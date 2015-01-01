  • Büroservice Andrea Niessen in Bergisch Gladbach

    Der Büroservice Andrea Niessen in Bergisch Gladbach unterstützt seit 2007 kleine und mittelständische Unternehmen mit professioneller Buchführung und Lohnabrechnung – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschä

    Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) haben oft mit administrativen Aufgaben wie Buchführung und Lohnabrechnung zu kämpfen. Hier setzt der Büroservice Andrea Niessen in Bergisch Gladbach an, der seit 2007 Unternehmen unterstützt, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

    Expertise seit 2007

    Andrea Niessen bietet seit über 15 Jahren professionelle Dienstleistungen für KMU an. Mit fundierten Fachkenntnissen sorgt sie dafür, dass alle Buchführungs- und Lohnabrechnungsaufgaben zuverlässig und korrekt erledigt werden.

    Individuelle Leistungen für Unternehmen

    Der Büroservice umfasst verschiedene Bereiche, die KMU entlasten:

    – Buchführung: Termingerechte und gesetzeskonforme Buchhaltung.
    – Lohnabrechnung: Präzise Berechnung und Abwicklung der Löhne.
    – Weitere Services: Zusätzliche administrative Unterstützung nach Bedarf.

    Der Mittelstand als Rückgrat der Wirtschaft

    KMU sind mit rund 99 % aller Unternehmen in Deutschland der Motor der Wirtschaft. Der Büroservice richtet sich speziell an diese Unternehmensgruppe, die oft mit begrenzten Ressourcen arbeitet.

    Entlastung durch Fachkompetenz

    Durch die Unterstützung von Andrea Niessen können Unternehmen ihre administrativen Aufgaben abgeben und sich auf das Wesentliche konzentrieren. So bleiben sie wettbewerbsfähig und effizient.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Andrea Niessen Büroservice
    Frau Andrea Niessen
    Beethovenstr. 43
    51427 Bergisch Gladbach
    Deutschland

    fon ..: 02204 767 16 16
    fax ..: 02204 963159
    web ..: https://vsh-bbh.de/andrea-niessen
    email : pr@dsa-marketing.ag

