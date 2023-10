Buchtipp: Fachbuch zum Thema IT-Lösungen für Energieversorgungsunternehmen

Digitalisierung und Transformation; Methoden, Lösungen, Praxisbeispiele; Marktübericht: IT für EVU

Durch die Forcierung der Energiewende, die Dezentralisierung und Dekarbonisierung und auch durch ein verändertes Kundenverhalten nimmt die Komplexität hin zu einem ganzheitlich verzahnten Energiesystem zu. Damit steigen die Anforderungen an die IT- und Prozesslandschaft als Schlüssel der digitalen Transformation.

Das Buch gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil erläutern Autoren aus der Software- und IT-Dienstleisterbranche, zusätzlich zu ihren Produkt- und Dienstleistungsinformationen in gesonderten Beiträgen, praxisorientiert ihre Lösungen und Vorgehensweisen für die Energiewirtschaft.

Der zweite Teil beinhaltet eine tabellarische Marktübersicht über das Zählerwesen, Softwarelösungen, IT-Dienstleistungen sowie Beratungs- und BPO-Leistungen. Die Schwerpunkte liegen auf: Shared Services, Marktkommunikation, Core-Anwendungen und -Prozessen der Energielieferanten, Netzbetreiber und Messstellenbetreiber sowie auf Beratungsleistungen, Dienstleistungen im BPO-Umfeld und auf Messsystemen. Über 40 Unternehmen haben hierfür Informationen zur Verfügung gestellt.

Im dritten Teil des Buches werden die Unternehmen der Autoren vorgestellt und im vierten Teil die Autoren der Fachbeiträge porträtiert.

Die Autoren:

Bernd Baus, VSE AG (i.R.); Paul Eitel, Fichtner IT Consulting GmbH; Dr.-Ing. habil. Ingrid Heinrich, Ingenieurbüro Last- und Energiemanagement; Dr. Thomas Hering, AXP Consulting GmbH & Co. KG; Lukas Ketterer, Fichtner IT Consulting GmbH; Dieter Ludwigs, regio iT GmbH; Valeria Mayer, VSE AG; Markus Rahe, KISTERS AG; Thomas Schulz, regio iT GmbH; Antonella Sciortino, Ingenieurbüro Last- und Energiemanagement; Julian Stenzel, IVU Informationssysteme GmbH; Thomas Timpe, timpetools GbR

Bibliographische Angaben:

IT-Lösungen für Energieversorgungsunternehmen: Digitalisierung und Transformation, Methoden, Lösungen, Praxisbeispiele, Marktübersicht: IT für EVU; hrsg. von Christiana Köhler-Schute, KS-Energy-Verlag, Berlin 2023, 156 Seiten; Print: ISBN 978-3-945622-26-1, 39,90EUR; eBook (PDF): ISBN 978-3-945622-27-8, 29,90 EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KS-Energy-Verlag

Frau Christiana Köhler-Schute

Rüdesheimer Platz 8

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 82 70 24 06

web ..: http://www-ks-energy-verlag.de

email : koehler-schute@ks-energy-verlag.de

