Fehlerkennzeichnung leicht gemacht: Die passende Auswahl von QS-Etiketten

Fehler lassen sich nie ganz vermeiden. QS-Etiketten machen sie sofort sichtbar, kennzeichnen Abweichungen eindeutig und verhindern, dass fehlerhafte Teile unbemerkt weiterverarbeitet werden.

Fehler zu vermeiden, zu erkennen und ihnen vorzubeugen gehört zu den zentralen Aufgaben der Qualitätssicherung. Dennoch lassen sich trotz größter Sorgfalt nicht alle Fehler vollständig ausschließen. Deshalb ist es entscheidend, diese eindeutig zu kennzeichnen, damit fehlerhafte Produkte nicht unbemerkt in den weiteren Produktionsprozess gelangen.

Eine unkomplizierte und wirkungsvolle Lösung bieten QS-Etiketten. Sie fungieren als klare visuelle Hinweise und zeigen sofort, dass ein Handlungsbedarf besteht.

Doch welche Etiketten sind für den jeweiligen Einsatz am besten geeignet? Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Anwendungsbereich teils deutlich – und damit auch die Wahl des passenden Etiketts. Eine wesentliche Rolle spielt dabei das Material. Grundsätzlich lassen sich QS-Etiketten in fünf Hauptgruppen einteilen:

* Papieretiketten: Geeignet für einfache Anwendungen auf sauberen, glatten Oberflächen wie Papier oder Kunststoff. Sie sind sowohl in ablösbarer als auch in permanenter Ausführung erhältlich.

* Kunststoffetiketten: Besonders widerstandsfähig, langlebig und temperaturbeständig – ideal für dauerhafte Kennzeichnungen, auch in feuchten Umgebungen.

* Gewebeetiketten: Flexibel und anpassungsfähig, daher bestens geeignet für raue oder unebene Oberflächen. Ihr starker Klebstoff haftet auch auf leicht verschmutzten oder öligen Untergründen.

* Sonderetiketten: Diese sind für spezielle Anforderungen konzipiert und bieten durch besondere Materialeigenschaften oder zusätzliche Funktionen maßgeschneiderte Lösungen.

* Hängeetiketten: Eine klebefreie Alternative, die sich besonders eignet, wenn keine geeignete Fläche zum Aufbringen vorhanden ist.

Der wichtigste Ausgangspunkt bei der Auswahl ist somit der Einsatzbereich sowie die benötigte Widerstandsfähigkeit. Darüber hinaus spielen auch Faktoren wie Größe, Beschriftungsfelder oder Farbgebung eine Rolle, um Informationen klar und deutlich hervorzuheben.

Durch ihre gut sichtbare Kennzeichnung leisten QS-Etiketten einen wichtigen Beitrag dazu, Fehler frühzeitig in der Produktionskette zu erkennen und zu verhindern, dass mangelhafte Produkte versehentlich weiterverarbeitet werden.

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