  • Bunamo launcht Specialty Coffee Marktplatz – die Home Barista App verbindet Community, Rezepte und Röster

    Mit dem neuen Marktplatz bringt Bunamo die Specialty Coffee Szene zusammen – Kaffeeliebhaber:innen entdecken Bohnen, teilen Rezepte und bestellen direkt bei Röstereien.

    BildDie Home Barista App Bunamo startet ihren eigenen Online-Marktplatz und bringt damit die Specialty Coffee Szene in Deutschland enger zusammen. Ab sofort können Kaffeeliebhaber:innen nicht nur tausende Bohnen entdecken und bewerten, sondern ihre Lieblingskaffees direkt bei ausgewählten Röstereien bestellen – alles in einer App.

    Kaffee entdecken wie nie zuvor

    Bunamo ist die erste App, die eine öffentliche Kaffeedatenbank auf Community-Basis mit einer innovativen KI-Fotofunktion verbindet: Einfach das Kaffeepäckchen fotografieren – und sofort Infos, Rezepte und Bewertungen der Community erhalten. Damit wird die Suche nach dem perfekten Espresso oder Filterkaffee so einfach wie nie.

    „Wir wollen Specialty Coffee so zugänglich machen wie Vivino es für Wein getan hat“, sagen die Gründer von Bunamo. „Mit Bunamo wird guter Kaffee nicht mehr dem Zufall überlassen – die Community hilft sich gegenseitig dabei, das Beste aus jeder Bohne herauszuholen.“

    Von der Community für die Community

    Über 3.500 Kaffees sind bereits in der Datenbank erfasst. Nutzer:innen teilen ihre Rezepte, dokumentieren Bezüge und helfen anderen Home Baristas, die richtige Einstellung für Maschine und Mühle zu finden. So wird jeder Espresso reproduzierbar – und jeder Filterkaffee ein Erlebnis.

    „Bunamo lebt vom Austausch. Unsere Community zeigt jeden Tag, wie viel Leidenschaft und Wissen in Specialty Coffee steckt. Mit dem neuen Marktplatz schaffen wir die Brücke zwischen Konsument:innen und Röstereien.“

    Specialty Coffee, direkt vom Röster

    Der neue Bunamo Marktplatz ist ab dem 28. August 2025 unter www.bunamo.coffee online, die App gibt es unter app.bunamo.com. Alle Kaffees stammen von handverlesenen Specialty Coffee Röstereien – unabhängig, klein und mit höchstem Qualitätsanspruch. Bestellt wird direkt beim Röster, ohne Umwege. So unterstützt Bunamo nicht nur die Home Baristas, sondern auch die lokale Röstkultur.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    bunamo UG (haftungsbeschränkt)
    Torben Gräber
    Klopstockstr. 17
    70179 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: +49 151 29 55 82 06
    web ..: https://bunamo.coffee
    email : info@bunamo.com

    Bunamo steht für die Verbindung von Specialty Coffee und moderner Technologie. Die Plattform bringt Home Baristas, Kaffeeröstereien und eine wachsende Community zusammen. Mit App und Marktplatz schafft Bunamo einen Raum, in dem Wissen geteilt, neue Kaffees entdeckt und direkt bei kleinen Röstereien bestellt werden kann.

