Burleska für Kammerorchester – Zeitgenössische Kammermusik

Walter Eigenmann stellt den Lesern in „Burleska für Kammerorchester“ ein auflockerndes Musikstück für ein Kammerorchester vor.

Das in diesem Buch vorgestellte Musikstück entstand 1985 als heiteres Tanz-Stück für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Trompete, Horn, Posaune und Streicher. Die Aufführungsdauer beträgt ungefähr dreieinhalb Minuten. In dem Werk stehen prägnante rhythmische Motive einer leicht eingänglichen, spieltechnisch zuweilen anspruchsvollen Melodik gegenüber. Ihres verspielten Charakters wegen eignet sich diese „Burleska“ als auflockerndes Orchester-Intermezzo in abendfüllenden Konzerten mit zeitgenössischer Musik. Auch im rein „klassischen“ Konzert hat sie als modernes Kontrast-Stück ihren Platz.

Die Einzelstimmen des anregenden Musikstück „Burleska für Kammerorchester“ von Walter Eigenmann können, falls eine Aufführung geplant wird, kostenlos bestellt werden (alle Infos dazu werden im Buch bereitgestellt).

Der Komponist wurde 1956 in Luzern geboren. Er studierte Komposition, Klavier und Dirigieren am Konservatorium Luzern. Jahrzehntelang unterrichtete er Klavier und Keyboard an offiziellen Musikschulen. Daneben war und ist er als Kulturblogger in den Sparten Literatur, Musik und Schach aktiv. Seit seiner Pensionierung ist er wieder vermehrt als Dirigent, Komponist und Arrangeur tätig.

„Burleska für Kammerorchester" von Walter Eigenmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32093-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

