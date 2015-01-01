GenoHotels veröffentlichen CO?-Fußabdruck 2025 und treiben ihre Klimastrategie weiter voran.

Die GenoHotels in Forsbach und Baunatal setzen ihr Engagement für Nachhaltigkeit konsequent fort und präsentieren ihre aktuellen Corporate Carbon Footprint Berichte für das Jahr 2025.

In Zusammenarbeit mit ClimatePartner wurden die Emissionen beider Häuser erneut umfassend erfasst, analysiert und transparent dargestellt. Die Ergebnisse zeigen klare Fortschritte, identifizieren zentrale Emissionsquellen und bilden die Grundlage für weitere gezielte Maßnahmen zur Reduktion der CO?-Emissionen.

„Die klare Darstellung unserer Emissionen hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen und unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen gezielt zu verbessern“, erklärt Sabrina Gaußmann, Nachhaltigkeitsmanagerin der GenoHotel GmbH. Ihr Wissen aus dem abgeschlossenen DHA-Studiengang „Geprüfte Nachhaltigkeitsmanagerin“ bringt sie aktiv in unsere Klimastrategie ein. Die Weiterbildung vermittelt, wie nachhaltige Strategien entwickelt und umgesetzt werden, einschließlich ressourcenschonender Prozesse, CSR, Berichterstattung und Integration in Unternehmensstrukturen. Der Abschluss „Geprüfte Nachhaltigkeitsmanagerin“ bestätigt nach erfolgreicher Teilnahme und Projektarbeit die Kompetenz, Nachhaltigkeit im Unternehmen aktiv zu gestalten und weiterzuentwickeln.

Ergebnisse des Corporate Carbon Footprint 2025

Der Corporate Carbon Footprint liefert eine umfassende und nachvollziehbare Übersicht über die CO?-Emissionen der beiden Standorte. Die Berechnung erfolgte für beide Häuser getrennt und nach den Vorgaben des Greenhouse Gas Protocol (Scopes 1-3).

Im Jahr 2025 zeigt das GenoHotel Baunatal eine stabile Entwicklung auf niedrigem Emissionsniveau mit 602.665 kg CO? und 20,16 kg CO? pro Übernachtung. Besonders positiv sind der konsequente Einsatz von Grünstrom und die klare Transparenz der Emissionsbereiche, die eine gute Basis für weitere Optimierungen schaffen. Zudem wurden im Jahr 2025 nachhaltige Mobilitätsangebote weiter gestärkt. Die Mitarbeitenden nutzen verstärkt öffentliche Verkehrsmittel für ihren Arbeitsweg und dienstliche Fahrten. Das Angebot des Bikeleasings (JobBike) wird zunehmend angenommen. Gleichzeitig steigt der Anteil von Mitarbeitenden, die Elektrofahrzeuge nutzen. Diese Entwicklungen tragen dazu bei, verkehrsbedingte Emissionen weiter zu reduzieren und die nachhaltige Mobilitätsstrategie des GenoHotels Baunatal zu stärken.

Auch das GenoHotel Forsbach überzeugt durch eine starke Performance im Bereich Energie, insbesondere durch den nahezu vollständigen Einsatz erneuerbarer Energien im Strombereich, wodurch kaum Emissionen entstehen. Mit 685.150 kg CO? und 21,26 kg CO? pro Übernachtung sorgt zudem die hohe Transparenz über alle Emissionsquellen für eine solide Grundlage, um zukünftige Maßnahmen gezielt umzusetzen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2025 weitere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit erzielt werden: Der Anteil fleischbasierter Mahlzeiten wurde bewusst reduziert und das Angebot an vegetarischen sowie veganen Gerichten deutlich erweitert.

Ausblick: Klimaschutz konsequent weiterentwickeln

Die GenoHotels bauen ihre Klimastrategie konsequent weiter aus und setzen dabei verstärkt auf Reduktionsmaßnahmen. Mit dem Corporate Carbon Footprint 2025 bekräftigen sie ihren Anspruch, Nachhaltigkeit transparent zu gestalten und aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Unsere Ideen, um weiterhin CO?-Emissionen einzusparen, sind:

o Reduzierung des Fleischanteils auf den Speisekarten sowie Erhöhung pflanzlicher und vegetarischer Angebote

o Umstellung der Firmenfahrzeuge von Verbrennern auf E Mobilität (Elektrifizierung der Fahrzeugflotte)

o Möglichkeit für Gäste, CO? bei der Buchung zu kompensieren (z. B. über Klick a tree)

o Weitere Schulungen der Mitarbeitenden zur Sensibilisierung, z. B. in Bezug auf Lebensmittelverschwendung, Wäscheverbrauch sowie Strom- und Energieeinsparung

o Gäste aktiv informieren, sensibilisieren und in Nachhaltigkeitsmaßnahmen einbinden

Über die GenoHotels

Die GenoHotels mit Standorten in Forsbach und Baunatal sind Teil der Verbandsfamilie des Genossenschaftsverbandes und zugleich Tochtergesellschaften des Genoverband e. V.

Die genossenschaftlichen Werte – Gemeinschaft, Offenheit und Ehrlichkeit – prägen das gesamte Hotelkonzept. Sie bilden die Grundlage für einen herzlichen Service, innovative Veranstaltungsformate sowie eine professionelle und zugleich zurückhaltende Begleitung von Seminaren, Tagungen und Events.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GenoHotel GmbH

Herr Alejandro Mora

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath

Deutschland

fon ..: 022058030

web ..: https://www.genohotels.com/de

email : alejandro.mora.montero@genohotel-forsbach.de

Pressekontakt:

GenoHotel GmbH

Herr Alejandro Mora

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath

fon ..: 022058030

email : alejandro.mora.montero@genohotel-forsbach.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dr. Dohmen Immobilien GmbH – Ihr Immobilienmakler im Landkreis Heinsberg Axo Metals erhält entscheidende Umweltgenehmigung für San Antonio – Weg zur Goldproduktion frei