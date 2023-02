Cadency V10.3 für SAP ERP von Trintech erhält SAP(R) zertifizierte Integration mit SAP NetWeaver(R)

Cadency V10.3 für SAP ERP arbeitet mit der SAP-Technologie zusammen, um die Kosten, den Zeitaufwand und das Risiko der Datenintegration bei Finanzabschlussprozessen zu reduzieren

Dallas, TX / Accesswire / 23. Februar 2023 / Trintech, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Finanzabschlusslösungen, gab heute bekannt, dass seine Lösung Cadency V10.3 für SAP ERP eine von SAP zertifizierte Integration mit der Technologieplattform SAP NetWeaver® erreicht hat. Durch die bidirektionale Integration reduziert Cadency die Kosten, den Zeitaufwand und das Risiko der Datenintegration mit SAP, indem es die für die Abstimmungs- und Abschlussprozesse erforderlichen Daten automatisch abruft und Journalbuchungen direkt und in Echtzeit validiert und bucht.

Wir freuen uns, die erneute Zertifizierung von Cadency V10.3 für SAP ERP als integrierte Lösung mit SAP NetWeaver bekannt zu geben, sagte der Chief Product and Technology Officer von Trintech, Michael Ross. Diese Integration bringt Finanz- und Buchhaltungsabteilungen auf der ganzen Welt eine verbesserte Kontrollmöglichkeit, Automatisierung und Datenintegrität und trägt gleichzeitig dazu bei, dass der Datenfluss zu und von ihren SAP-Lösungen so nahtlos wie möglich ist.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass die Integrationssoftware für das Produkt Cadency V10.3 for SAP ERP von Trintech mit SAP NetWeaver integriert ist und damit Hunderten von Finanz- und Buchhaltungsabteilungen auf der ganzen Welt mehr Transparenz und Kontrolle bietet. Darüber hinaus entfällt die Notwendigkeit, einen eigenen Code zu entwickeln, wodurch die Integration zwischen SAP und Cadency kostengünstiger, schneller und effizienter wird. Diese Fähigkeit reduziert auch die Abhängigkeit von internen IT-Wartungsdiensten, da die Zertifizierung dazu beiträgt, dass alle geeigneten Daten in Cadency integriert werden.

Trintech hat Hunderte von Kunden, wie HP, Boston Scientific und Serco, die SAP-Lösungen zusammen mit seiner Unternehmensplattform Cadency einsetzen. Serco führt zum Beispiel monatlich 5.000 Bilanzabstimmungen über Cadency durch. Darüber hinaus werden 15.000 Konten automatisch abgeglichen, was 500 Stunden pro Monat einspart. Um die Effizienz noch weiter zu steigern, nutzt Serco auch den SAP-Konnektor von Trintech.

Dieser Konnektor überträgt die Datenströme aus unserer SAP-Instanz automatisch in Cadency, so dass unser Team innerhalb weniger Minuten mit der Analyse beginnen kann. Durch die direkte Schnittstelle zu SAP können wir uns auf den Datenabgleich zwischen den beiden Systemen verlassen, sagte der Head of New Business and R2R bei Serco, Paul Adams. Was das Berichtswesen betrifft, so hat das Führungsteam von Serco jetzt auch vollen Einblick in ein Berichts-Dashboard, das es ihm ermöglicht, jedes Konto aufzuschlüsseln und Risiken in der Bilanz zu identifizieren.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Trintech Ihnen helfen kann, Ihre Investitionen zu maximieren und jeden Monat schneller abzuschließen, kontaktieren Sie uns bitte hier – (www.trintech.com/book-a-demo/).

Über Trintech

Trintech Inc., ist ein Pionier auf dem Gebiet der Finanzsoftware für das Corporate Performance Management. Das Unternehmen kombiniert technisches und finanzielles Fachwissen, um innovative, cloudbasierte Softwarelösungen zu entwickeln, die erstklassige Finanzvorgänge und -einblicke ermöglichen. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina und der Rationalisierung täglicher operativer Abstimmungen über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabstimmungen, konzerninterner Buchhaltung, Journalbuchungen, Offenlegungsberichten und Bankgebührenanalysen bis hin zu Governance, Risiko und Compliance – das Portfolio der Finanzlösungen von Trintech, darunter Cadency® Platform, Adra® Suite und die zielgerichteten Tools ReconNET, T-Recs® und UPCS®, unterstützt die Verwaltung aller Aspekte des Finanzabschlussprozesses. Die herausragenden Leistungen von Trintech in den Bereichen Innovation und Kundensupport wurden im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Auszeichnungen gewürdigt, darunter zuletzt Easiest to Do Business With und Fastest Implementation im G2-Bericht für Herbst 2022. Mehr als 3.500 Kunden weltweit – darunter die Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen – verlassen sich auf die cloudbasierte Software des Unternehmens, um die Effizienz, die Zuverlässigkeit und die strategischen Einblicke in ihre Finanzprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Trintech hat seinen Hauptsitz in Dallas (Texas, USA) und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden und den nordischen Ländern sowie über strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im Asien-Pazifik-Raum. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.com oder bleiben Sie mit uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter in Verbindung.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

