Çameli wird Cittaslow-Stadt und Türkiye zählt nun 27 Mitglieder

Denizli ist nun ein neues Mitglied in der Cittaslow-Familie. Mit Çameli, das im Süden von Denizli liegt, zählt Türkiye jetzt insgesamt 27 Cittaslow-Städte.

Der Bezirk Çameli ist für seine ruhigen Landschaften und seine traditionelle Lebensweise bekannt. Er bietet damit eine attraktive Alternative für Besucher der Region. Die Auszeichnung erhielt Çameli während der Cittaslow-Nationalversammlung auf der Insel Wando in Südkorea. Mit der Aufnahme in das Netzwerk steigt die Zahl der Cittaslow-Städte in Türkiye auf 27.

Die Anerkennung zeigt, dass Çameli großen Wert auf den Schutz der Natur, nachhaltiges Leben und kulturelle Authentizität legt. Reisende, die verantwortungsvoll reisen und traditionelle Wurzeln erleben möchten, finden hier ein ideales Ziel. Während Pamukkales weltberühmte Travertine viele Besucher anziehen, bietet Çameli Ruhe, Natur und authentisches lokales Leben.

Çameli: Natur, Abenteuer und Kultur

Çameli liegt etwa 110 Kilometer südlich des Stadtzentrums von Denizli. Der Bezirk verbindet unberührte Natur mit einem langsamen Lebensrhythmus, der von alten Traditionen geprägt ist. Üppige Hochländer, sanfte Brisen und traditionelle Siedlungen schaffen eine entspannte Atmosphäre. Umgeben von Wäldern mit majestätischen Kiefern, rauschenden Eichen und immergrünen Wacholderbäumen bietet die Natur eine reiche Tierwelt. Wasserfälle, kristallklare Teiche und grüne Landschaften laden zum Wandern und Erkunden ein. Im Sommer bieten kühle Temperaturen eine angenehme Abkühlung, im Winter verwandelt Schnee die Hochländer in ein ruhiges Winterwunderland.

Die Umgebung von Çameli eignet sich ideal für Outdoor-Aktivitäten. Wander- und Radwege führen durch grüne Berge und vorbei an klaren Bächen. Fotografen finden hier perfekte Motive, und abgelegene Campingplätze ermöglichen Nächte unter einem Sternenhimmel. Abenteuerlustige können beim Paragliding oder bei Radfestivals aktiv werden.

Çameli zeigt auch das traditionelle türkische Leben. Hier bauen die Menschen noch Bio-Lebensmittel an, kochen nach alten Rezepten, weben Stoffe, fertigen Holzarbeiten und pflegen Gemeinschaft und Gastfreundschaft. Besucher können durch die Dörfer spazieren, handgefertigte Produkte kaufen und lokale Spezialitäten wie Çameli-Bohnen und frische Forellen probieren.

Denizli: Von antiken Städten zu Weinbergen

Denizli liegt an der Schnittstelle zwischen Ägäis, Zentralanatolien und Mittelmeer und ist reich an Geschichte. Hethiter, Phryger, Lydier, Römer und Byzantiner haben hier Spuren hinterlassen. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die UNESCO-Welterbestätte Hierapolis mit den Travertinen sowie die antiken Städte Kolossä, Tripolis, Laodikeia, Herakleia und Attuda.

Denizli gewinnt auch als Weinregion an Bekanntheit. Der Bezirk Çal ist für seine Weinstraße und die lokale Rebsorte Çal Karasi bekannt. Sie macht rund 19 Prozent der Weinproduktion in Türkiye aus und wird für ihren milden Geschmack, das feine Aroma und geringe Tanninwerte geschätzt.

Türkiye: Ein wahres Cittaslow-Paradies

Die Cittaslow-Bewegung entstand aus der Sorge, dass Globalisierung das Stadtleben vereinheitlicht und kulturelle Besonderheiten verschwinden lässt. In Cittaslow-Städten geht alles langsamer, und Traditionen, Geschichte, Architektur und lokale Küche werden gepflegt.

Das Cittaslow-Netzwerk in Türkiye wurde 2009 gegründet, als der Bezirk Seferihisar in Izmir beitrat. Mittlerweile gehören 27 Städte in 23 Provinzen aus sieben Regionen dazu. Zu den Cittaslow-Städten in Türkiye zählen Ahlat, Akyaka, Arapgir, Çameli, Daday, Egirdir, Finike, Foça, Gökçeada, Gerze, Göynük, Güdül, Halfeti, Ibradi, Iznik, Kemaliye, Köycegiz, Mudurnu, Persembe, Safranbolu, Sarköy, Savsat, Seferihisar, Uzundere, Vize, Yalvaç und Yenipazar.

