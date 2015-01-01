  • Deutsches Innovationsinstitut zeichnet COMPETARO GmbH als Business Innovator aus

    Für ihren innovativen Ansatz im Bereich Employer Branding mit der Arbeitgeberauszeichnung hirebadge wurde das Institut als Business Innovator ausgezeichnet.

    BildZukunftsorientierte Arbeitgeberkultur: Deutsches Innovationsinstitut zeichnet COMPETARO GmbH als „Business Innovator“ aus

    In Zeiten grundlegender Veränderungen in der Arbeitswelt hat die COMPETARO GmbH ihre Pionierrolle im Bereich Employer Branding und Organisationsentwicklung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Für ihren innovativen Ansatz und ihre zukunftsorientierte Unternehmensführung wurde das Institut nun mit dem Siegel „Business Innovator“ ausgezeichnet.

    Hinter der Auszeichnung steht das Deutsche Innovationsinstitut (diind), das wegweisende und zukunftsfähig agierende Unternehmen prämiert. Mit dem Siegel „Business Innovator“ werden gezielt Organisationen gewürdigt, die durch strategische Innovation, verantwortungsvolle Unternehmensführung und eine transparente Kultur überzeugen. Im anspruchsvollen Prüfverfahren werden verschiedene Dimensionen bewertet – vom digitalen Außenauftritt über die Innovationsfähigkeit bis hin zur strategischen Zukunftsausrichtung des Unternehmens.

    Die COMPETARO GmbH, ein unabhängiges Institut für Employer Branding und New Work Consulting, konnte die Jury in allen Bereichen überzeugen. Das Unternehmen begleitet Organisationen dabei, ihre Arbeitgebermarke nicht nur sichtbar zu machen, sondern von innen heraus glaubwürdig zu entwickeln – auf Basis von Haltung, Führung und gelebter Kultur.

    Mit der selbst entwickelten Arbeitgeberauszeichnung hirebadge® hat COMPETARO ein Instrument geschaffen, das Führung, Zusammenarbeit und Unternehmenskultur transparent und nachvollziehbar bewertet. Besonders positiv wurde bewertet, wie das Unternehmen eine klare wertebasierte Vision mit praktischer Umsetzung verbindet und dabei konsequent auf Substanz statt auf Hochglanzversprechen setzt.

    „Für uns ist Innovation kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um Arbeitgeberqualität messbar, nachvollziehbar und glaubwürdig zu machen. Diese Auszeichnung als ,Business Innovator‘ ist eine wunderbare Bestätigung für unser gesamtes Team, das täglich daran arbeitet, Employer Branding mit psychologischer Expertise und methodischer Tiefe zu verbinden“, erklärt Esther Jonitz-Ebert, Geschäftsführerin der COMPETARO GmbH. „Das Siegel unterstreicht, dass unser Anspruch – Arbeitgebermarken mit Substanz zu schaffen – genau der richtige Weg ist.“

    Die Ehrung unterstreicht die Position von COMPETARO als zukunftsorientiertes Institut, das strategisches Denken, psychologische Expertise und praktische Umsetzung verbindet und damit neue Maßstäbe in der Arbeitgeberkommunikation setzt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    COMPETARO GmbH
    Frau Esther Jonitz-Ebert
    Heidelberger Str. 16
    74172 Neckarsulm
    Deutschland

    fon ..: 0177 / 7547016
    web ..: https://competaro.de
    email : kontakt@competaro.de

    Die COMPETARO GmbH ist eine unabhängiges Institut für Employer Branding. Als Beratungsunternehmen mit Fokus auf Employer Branding, Führungskultur und Organisationspositionierung unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, Arbeitgebermarke, Kultur und Marktauftritt nicht nur kommunikativ zu schärfen, sondern strukturell wirksam zu entwickeln.

    COMPETARO verbindet strategisches Marketing mit fundierter Kultur- und Führungsarbeit. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass starke Marken – intern wie extern – nicht durch Kampagnen entstehen, sondern durch konsistente Führung, klare Positionierung und erlebbare Qualität im Alltag.

    Mit hirebadge® hat COMPETARO eine unabhängige Auszeichnung für geprüfte Arbeitgeber-, Führungs- und Ausbildungsqualität entwickelt. Das Siegel macht Qualität nachvollziehbar sichtbar und setzt neue Maßstäbe für glaubwürdiges Employer Branding.

    COMPETARO arbeitet mit klein- und mittelständischen Unternehmen, wachsenden Organisationen und zukunftsorientierten Führungsteams, die Transparenz als strategischen Vorteil verstehen und ihre Kultur bewusst gestalten wollen.

    Pressekontakt:

    COMPETARO GmbH
    Frau Esther Jonitz-Ebert
    Heidelberger Str. 16
    74172 Neckarsulm

    fon ..: 0177 / 7547016
    email : kontakt@competaro.de


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