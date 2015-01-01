  • GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels Deutschlands ausgezeichnet

    Die beiden GenoHotels in Forsbach und Baunatal zählen auch in diesem Jahr zu den besten Tagungshotels Deutschlands.

    BildBei der renommierten Wahl der „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ konnten sich das GenoHotel Baunatal und das GenoHotel Forsbach erneut erfolgreich platzieren.

    Besonders hervorzuheben sind die hervorragenden Platzierungen in der Kategorie Seminare.
    Hier konnten sich beide Häuser unter den TOP10 etablieren.

    Das GenoHotel Baunatal erreichte den 3. Platz in der Kategorie „Seminare“ sowie den 4. Platz in der Kategorie „Kreativprozesse“.

    Das GenoHotel Forsbach wurde mit dem 9. Platz in der Kategorie „Seminare“ und dem 12. Platz in der Kategorie „Konferenz“ ausgezeichnet.

    Die Platzierungen basieren auf rund 10.600 abgegebenen Einzelstimmen von Tagungskunden, Trainern, Führungskräften und Personalentwicklern. „Da jedes Haus höchstens 25 Tagungsplaner und Gäste als Stimmberechtigte benennen kann und darüber hinaus tausende weitere Stimmen über Bewertungen auf unserer Webseite sowie den breiten User- und Leserstamm unserer Kooperation einfließen, zählt dieser Award zu den repräsentativsten Wettbewerben im deutschen Hotelmarkt“, erklärt Reinhard Peter, Mitgründer und Geschäftsführer von TOP 250 Germany.

    Die feierliche Preisverleihung fand Mitte September im Schloss Hohenkammer statt. Vertreter beider Häuser nahmen die Auszeichnungen vor rund 160 geladenen Gästen entgegen.

    „Diese Anerkennung bestätigt unser kontinuierliches Engagement für Qualität, Service und Innovation im Tagungsbereich“, so die Hotelleitungen der GenoHotels. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer Gäste und Partner und sehen die Auszeichnung als Motivation, unsere Angebote weiter zu optimieren.“

    Beide GenoHotels zeichnen sich durch moderne Tagungsräume, professionelle Veranstaltungsbetreuung und eine inspirierende Atmosphäre aus. Mit ihrer Ausrichtung auf den Business- und Tagungsmarkt bieten sie ideale Voraussetzungen für Seminare, Konferenzen und kreative Workshops.

    Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Häusern und dem Qualitätsverbund „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ finden Tagungsplaner unter www.genohotels.com oder www.top250tagungshotels.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GenoHotel GmbH
    Herr Martin Schneider
    Raiffeisenstr. 10-16
    51503 Rösrath
    Deutschland

    fon ..: +49 02205 8030
    web ..: https://www.genohotel-forsbach.de
    email : martin.schneider@genohotel-forsbach.de

    GenoHotel Forsbach – Vor den Toren Kölns, am Rande des Königsforstes
    Einzigartiges Seminar- und Tagungshotel
    29 kreative Tagungsräume
    170 Komfortzimmer
    Sauna, Fitnessraum und Schwimmbad
    Restaurant und Bar
    Raiffeisenstraße 10 – 16
    51503 Rösrath-Forsbach
    www.genohotel-forsbach.de

    GenoHotel Baunatal – Im Herzen Deutschlands bei Kassel
    Einzigartiger Hotel-Campus
    24 kreative Tagungsräume
    153 Komfortzimmer
    Sauna und Fitnessraum
    Restaurant und Bistro
    Schulze-Delitzsch-Straße 2
    34225 Baunatal
    www.genohotel-baunatal.de

    Pressekontakt:

    GenoHotel GmbH
    Frau Sabrina Gaußmann
    Schulze-Delitzsch-Straße 2
    34225 Baunatal

    fon ..: +49 05601 9786000
    web ..: https://www.genohotel-baunatal.de
    email : info@genohotel-baunatal.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. GenoHotel Baunatal und GenoHotel Forsbach als zwei der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet
      Bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland ist das Haus in Baunatal/Kassel auf Platz 2 & das Haus in Forsbach/Köln auf Platz 13 in der Kategorie über 100...

    2. Die GenoHotels sind unter den besten Tagungshotels 2023/2024 in Deutschland ausgezeichnet
      Bei der Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland sind die Häuser in Baunatal, Forsbach & Karlsruhe in den Kategorien "Seminare, Konferenz & Kreativprozesse" erneut unter die TOP 10 gewählt worden....

    3. Die GenoHotels sind unter den besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet
      Bei der Wahl 2022 der besten Tagungshotels in Deutschland sind die Häuser in Baunatal, Forsbach & Karlsruhe in den Kategorien "Seminare, Konferenz und Kreativprozesse" unter die TOP 10 gewählt worden....

    4. Die GenoHotels Baunatal, Forsbach und Karlsruhe setzen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz frühzeitig um
      Die drei GenoHotels haben einen wichtigen Meilenstein in Sachen digitale Inklusion erreicht: Barrierefreie Webseiten bereits vor gesetzlicher Frist live...

    5. GenoHotel Forsbach als eines der besten Tagungshotels 2023/2024 in Deutschland ausgezeichnet
      Bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland ist das GenoHotel Forsbach auf Platz 9 in der Kategorie "Konferenz" und auf Platz 11 in der Kategorie "Seminar" gewählt worden....

    6. GenoHotel Forsbach als eines der besten Tagungshotels 2022/2023 in Deutschland ausgezeichnet
      Bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland ist das GenoHotel Forsbach auf Platz 10 in der Kategorie "Konferenz" und auf Platz 19 in der Kategorie "Seminar" gewählt worden....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.