ZenaTech entwickelt ein integriertes Drohnenabwehrsystem, das die kostengünstige Drohne Interceptor P-1 mit der Zena AI-Software zur Erkennung und Schwarmsteuerung kombiniert

Zena AI Counter-UAS-(Drohnenabwehr-)Software soll eine KI-gestützte Bedrohungsverfolgung sowie autonome Schwarmintelligenz zur Steuerung von Flotten kosteneffizienter Einwegdrohnen (Interceptor P-1 für 5.000 $) und ZenaDrone 2000-Drohnen ermöglichen

Vancouver, British Columbia, 24. März 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat mit der Entwicklung eines integrierten Drohnenabwehrsystems begonnen, das aus einer Software-Plattform und Architektur für sein Drohnenabwehr-Hardware- und Verteidigungssystem besteht. Die Plattform soll die kostengünstige autonome Einweg-Abfangdrohne ZenaDrone Interceptor P-1 und die Abfangdrohne ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor exklusiv mit einer KI-Software verbinden, die vom Geschäftsbereich Zena AI in den USA entwickelt wird. Das angestrebte Ziel ist die Bereitstellung eines umfassenden KI-gesteuerten Drohnenabwehr-Ökosystems zur Erkennung und Klassifizierung von Bedrohungen aus der Luft und zur autonomen Steuerung von Flotten zu deren Bekämpfung.

Unsere Abfangdrohnen kann man als Hardware-Lösung für das Problem von Drohnenangriffen betrachten. Die Zena AI-Plattform ist die Software-Intelligenz, die sie in ein Verteidigungssystem verwandeln soll. Gemeinsam sollen sie einen einzigen Bediener in die Lage versetzen, eine KI-gesteuerte Flotte kostengünstiger Abfangdrohnen autonom und mit maschineller Geschwindigkeit gegen einen Schwarmangriff zu lenken – und das zu Kosten pro Einsatz, die endlich auf der richtigen Seite der Kostenbilanz liegen, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Mit der Initiierung dieses integrierten Entwicklungsprogramms bauen wir eine vollständige und kosteneffiziente Drohnenabwehrarchitektur auf, die aus unserer Sicht den wachsenden Anforderungen der US-Verteidigungskräfte und ihrer Verbündeten gerecht wird.

Die von Zena AI entwickelte Drohnenabwehrplattform ist als KI-Software-Einzelsystem konzipiert, das über zwei Kernfunktionen verfügt, die speziell für die Drohnen der Typen Interceptor P-1 und ZenaDrone 2000 entwickelt wurden. Es besteht aus einem Bedrohungsüberwachungssystem, das feindliche, langsam fliegende Drohnen in Echtzeit erkennen, identifizieren und verfolgen soll, sowie einer Schwarmintelligenz-Koordinationsplattform, die Flotten der beiden ZenaDrone-Drohnentypen autonom steuert, um Ziele abzufangen und zu neutralisieren. Die Entwicklung soll in den kommenden Wochen – voraussichtlich unter der Leitung des Geschäftsbereichs Zena AI in Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana – beginnen.

Vor dem Hintergrund der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sind kostengünstige Drohnenschwärme zu einem prägenden Merkmal der modernen Kriegsführung geworden. Dabei wird die grundlegende Kostenasymmetrie zwischen preiswerten Angriffsdrohnen und sehr kostspieligen konventionellen Abfangsystemen von den Gegnern ausgenutzt. Der weltweite Markt für Drohnenabwehrsysteme verzeichnet jährlich einen Zuwachs von über 25 % und wird bis zum Jahr 2030 voraussichtlich die Marke von 10 Mrd. $ überschreiten. Das US-Kriegsministerium hat für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 13,4 Mrd. $ für autonome Waffen und Systeme beantragt, wobei der Drohnenabwehr oberste Priorität eingeräumt wurde. ZenaTech bringt sich mit seinem geplanten Gesamtsystem für diesen Markt in Stellung. Die Zielgruppe sind Kunden aus dem US-Verteidigungssektor, NATO-Partner sowie Beschaffungsverantwortliche für den Bereich Verteidigung im Gulf Cooperation Council (GCC). Das Unternehmen wird über die weiteren Entwicklungs-Meilensteine und über die Zusammenarbeit mit den Behörden des Verteidigungssektors berichten, sobald es diesbezüglich etwas Neues gibt.

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Zena AI wird durch die Entwicklung und Erforschung sicherer, verteidigungsorientierter KI-Systeme zur Erfüllung der Anforderungen des US-Kriegsministeriums und anderer Bundesbehörden beitragen. Die Einrichtung will sich auf folgende missionskritische Forschungsbereiche konzentrieren: KI-gesteuerte Entscheidungsunterstützungssysteme, autonome und halbautonome Intelligence-Architekturen, fortschrittliche Sensor- und Datenfusion, sichere Edge-Intelligenz sowie quantengestützte Optimierung und Modellierung.

Der ZenaDrone Interceptor P-1 ist eine kleine autonome VTOL-Drohne (mit vertikalem Start- und Landesystem), die als Einwegdrohne konzipiert und entwickelt wurde, um feindliche Drohnen im Flug physisch abzufangen und unschädlich zu machen. Der geplante Verkaufspreis liegt bei unter 5.000 $ pro Stück. ZenaTechs Marine-Abfangdrohnenplattform ZenaDrone 2000 ist für den Einsatz von der seegestützten autonomen Start- und Betankungsstation IQ Glider aus vorgesehen. Mit ihr wird die Drohnenabwehr auf See und in Küstengebieten erweitert. Im Zusammenspiel mit der Zena-KI-Software, die darauf ausgelegt ist, Bedrohungen zu erkennen und Flotten autonom zu steuern, bilden diese Plattformen das Hardware-Fundament für das ganzheitliche Drohnenabwehr-Ökosystem von ZenaTech. Ziel des Unternehmens ist es, ein umfassendes Drohnen-gegen-Drohnen-Abwehrsystem zu Kosten pro Einsatz anzubieten, mit denen herkömmliche Raketen- und Lasersysteme nicht mithalten können.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet.

Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

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