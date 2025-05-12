CanCambria Energy gibt die Erweiterung um einen oberflächennahen vielversprechenden Explorationskorridor innerhalb des Konzessionsgebiets Kiskunhalas im Süden Ungarns bekannt

Zahlreiche vielversprechende Ziele und Prospektionsgebiete ergeben sich aus älteren 2D-Seismikdaten in einem nachgewiesenen Kohlenwasserstoffbecken, aus dem bisher über 160 Millionen BOE gefördert wurden

Vancouver, BC – 24. März 2026 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen oberflächennahen, 350 km² großen, vielversprechenden Explorationstrend innerhalb des Konzessionsgebiets Kiskunhalas im Süden Ungarns (das KCA) identifiziert hat.

– Derzeit läuft die Bewertung des neu identifizierten oberflächennahen Explorationsgebiets, wodurch sich dem Unternehmen zahlreiche zusätzliche potenzielle Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten im gesamten KCA bieten.

– Das Portfolio von CanCambria umfasst nun sowohl ein kostengünstigeres, kurzfristig realisierbares, vorwiegend ölgewichtetes Produktionspotenzial als auch eine bedingte mittelfristige, wesentlich größere und skalierbare Erschließungsmöglichkeit für Tight Gas.

Dr. Paul Clarke, CEO und President, erklärte: Kohlenwasserstofffunde werden üblicherweise durch den Einsatz neuer Explorationstechnologien in erprobten Becken gemacht, und genau diese Chance sehen wir in Kiskunhalas gegeben. Die Kontrolle über ein zusammenhängendes Landgebiet dieser Größenordnung in einem Becken, das bereits mehr als 160 Millionen BOE gefördert hat, bietet uns eine seltene Plattform, um potenzielle neue, vielversprechende Entdeckungen zu verfolgen. Der Einsatz modernster Bildgebungsverfahren und anderer bewährter Verfahren, einschließlich Horizontalbohrungen, könnte zu verbesserten Erfolgsraten und höheren Gesamtfördermengen in der Region führen. Wir sehen erhebliche Chancen im KCA, das zuletzt vor mehreren Jahrzehnten aktiv erschlossen wurde. In diesem Zeitraum hat die Branche bedeutende Fortschritte bei der Erschließung von Onshore-Ressourcen gemacht.

Wir konzentrieren uns zwar weiterhin auf die Erschließung tiefer Tight-Gas-Ressourcen, sind jedoch zunehmend ermutigt durch den oberflächennahen Korridor, der derzeit im nördlichen KCA definiert wird. Vorkommen dieser Art erleben in der gesamten Region und in der Nähe unserer Liegenschaften eine Renaissance an Aktivitäten und Investitionen, angetrieben durch starke Rohstoffpreise. Diese Ziele könnten kostengünstigere Bohrungen mit kürzeren Zyklen sowie das Potenzial für mehrere Satelliten-Lagerstätten entlang eines breiteren Trends bieten. Angesichts der geplanten neuen 3D-Seismik glauben wir, dass das neue Explorationsprogramm das Potenzial hat, erheblichen Wert freizusetzen.

Oberflächennahes Explorationsgebiet Kiskunhalas

Das Unternehmen hat ein Trendgebiet von etwa 350 km² (86.500 Acres) identifiziert, das den nördlichen Teil der KCA abdeckt und in dem ein erhebliches unerschlossenes Potenzial sowohl für konventionelle als auch für unkonventionelle Kohlenwasserstoffvorkommen erkannt wurde. Obwohl das Gebiet derzeit nicht durch moderne 3D-Seismikdaten abgedeckt ist, wurden anhand älterer 2D-Seismikuntersuchungen mehrere Leads und Prospektionsgebiete abgegrenzt.

Zur Unterstützung dieser Arbeiten wurde MS Energy Solutions Ltd. beauftragt, eine integrierte regionale Desktop-Studie zu älteren Öl- und Gasfeldern im gesamten KCA durchzuführen. Die Studie umfasst die Lizenzierung und Interpretation von etwa 500 km 2D-Seismikdaten.

Im Rahmen seiner laufenden technischen Bewertung führt das Unternehmen eine detaillierte Untersuchung von mehr als zwanzig historischen Öl- und Gasfeldern durch, die sich innerhalb und in der Nähe des KCA befinden. Diese Felder haben zusammen über 160 Millionen BOE gefördert, was die Produktivität und den Umfang des regionalen Kohlenwasserstoffsystems belegt.

Kohlenwasserstoffpotenzial wurde in mehreren bekannten produktiven stratigraphischen Intervallen identifiziert, die sich in durchschnittlichen Tiefen von 1.800 Metern entlang struktureller Merkmale befinden, die mit den vom Grundgebirge kontrollierten Rändern der Soltvadkert- und Alpar-Senken assoziiert sind. Zu diesen Zonen gehören die pannonischen, badenischen, miozänen, kreidezeitlichen, triassischen und natürlich zerklüfteten präkambrischen Einheiten. Diese Prospekte werden als potenzielle Satelliten-Lagerstätten interpretiert, die mit historischen Entdeckungen aus den 1960er und 1970er Jahren in Verbindung stehen, und könnten ein String-of-Pearls-ähnliches Vorkommen darstellen, bei dem sich mehrere Folgeansammlungen entlang eines definierten strukturellen Trends befinden.

