Caledonia Mining Corporation Plc: Kauf von Wertpapieren durch Direktor

ST HELIER, Jersey, 28. September 2022 – Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) gibt bekannt, dass es gestern die Mitteilung erhalten hat, dass nicht geschäftsführende Direktoren des Unternehmens Wertpapiere wie folgt erworben haben:

1. Herr Leigh Wilson – 5.500 nennwertlose Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 8,92 USD pro Aktie.

2. Herr Johan Holtzhausen – 1.025 Depositary Interests, die die gleiche Anzahl von Stammaktien ohne Nennwert des Unternehmens repräsentieren, zu einem Preis von 8,35 GBP pro Depositary Interest.

Nach diesen Transaktionen ist Herr Wilson an 45.500 Aktien des Unternehmens beteiligt, was ungefähr 0,35% des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia entspricht; und Herr Holtzhausen ist an 22.050 Aktien des Unternehmens beteiligt, was ungefähr 0,17% des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia entspricht. Weitere Einzelheiten zu den Transaktionen sind im Folgenden aufgeführt.

Weitere Einzelheiten zu der Transaktion sind nachstehend aufgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793

Cenkos Securities plc (Nomad and Joint Broker)

Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965

Neil McDonald Tel: +44 131 220 9771

Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Joint Broker)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Financial PR (UK)

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB (Financial PR, North America)

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Zimbabwe)

Debra Tatenda Tel: +263 77802131

IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor – Zimbabwe)

Lloyd Mlotshwa Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Mitteilung und Veröffentlichung von Transaktionen durch Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, und Personen, die in enger Beziehung zu ihnen stehen.

1 Angaben zur Person mit Führungsaufgaben/zur Person in enger Beziehung

a) Name Leigh Wilson

2 Grund für die Mitteilung

a) Position/Status Nicht-geschäftsführender Direktor

b) Ursprüngliche Meldung/Änderung Erste Meldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zur Auktionsaufsicht

a) Name Caledonia Mining Corporation Plc

b) LEI 21380093ZBI4BFM75Y51

4 Einzelheiten der Transaktion(en): Abschnitt, der für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden

Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen

ist.

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Stammaktien ohne Nennwert

Identifizierungscode

G1757E113

b) Art der Transaktion Erwerb von Wertpapieren

c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volume

USD 8,92 5.500

d) Aggregierte Information

– Aggregiertes Volumen 5,500

– Preis USD 8,92

e) Datum der Transaktion 27. September 2022

f) Ort der Transaktion NYSE American LLC

Mitteilung und Veröffentlichung von Transaktionen durch Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, und Personen, die in enger Beziehung zu ihnen stehen.

1 Angaben zur Person mit Führungsaufgaben/zur Person in enger Beziehung

a) Name Johan Holtzhausen

2 Grund für die Mitteilung

a) Position/Status Nicht-geschäftsführender Direktor

b) Ursprüngliche Meldung/Änderung Erste Meldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zur Auktionsaufsicht

a) Name Caledonia Mining Corporation Plc

b) LEI 21380093ZBI4BFM75Y51

4 Einzelheiten der Transaktion(en): Abschnitt, der für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden

Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen

ist.

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Depositary Interests (Depotanteile), die Stammaktien ohne Nennwert repräsentieren.

Identifizierungscode JE00BF0XVB15

b) Art der Transaktion Erwerb von Wertpapieren

c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volume

GBP 8,35 1.025

d) Aggregierte Information

– Aggregiertes Volumen 1.025

– Preis GBP 8,35 je Depository Interest

e) Datum der Transaktion 27. September 2022

f) Ort der Transaktion AIM der London Stock Exchange plc

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).

Pressekontakt:

Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das ideale Messesystem für einen professionellen Auftritt HanseWerk-Tochter SH Netz: Intelligente Ortsnetzstation erhöht Versorgungssicherheit in Hohenaspe