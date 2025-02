Call for Papers: Internationale Konferenz „Spiritualität im Gesundheitswesen“

Int. Konferenz: Spiritualität im Gesundheitswesen

Forschungsforum: 06.03.2025 ab 8:00 Uhr

Öffentliche Fachkonferenz: 07.03. 2025 ab 8:00 Uhr

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt,

Aula der Universität am Campus Eichstätt, Ostenstr. 26

Eichstätt, Februar 2025 – Wie können Medizin und Pflege den spirituellen Bedürfnissen von Patientinnen besser gerecht werden? Diese zentrale Frage steht im Fokus der internationalen Konferenz am 6. und 7. März 2025 in Eichstätt. Die Veranstaltung bringt Expertinnen aus Wissenschaft, Medizin, Pflege und Seelsorge zusammen und bietet eine Plattform für interdisziplinären Austausch und neue Perspektiven.

Programm-Highlights:

1. Tag 1: Meet the Experts

Junge Forschende diskutieren in Arbeitsgruppen mit etablierten Expert*innen und entwickeln gemeinsam Ansätze für interdisziplinäre Zusammenarbeit.

2. Tag 2: Transfertagung

Unter dem Motto „Krankheit und Leid als transformative Kraft?“ beleuchten renommierte Keynotes und eine Podiumsdiskussion die Rolle der Spiritualität in der Gesundheitsversorgung.

Jetzt Beiträge einreichen!

Der Call for Papers richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen, die innovative Ideen und Forschungsergebnisse zu folgenden Themen präsentieren möchten:

1. Philosophische und theologische Dimensionen von Krankheit und Leid

2. Interdisziplinäre Ansätze für Resilienz und spirituelle Fürsorge

3. Praktische Interventionen und Innovationen in Medizin und Pflege

Einreichungsfrist für Abstracts (max. 300 Wörter) und biografische Skizzen: 10. Februar 2025. Relevante Beiträge werden in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlicht.

Kontakt und weitere Informationen:

Lehrstuhl für Sozial- und Gesundheitspädagogik

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

lehrstuhl-sop@ku.de

www.ku.de/intkonf

Wir freuen uns auf Ihre Impulse und eine inspirierende Konferenz!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Frau Teresa Loichen

Ostenstr. 26

85072 Eichstätt

Deutschland

fon ..: 08421 93-0

web ..: http://www.ku.de/intkonf

email : lehrstuhl-sop@ku.de

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist ein Ort des guten Lernens, Lehrens und Lebens. Als einzige katholische Universität im deutschsprachigen Raum ragt sie mit ihrem besonderen Profil aus der Hochschullandschaft heraus. Sie steht für exzellente Lehre, starke Forschung und verantwortungsvolles Handeln – kurzum: Wissen mit MehrWert. Träger der Universität ist eine kirchliche Stiftung.

Studieren und Forschen in Eichstätt und Ingolstadt bedeutet Arbeiten in familiärer Atmosphäre: kleine Gruppen statt überfüllter Hörsäle, individuelle Beratung und persönliche Kontakte statt anonymer Massenabfertigung. Sie vermittelt Fachwissen und soziale Kompetenz auf dem Fundament christlicher Werte. Sie steht für exzellente Lehre, starke Forschung und verantwortungsvolles Handeln in der Gesellschaft.

Mehr Infos dazu: https://www.ku.de/



Pressekontakt:

futureCONCEPTS.de

Frau Christa Jäger-Schrödl

Vogelbuck 11

91601 Dombühl

fon ..: 0171 501 84 38

web ..: http://www.futureCONCEPTS.de

email : unterwegs@futureconcepts.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wirken Hausmittel zur Bekämpfung des Buchsbaumzünslers? Top-Agenturen 2025 ausgezeichnet: Promotionbasis vergibt Qualitätssiegel