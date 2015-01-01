  • Brustvergrößerung: Welche Methode ist die richtige?

    Prof. Atila wählt Implantat oder Eigenfett nach Anatomie, Gewebequalität und Wünschen. Ziel sind natürliche, sichere, langfristig stabile Ergebnisse mit moderner Technik und 3D Planung.

    Für Prof. Dr. med. Mehmet Atila ist die zentrale Frage nicht, ob Implantat oder Eigenfett, sondern welche Technik zur Anatomie der Patientin passt. Als auf Brustchirurgie spezialisierter plastischer Chirurg betont er, dass Gewebequalität, Brustform, Hautelastizität, Körperbau und Kinderwunsch immer gemeinsam betrachtet werden müssen.

    Der klassische Weg führt über Silikonimplantate. In der Medical Inn Klinik kommen Implantate renommierter Hersteller wie Polytech, Motiva und die bis zu 30 Prozent leichteren B-Lite Implantate zum Einsatz. Entscheidend sind nicht nur Größe und Form, sondern das Implantat Design: Oberflächenstruktur, Gel Kohäsivität und Sicherheitsfeatures sollen das Risiko von Kapselfibrose, Rotation und Faltenbildung minimieren und gleichzeitig ein möglichst natürliches Tastgefühl ermöglichen.

    Ebenso wichtig ist die Platzierung. Submuskulär, also hinter dem großen Brustmuskel, sorgt bei dünnem Weichteilmantel für weichere Übergänge; subglandulär vor dem Muskel kann bei ausreichend Drüsengewebe sinnvoll sein. In vielen Fällen bevorzugt Atila Dual Plane Techniken, um obere Fülle und eine natürliche Form im unteren Brustpol zu kombinieren. Schnittführung in der Brustfalte oder am Brustwarzenhof, feine, selbstauflösende Nähte und strukturierte Narbenpflege zielen auf möglichst unauffällige Narben ab.

    Eine Alternative ist die Brustvergrößerung mit Eigenfett. Sie eignet sich vor allem für moderaten Volumenzuwachs, für Patientinnen, die Implantate ablehnen, oder zur Feinkorrektur nach Implantatoperationen. Hier verbindet sich Körperkonturierung durch Liposuktion mit dem Aufbau eines dezent volleren Dekolletés.

    Welche Methode die richtige ist, entscheidet sich für Prof. Atila im ausführlichen Beratungsgespräch mit 3D Simulation, realistischer Zieldefinition und einer klaren Priorität: Natürlichkeit, Sicherheit und Langzeitstabilität vor maximalem Volumen.

