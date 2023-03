Fachbuch: Industrie 4.0 als Hebel für stärkere Resilienz und mehr Nachhaltigkeit

Das strategische Ziel, die Rohstoffabhängigkeit zu minimieren und die Klimaneutralität und Dematerialisierung der Industrie zu forcieren, stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen.

Welchen Beitrag kann Industrie 4.0 dazu leisten? Wie unterstützen digitale Technologien Unternehmen, weniger Energie zu verbrauchen, Ressourcen effizienter zu nutzen und Lieferketten zu optimieren? Welche Chancen bieten digitale Geschäftsmodelle und wie können sie umgesetzt werden? Das sind die Fragen, mit denen sich das Buch beschäftigt.

Die hochkarätigen Autoren behandeln die Gestaltung des Transformationsprozesses hin zu einem nachhaltigen und resilienten Unternehmen. Sie beschreiben, in Anlehnung an die Plattform Industrie 4.0, die verschiedenen Entwicklungspfade und ihr Ineinandergreifen zu mehr Nachhaltigkeit unter Einbindung digitaler Technologien. Sie befassen sich mit der Interoperabilität von digitalen Zwillingen auf Basis der Verwaltungsschale und deren Umsetzung. Anhand von Praxisbeispielen und Pilotprojekten zeigen sie auf, wie auf Basis digitaler Technologien Energieeinsparpotenziale ermittelt und genutzt werden können, wie durch den Einsatz von Smart Glasses smarte Geschäftsmodelle entstehen und dezentrale Plattformen unter Einbindung von Lieferanten, Produktionspartnern und Kunden zu einer bedarfsgerechten, nachhaltigen und resilienten Produktion auf Basis von 3D-Druck führen.

Die Autoren des Buches:

Melina Bluhm, Replique; Dr. Dorothea Ernst, INFORM GmbH; Dr.-Ing. Maik Hollmann, Dr. Hollmann & Kammel Management Consultants Partnerschaft; Dennis Hübner, umlaut, part of Accenture; Dr. Andreas Meyer, INFORM GmbH; Fabian Schmidt, Software AG; Dr. Harald Schöning, Software AG; Dr.-Ing. Dirk Schramm, IfE GmbH; Marcel Selinger, BEUMER Group GmbH & Co. KG; Dr. Max Siebert, Replique; Stephan Wein, umlaut, part of Accenture

Bibliographische Angaben:

Industrie 4.0 als Hebel für stärkere Resilienz und mehr Nachhaltigkeit, hrsg. von Christiana Köhler-Schute, Berlin: KS-Energy-Verlag, 2023, 108 Seiten, geb. Ausgabe, 22,90 EUR, ISBN 978-3-945622-23-0.

ISBN 978-3-945622-24-7 (eBook / PDF)

ISBN 978-3-945622-25-4 (eBook / ePUB)

Der KS-Energy-Verlag wurde vor 19 Jahren von Dr. Wilfried Köhler-Frost und Christiana Köhler-Schute gegründet. Zunächst wurden im Zuge der Liberalisierung ausschließlich Fachbücher über IT-Themen in der Energiewirtschaft – daher auch der Verlagsname – veröffentlicht, um u.a. Ergebnisse von Marktforschungsprojekten einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen. Heute werden aktuelle sowohl branchenfokussierte als auch branchenübergreifende Themen zur IT aufgegriffen.

