Ultraschalluntersuchungen des fetalen Herzens und unterstützt das Klinikteam bei der pränatalen Erkennung angeborener Herzfehler. Die Technologie zielt darauf ab, die Ergebnisse von Neugeborenen mittels Antizipation der Geburtshilfe und frühzeitiger Intervention zu verbessern.

BrightHeart basiert auf einer Idee von Dr. Marilyne Levy und Dr. Bertand Stos, zwei führenden fetalen Kardiologen in Paris, Frankreich.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften, die sich auf die Bereiche Gesundheitsversorgung und Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Paris, London und Mailand und vereint ein Team von Fachleuten aus der ganzen Welt, die über fundierte wissenschaftliche, medizinische und wirtschaftliche Kenntnisse verfügen. Sofinnova Partners ist ein praxisorientierter Unternehmensentwickler, der die gesamte Wertschöpfungskette von Investitionen in Biowissenschaften, von der Seed-Phase bis zum späten Stadium, abdeckt. Die Firma arbeitet aktiv mit ambitionierten Unternehmern als Haupt- oder Schlüsselinvestor zusammen, um bahnbrechende Innovationen zu entwickeln, die das Potenzial haben, unser aller Zukunft positiv zu beeinflussen.

Die im Jahr 1972 gegründete Firma Sofinnova Partners ist eine gut etablierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft in Europa mit einem Erfahrungsschatz von 50 Jahren, die bereits mehr als 500 Unternehmen unterstützt und Marktführer auf der ganzen Welt hervorgebracht hat. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Nähere Informationen erhalten Sie unter sofinnovapartners.com.

