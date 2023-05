German Innovation Award für aluDOOR Aluminiumgehäuse von Rolec



Rinteln. Mit dem German Innovation Award wurde das neueste Aluminiumgehäuse aluDOOR von Rolec am 23. Mai 2023 in der Kategorie Excellence in Business to Business / Electronic Technologies ausgezeichnet.

„Die Jury des German Innovation Awards, der Rat für Formgebung, hat damit das Design und insbesondere die technische Qualität von aluDOOR gewürdigt. Wir entwickeln und produzieren Industriegehäuse bereits seit Jahrzehnten, und nun ist es uns gelungen, ein Produkt zu kreieren, das offiziell das Prädikat ,Innovation‘ tragen darf. Dies freut und ehrt uns sehr“, sagt Matthias Rose, Geschäftsführer von Rolec in Rinteln.

„Noch nie dagewesenes Design“ für innovative Industrie-Elektronik

2018 wurde der German Innovation Award zum ersten Mal verliehen – mit dem Ziel, den besonderen Mehrwert, die kleinen Details oder neuen Lösungen von Kleinunternehmen ebenso wie von Konzernen auszuzeichnen und so die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu steigern. Über das prämierte Rolec-Produkt sagt die Jury: „[Die] ,aluDOOR‘-Gehäuse haben ein noch nie dagewesenes Design. Sie sind die zeitgemäße ,Verpackung‘ für innovative Industrie-Elektronik. Erstmals wurde ein echtes Scharnier integriert. Edelstahlschrauben und Edelstahl-Gewindebuchsen garantieren einen korrosionsfreien Verschluss.“

aluDOOR wurde unter der Leitung des Diplom-Ingenieurs (FH) Bernd von der Lippe entwickelt, der bei Rolec für die Konstruktion verantwortlich ist: „Zu den technisch relevanten Eigenschaften mit hohem Mehrwert für die Anwender gehören einerseits die Unverlierbarkeit des Scharniers und andererseits die Zertifizierung für die Schutzklassen IP66, 67 und 69K – und mittlerweile auch gemäß IP68. So ist das Industriegehäuse für ein dauerndes Untertauchen bis maximal 1,2 Meter Wassertiefe für maximal zwei Stunden geeignet. Wir haben aluDOOR auf spezielle Kundenanforderungen hin konzeptioniert und im Frühjahr 2022 erstmals präsentiert. Das Gehäuse ist bereits in verschiedensten Branchen erfolgreich im Einsatz.“

Neben der hohen Funktionalität ist das einzigartige und anspruchsvolle Erscheinungsbild „aus einem Guss“ laut Rolec ein weiteres wesentliches Merkmal von aluDOOR. Der Industriedesigner Christian Förg von Moving-Products hat dem Design des Gehäuses den letzten Schliff gegeben. So nahmen Christian Förg und Bernd von der Lippe den German Innovation Award gemeinsam für Rolec entgegen.

Zwei Deckelvarianten, zehn verschiedene Größen

Das aluDOOR-Sortiment ist in zwei Grundvarianten erhältlich: Die aluDOOR ADF-Gehäuse besitzen für die Aufnahme von Folientastaturen und Touch-Anwendungen eine Vertiefung im Deckel. Der Deckel der aluDOOR ADO-Varianten hingegen ist plan ausgeführt und lässt sich gemäß den Wünschen und Anforderungen der Auftraggeber mit einem Firmenlogo etc. bedrucken.

Beide Varianten haben jeweils zwei Befestigungskanäle – einen für den Deckel und einen weiteren zur Befestigung des Gehäuses am Maschinenkörper. Das Gehäuse lässt sich somit in geschlossenem Zustand montieren. Beide aluDOOR-Serien sind in jeweils zehn verschiedenen Größen erhältlich – mit einer Bandbreite von 120 x 90 x 70 mm bis 280 x 170 x 90 mm.

Dank eines Öffnungswinkels von 100 Grad ist das Innere des Gehäuses leicht zugänglich. Die Montageebenen werden mit Designblenden aus Aluminium abgedeckt, die standardmäßig in Silber matt oder Anthrazit ausgeführt, auf Wunsch aber auch – genau wie die Gehäuse selbst – in allen RAL-Farben individualisierbar sind.

Weitere Infos: www.rolec.de

