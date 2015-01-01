Bürokanban – So steuern Sie die Wiederbeschaffung Ihrer Büromaterialien ganz einfach

Mit Bürokanban organisieren Sie Büromaterial einfach, übersichtlich und bedarfsgerecht. So vermeiden Sie Engpässe, sparen Zeit bei der Nachbestellung und schaffen klare Abläufe im Büro.

Mit einfachen Hilfsmitteln lässt sich Kanban auch im Büro einsetzen. So steuern Sie die Wiederbeschaffung Ihrer Büromaterialien unkompliziert und vermeiden Engpässe.

In der Produktion ist die Kanban-Methode längst etabliert.

Mithilfe von Kanban-Karten als Informationsträger wird Material bedarfsgerecht gesteuert. Dadurch werden Überproduktionen vermieden und Materialien rechtzeitig nachbestellt – noch bevor Fehlmengen entstehen. Nachbestellt wird immer genau das, was bereits verbraucht wurde.

Dieses Prinzip ist vielen bekannt. Weniger bekannt ist jedoch, dass sich der Kanban-Kreislauf auch problemlos auf den Büroalltag übertragen lässt. Ob Kugelschreiber, Notizblöcke oder Büroklammern – auch Büromaterialien können einfach und bedarfsgerecht organisiert werden.

Bürokanban – lohnt sich das überhaupt?

Vielleicht denken Sie jetzt:

„Das ist doch übertrieben! Für ein paar Stifte brauche ich doch kein Kanban-System. Ich lege einfach alle Büromaterialien zusammen, dann sieht man schon, wenn etwas fehlt.“

Natürlich ist das eine Möglichkeit. Sie können Ihre Büromaterialien übersichtlich im Schrank oder Lager aufbewahren und allen Mitarbeitenden frei zugänglich machen.

Doch wer behält dabei den Überblick, wie viele Artikel tatsächlich entnommen werden? Schnell merkt niemand mehr, was bereits verbraucht wurde. Und genau dann fehlen plötzlich wichtige Materialien, wenn sie dringend benötigt werden.

Schuldzuweisungen helfen in solchen Situationen nicht weiter. Sinnvoller ist ein einfaches System, das die Wiederbeschaffung zuverlässig steuert.

So einfach funktioniert Bürokanban

Ein Kanban-System für Büromaterialien lässt sich mit wenig Aufwand umsetzen – deutlich einfacher als in einer Produktionsumgebung.

In unserem Beispiel erfolgt die Wiederbeschaffung über ein Zwei-Behälter-System. Jeder Büroartikel wird dabei nicht in einem, sondern in zwei Behältern hintereinander gelagert. Beide Behälter sind mit dem Artikelnamen und der enthaltenen Menge gekennzeichnet, beispielsweise „20 Kugelschreiber“.

Ist der vordere Behälter leer, wird dieser als Kanban-Signal zur Wiederbeschaffung bereitgestellt. Gleichzeitig wird der volle Behälter aus der hinteren Reihe nach vorne geschoben. So erkennen Sie sofort, welche Materialien nachbestellt werden müssen – lange bevor ein Engpass entsteht.

Damit keine Bestellung vergessen wird, genügt bereits eine Steckschiene in unmittelbarer Nähe des Regals. Die passende Steckkarte mit den erforderlichen Mengeninformationen wird einfach eingesteckt. Auf einen Blick ist erkennbar, welche Artikel nachbestellt werden müssen und in welcher Menge.

Warum Bürokanban so praktisch ist

Der größte Vorteil eines Bürokanbans ist seine Einfachheit.

Das System benötigt weder aufwendige Vorbereitungen noch umfangreiche Schulungen. Einmal eingerichtet, beschriftet und kurz erklärt, sorgt es dauerhaft für mehr Ordnung und verhindert unnötige Materialengpässe.

Natürlich wirkt ein Kanban-System für Kugelschreiber oder Notizblöcke zunächst unspektakulär. Und selbstverständlich wird ein Bürokanban nicht alle Herausforderungen im Büro lösen.

Das muss es auch gar nicht.

Denn wenn dadurch bereits ein Mitarbeiter nicht mehr vergeblich nach einem Kugelschreiber suchen muss oder benötigtes Material rechtzeitig nachbestellt wird, hat sich die Einführung des Systems bereits gelohnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Simplefactory Alexander Schlegel

Herr Alexander Schlegel

Ruppmannstrasse 43

70565 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 07117802004

web ..: https://simplefactory.de/

email : info@simplefactory.de

Trotz der langen Historie der Verbesserungsprozesse, wie Lean, TPM, KVP, 5S & weiteren Ansätze, entwickelt oft jedes Unternehmen die Produkte zur Lösungsumsetzung selbst oder hat einen hohen Suchaufwand bei der Beschaffung! Doch warum das Rad immer wieder neu erfinden?“

Bei Simplefactory tragen wir praktische Ideen, Beispiele und Anregungen zu den Methoden des Verbesserungsprozesses wie Lean, TPM & KVP zusammen, damit das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Dieses Praxiswissen bauen wir durch intensiven Austausch mit Lean-Praktikern stetig aus.

Als Netzwerk der guten Ideen helfen wir von Simplefactory Lean, TPM, KVP und 5S- Verantwortlichen durch die praxiserprobten Tipps, Ideen und Produkte bei einer erfolgreichen Umsetzung.

Pressekontakt:

Simplefactory

Herr Alexander Schlegel

Ruppmannstrasse 43

70565 Stuttgart

fon ..: 07117802004

email : info@simplefactory.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Osteopathie-Praxis Pittino in München begleitet Frauen strukturiert durch die Perimenopause 2. Tegernsee Art Masters Seemeile Nr. 1 – Elemente: Tony Cragg