Büsra Karadag – die junge Stimme für das Berliner Abgeordnetenhaus

Politische Vielfalt für Stadt und Bezirk

Büsra Karadag kandidiert als Direktkandidatin für Nord-Neukölln für die Abgeordnetenhauswahlen von Berlin im September.

Hier ist sie aufgewachsen. Nord-Neukölln ist ihre Heimat. Hier machte sie ihr Abitur und studiert heute Humanmedizin in Berlin.

Politik begleitet sie schon seit vielen Jahren. Deshalb engagiert sie sich in der CDU Neukölln und kandidiert nun als Direktkandidatin für den Wahlkreis 2 – Nord-Neukölln.

Sie kennt die Menschen, die kulturelle Vielfalt, den Zusammenhalt vieler Nachbarschaften und das lebendige Miteinander, das Nord-Neukölln auszeichnet.

Gleichzeitig sieht sie die Probleme, die viele Menschen im Alltag beschäftigen: Kriminalität im öffentlichen Raum, verschmutzte Straßen und Orte, an denen Eltern besorgt sind, wenn ihre Kinder draußen spielen.

Sauberkeit und Sicherheit bestimmen, wie sich ein Stadtteil anfühlt. Menschen sollen sich frei und sicher im öffentlichen Raum bewegen können. Öffentliche Räume sollen Orte der Begegnung sein, Orte, an denen Menschen sich gerne aufhalten und Kinder unbeschwert spielen können.

Als Studentin der Humanmedizin beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, wie Gesundheit, Lebensumfeld und soziale Bedingungen zusammenhängen. Prävention beginnt nicht erst in der Klinik, sondern im Alltag – in Schulen, in der Kinder- und Jugendarbeit und auf sicheren Wegen durch den Kiez. Gerade junge Menschen brauchen Orientierung, verlässliche Strukturen und echte Perspektiven.

Auch in der Verkehrspolitik steht für sie der Mensch im Mittelpunkt. Verkehrspolitik muss praktikable Lösungen bieten und den Alltag der Menschen verbessern, statt neue Hindernisse zu schaffen. Poller, die Wege unnötig versperren und Strecken verlängern, sorgen bei vielen Menschen für Frust, ohne die eigentlichen Probleme dauerhaft zu lösen. Politik muss die Realität vor Ort ernst nehmen und Lösungen schaffen, die den Menschen tatsächlich helfen.

Neben ihrem Studium der Humanmedizin engagiert sich Büsra Karadag ehrenamtlich und möchte besonders jungen Menschen zeigen, dass Leistung, Bildung und Verantwortung Chancen eröffnen. Sie steht für eine Politik, die zuhört, anpackt und konkrete Lösungen schafft.

Für Büsra Karadag entsteht Fortschritt dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Eine Gesellschaft kommt voran, wenn man hinschaut, zuhört und gemeinsam handelt.

Sie kandidiert, weil sie Verantwortung für ihre Heimat übernehmen will und als künftige Abgeordnete Nord-Neukölln sicherer, sauberer und lebenswerter machen möchte.

Ihre Kernüberzeugung bringt sie so auf den Punkt:

„Als Neuköllnerinnen und Neuköllner ist es unser Ziel, ein Neukölln zu schaffen, auf das wir wieder stolz sein können.“

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