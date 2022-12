Brustvergrößerung in der Türkei mit Beauty Travels 24

Immer häufiger entscheiden sich Frauen für eine Brustvergrößerung in der Türkei

Dieser Eingriff gehört vor allem in den Schönheitskliniken am Bosporus zu den am häufigsten nachgefragten und durchgeführten Beauty-OPs. Eine Brustvergrößerung in der Türkei zielt in erster Linie auf mehr Oberweite, korrigiert aber auch mögliche Asymetrien bei unterschiedlicher Größe der beiden Brüste. In beiden Fällen werden Implantate eingesetzt. Für die Brustvergrößerung in Istanbul werden in unserer Klinik ausschließlich Markenimplantate der bekannten Hersteller verwendet und nach einem kleinen Hautschnitt entweder hinter der Brustdrüse oder dem Brustmuskel hinterlegt. Die Entscheidung darüber fällt nach einer intensiven Untersuchung durch den behandelnden Chirurgen.

Vorbereiten auf einen neuen Look mit Beauty Travels 24

Gründe für eine Brustvergrößerung

Frauen mit einem kleinen Busen fühlen sich häufig nicht als richtige Frau und spielen schnell mit der Idee einer Brustvergrößerung in der Türkei. Sie hadern mit ihrer knabenhaften Figur, haben Selbstzweifel und entwickeln nicht selten sogar Minderwertigkeitskomplexe. Um eine Vergrößerung der Brust in der Türkei zu konstruieren, stehen unterschiedliche Methoden zur Auswahl. So lässt sich die Brust effektiv und sicher mit einem Implantat vergrößern. Bei der Brustvergrößerung mit Implantaten handelt es sich um einen operativen Eingriff unter Vollnarkose, der in der Regel etwa ein bis zwei Stunden dauert und ein Mindestalter von 21 Jahren voraussetzt. Bei einer Brustvergrößerung in der Türkei mit Implantat setzt der behandelnde Chirurg einen Schnitt an die Stelle, wo der Zugang für das Implantat geschaffen werden soll. Dieser Zugang erfolgt entweder über die Achselhöhle, die natürliche Unterbrustfalte oder den Warzenhof. Auf welchem Weg das Implantat letztendlich oberhalb oder unterhalb des Brustmuskels platziert wird, hängt in erster Linie vom Brustvolumen, der Brustform sowie der Warzenhofgröße ab. Um eine hohe Qualität sicherzustellen, werden die angebotenen Leistungen in der Türkei ausschließlich von Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie durchgeführt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beauty Travels 24

Frau Derya Gezer

Herrenstr. 14

76437 Rastatt

Deutschland

fon ..: 07222-931990

web ..: https://www.beautytravels24.de

email : info@beautytravels24.de

