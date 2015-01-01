  • Praxistipp: Mitarbeiterzufriedenheit sichtbar machen und frühzeitig reagieren

    Mitarbeiterzufriedenheit sichtbar machen: Mit visuellem Management wird die Stimmung im Team transparent dargestellt. Ein Zufriedenheitsmonitor zeigt Entwicklungen frühzeitig auf.

    BildNutzen Sie die Vorteile des visuellen Managements, um die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter einfach zu erfassen und gezielt zu verbessern.

    Ihre Mitarbeiter leisten täglich gute Arbeit und sorgen für produktive Abläufe. Doch wie steht es um ihre langfristige Zufriedenheit? Häufig wird dieses Thema erst dann wahrgenommen, wenn bereits erste Probleme auftreten. Die Motivation sinkt, die Zusammenarbeit wird schwieriger und die Kommunikation im Team leidet. Im ungünstigsten Fall häufen sich Beschwerden, Konflikte entstehen und die Arbeitsatmosphäre verschlechtert sich deutlich.

    Doch wie lassen sich solche Entwicklungen frühzeitig erkennen?

    Mitarbeiterzufriedenheit mit visuellen Methoden erfassen

    Ein häufiger Auslöser für Unzufriedenheit ist das Gefühl, nicht ausreichend in Verbesserungsprozesse eingebunden zu sein. Bereits die Einführung eines gemeinsamen visuellen Managements kann hier positive Veränderungen bewirken. Wichtige Informationen, Dokumente und Aushänge werden zentral an einem Teamboard bereitgestellt und sind für alle Mitarbeiter jederzeit sichtbar. Ergänzungen, Hinweise und Anpassungen können direkt vor Ort vorgenommen werden, wodurch Transparenz und Beteiligung gefördert werden.

    Dieses Prinzip lässt sich auch für die Erfassung der Mitarbeiterzufriedenheit nutzen. Eine einfache Möglichkeit besteht darin, einen entsprechenden Aushang mithilfe eines Dokumentenhalters direkt an der Teamtafel zu platzieren. Auf diesem werden verschiedene Zufriedenheitsstufen dargestellt – von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden. Mithilfe von Magneten können die Mitarbeiter ihre aktuelle Stimmung anonym kennzeichnen. So erhält die Führungskraft ein unmittelbares Bild der Stimmung im Team und kann bei Bedarf frühzeitig reagieren.

    Praxisbeispiel für einen Zufriedenheitsmonitor

    In unserem Beispiel wird die Mitarbeiterzufriedenheit bewusst einfach und leicht verständlich dargestellt. Die fünf Zufriedenheitsstufen werden durch unterschiedliche Strichmännchen visualisiert – vom lachenden bis zum traurigen Gesicht. Jeder Mitarbeiter markiert mit einem Magneten die Darstellung, die seiner aktuellen Stimmung am besten entspricht.

    Zusätzlich enthält die Übersicht Informationen zum jeweiligen Monat, zur Anzahl der Mitarbeiter sowie zum durchschnittlichen Zufriedenheitswert. Um die Auswertung besser einordnen zu können, werden auch Abwesenheiten dokumentiert. Darüber hinaus kann vermerkt werden, ob im betrachteten Zeitraum ein Arbeitsunfall aufgetreten ist.

    Ziel ist eine übersichtliche und leicht verständliche Darstellung, die von allen Mitarbeitern im Vorbeigehen wahrgenommen werden kann. Auf diese Weise werden Stimmungsveränderungen im Team früh sichtbar, sodass rechtzeitig Maßnahmen eingeleitet werden können. Das stärkt die Zusammenarbeit und trägt langfristig zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit bei.

    Denn am Ende gilt: Zufriedene Mitarbeiter sind die Grundlage für erfolgreiche Teams.

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    Simplefactory Alexander Schlegel
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