Die kürzlich durchgeführte 3D-Seismik direkt nördlich der KCA innerhalb des von der MOL Group betriebenen Konzessionsgebiets Kiskrös unterstreicht die anhaltende industrielle Aktivität und die Investitionen in der weiteren Region, die an die Konzessionsfläche des Unternehmens angrenzt. Ein weiteres Beispiel ist die jüngste Ankündigung der MOL Group in einer Pressemitteilung vom 10. September 2025, in der das Unternehmen über neue Bohrergebnisse in Ungarn berichtete und dabei eine bedeutende Ölentdeckung mit anfänglichen Förderraten von 1.000 bbl/d hervorhob.

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser internen Studien beabsichtigt das Unternehmen, ein neues proprietäres 3D-Seismikprogramm durchzuführen, um die Größe, Geometrie und das Risikoprofil der identifizierten Prospekte weiter zu definieren. Nach der Erfassung, Verarbeitung und Interpretation des neuen seismischen Datensatzes sowie der integrierten geologischen Modellierung hofft das Unternehmen, die vielversprechendsten oberflächennahen Ziele zu bohren und zu testen. Ein Zeitplan wird in den kommenden Wochen aktualisiert; die vertraglichen Verpflichtungen gemäß dem Technischen Betriebsplan (bekannt gegeben am 5. März 2026) sehen für 2026 keine Kapitalverpflichtungen oder Fristen vor; das Unternehmen kann sich jedoch aufgrund der jüngsten Rohstoffpreisänderungen dafür entscheiden, dieses Programm zu beschleunigen.

Das Unternehmen geht davon aus, eine von qualifizierten Sachverständigen erstellte Offenlegung der voraussichtlichen Ressourcen in Form eines N.I. 51-101-Berichts im Zusammenhang mit diesen Explorationszielen vorzulegen, sobald die neuen 3D-Seismikdaten verfügbar sind und Anzahl, Umfang und Risiko dieser Chancen definiert wurden.

Über MS Energy Solutions Ltd.

MS Energy Solutions Ltd. wurde 2007 gegründet und ist ein renommiertes Ingenieur- und Geotechnikunternehmen, das spezialisierte Beratungs-, Vermessungs-, Planungs- und Genehmigungsdienstleistungen für den Kohlenwasserstoff- und Geothermiesektor anbietet. Das Unternehmen bietet umfassende, schlüsselfertige Lösungen – von der Erlangung von Explorationsrechten und Genehmigungen für seismische Untersuchungen bis hin zu technischen Betriebsplänen für Exploration und Produktion. Dies wird durch ein engagiertes Expertenteam unterstützt, darunter Geologen, Geophysiker, Lagerstätteningenieure sowie Bohr- und Komplettierungsingenieure. MS Energy Solutions Ltd. verfügt über umfangreiche Erfahrung und Referenzen in den Bereichen Untergrundexploration, Erdölgeologie, Interpretation und Modellierung in Ungarn. Das Unternehmen arbeitet seit Längerem mit einer Vielzahl namhafter internationaler und nationaler Unternehmen zusammen, darunter OMV, ConocoPhillips, die Georgian National Oil Company, UK Oil, ADX, NIS, O&GD Central, Linde Gas, Pannergy Plc, Vermilion Energy, JKX, MVM und die Hungarian Horizon Energy Company.

Quellennachweis: Hydrocarbons in Hungary, 2018. Herausgegeben von Z. Kovacs. ISBN: 978-615-00-2313-8 (unabhängige Quelle von Produktionsdaten, die in der KCA-Region gemeldet werden)

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt das Unternehmen die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, eine der bedeutenden Gaskondensatressourcen im Herzen Europas.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Paul Clarke PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Larry Busnardo

VP, Investor Relations

larry.busnardo@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Website: www.CanCambria.com

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Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das nachgewiesene Kohlenwasserstoffbecken beziehen, einschließlich der historischen Produktion des Beckens auf der Grundlage der Fördermengen anderer Branchenakteure aus diesem Becken, das sich in geografischer Nähe zu Konzessionsgebieten befindet, die sich im Besitz des Unternehmens befinden oder befinden könnten, können analoge Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (NI 51-101) darstellen. Diese Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Informationsquellen (zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung), einschließlich unabhängiger staatlicher Quellen, Aufsichtsbehörden oder anderer Branchenakteure, von denen das Unternehmen annimmt (jedoch nicht bestätigen kann), dass sie unabhängig sind. Das Unternehmen kann nicht bestätigen, dass die Informationen von einem qualifizierten Reservenbewerter oder -prüfer im Sinne von NI 51-101 oder in Übereinstimmung mit dem Canadian Oil and Gas Evaluation (COGE) Handbook erstellt wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Informationen über die Öl- und Gasfelder innerhalb und in der Nähe der KCA dem Management helfen, die Lagerstättenmerkmale auf den Flächen, an denen das Unternehmen beteiligt ist oder beteiligt sein könnte, zu verstehen und zu definieren, können die Daten, auf die sich das Unternehmen stützt, ungenau oder fehlerhaft sein, möglicherweise nicht tatsächlich auf die Konzessionsbestände des Unternehmens hinweisen oder diesen in anderer Weise entsprechen und möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächlichen Ergebnisse von Bohrlöchern sein, die das Unternehmen in Zukunft bohren oder fertigstellen könnte. Diese Informationen stellen keine Schätzung der Reserven, Ressourcen oder Vermögenswertmerkmale dar, die den vom Unternehmen gehaltenen oder potenziell zu haltenden Konzessionsgebieten zuzurechnen sind, und es besteht keine Gewissheit, dass die Lagerstättendaten und wirtschaftlichen Informationen für die vom Unternehmen gehaltenen oder potenziell zu haltenden Konzessionsgebieten den in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen entsprechen werden.

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Chris Cornelius

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