  • GenoHotels veröffentlichen CO?-Fußabdruck 2024 und setzen neue Maßstäbe in Sachen Klimatransparenz

    Die GenoHotels Forsbach und Baunatal setzen ihr Engagement für Nachhaltigkeit konsequent fort und präsentieren ihre aktuellen Corporate Carbon Footprint Berichte für das Jahr 2024.

    BildIn Zusammenarbeit mit ClimatePartner wurden erneut die Emissionen beider Häuser umfassend analysiert und dokumentiert. Die Ergebnisse zeigen nicht nur, in welchen Bereichen die größten CO?-Verursacher liegen, sondern bilden auch die Grundlage für weitere gezielte Klimaschutzmaßnahmen zur Reduzierung der CO?-Emissionen. „Transparenz ist für uns ein zentraler Bestandteil verantwortungsvollen Handelns“, erklärt Sabrina Gaußmann, Nachhaltigkeitsmanagerin im GenoHotel Baunatal. „Mit der Veröffentlichung unseres CO?-Fußabdrucks schaffen wir Klarheit – für uns,
    unsere Gäste und unsere Partner – und zeigen, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur versprechen, sondern aktiv leben.“

    Ergebnisse des Corporate Carbon Footprint Berichts 2024

    Der Corporate Carbon Footprint liefert eine transparente Übersicht über die CO?-Emissionen eines Unternehmens. Für die Erstellung des CO?-Fußabdrucks wurden beide Hotels einzeln betrachtet und die relevanten Daten systematisch erfasst. In Übereinstimmung mit dem Greenhouse Gas Protocol erfolgte die Einteilung der Emissionen in verschiedene Kategorien (Scopes), die anschließend detailliert dargestellt wurden.

    Vergleich der CO?-Emissionen der GenoHotels 2023/2024

    Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der GenoHotels wurden die CO?-Emissionen der Jahre 2023 und 2024 detailliert erfasst und analysiert. Ziel war es, die Entwicklung der betrieblichen Emissionen transparent zu machen, zu bewerten und Potenziale zur weiteren Reduktion zu identifizieren.

    Gesamtemissionen und Emissionen pro Übernachtung GenoHotel Baunatal
    Im Jahr 2023 beliefen sich die Gesamtemissionen auf 772.898,88 kg CO?. Der CO?-Ausstoß pro Übernachtung lag bei 24,55 kg. Ein wesentlicher Einflussfaktor für den hohen Ausstoß in 2023 war ein Warmwasserschaden, der zu einem untypisch erhöhten Wärme- und Wasserverbrauch geführt hat.
    Im Vergleich dazu konnten die Emissionen im Jahr 2024 deutlich reduziert werden:
    Die Gesamtemissionen betrugen 578.730,78 kg CO?. Der CO?-Ausstoß pro Übernachtung sank auf 17,50 kg.

    Gesamtemissionen und Emissionen pro Übernachtung GenoHotel Forsbach
    Im Jahr 2023 beliefen sich die Gesamtemissionen auf 679.323,02 kg CO?. Der CO?-Ausstoß pro Übernachtung lag bei 20,45 kg. Im Jahr 2024 konnten die Emissionen auf 664.436,75 kg CO? gesenkt werden. Der CO?-Ausstoß pro Übernachtung sank auf 18,5 kg.

    Die GenoHotels in Forsbach & Baunatal bekräftigen ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft.
    Mit dem aktuellen Corporate Carbon Footprint Bericht 2024 unterstreichen beide Häuser ihre Verantwortung für den Klimaschutz und zeigen konkrete Fortschritte bei der Reduktion von CO?-Emissionen.

    „Der Corporate Carbon Footprint Bericht ist für uns ein zentrales Steuerungsinstrument“, erklärt Benedikt Dahm, Standortleiter im GenoHotel Forsbach. „Er hilft uns, Emissionsquellen gezielt zu identifizieren, Maßnahmen zu ergreifen und Erfolge messbar zu machen. So können wir unsere Nachhaltigkeitsziele klar definieren und unseren Fortschritt transparent bewerten.“

    Nachhaltigkeit als strategisches Ziel
    Die GenoHotels verfolgen einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz, der ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Ziel ist es, als Vorreiter in der Hotellerie zu agieren und durch unternehmerisches Handeln einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

